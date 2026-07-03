Detuvieron a siete de banda delictiva dedicada a la extorsión, robo de casas y por asesinatos en CDMX

Una mujer y seis hombres fueron detenidos, acisados de diversos crímenes, entre ellos disparara a un bar en la alcaldía Miguel Hidalgo que dejó cuatro heridos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México (CDMX) cumplimentó siete órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de una célula delictiva ligada al ataque armado del 5 de abril de 2025 en un bar de la alcaldía Miguel Hidalgo, un caso en el que cuatro personas resultaron lesionadas y que forma parte de una investigación por asociación delictuosa agravada y otros delitos de alto impacto en Tlalpan, La Magdalena Contreras e Iztapalapa.

Dos de los mandamientos judiciales se ejecutaron en reclusión. La indagatoria también vincula al grupo con homicidios, lesiones, robo a casa habitación, distribución de narcóticos, extorsión y otros hechos violentos registrados en distintas alcaldías de la capital.

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Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que los detenidos son Alexis “N”, Víctor “N”, David “N”, Wendy “N”, Diego “N”, Adrián “N” y Juan Eduardo “N”. Señaló que las capturas fueron resultado de trabajos de investigación posteriores al ataque armado ocurrido en Miguel Hidalgo.

Cuatro detenidos estarían ligados al ataque en Lomas de Chapultepec

Un hombre vestido con uniforme naranja se encuentra sentado con la cabeza gacha en una celda de prisión, visible a través de los barrotes, simbolizando el aislamiento y la pena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las investigaciones, cuatro de las personas detenidas, de 21, 43, 43 y 52 años, estarían relacionadas con la agresión armada cometida en un establecimiento de la colonia Lomas de Chapultepec. Ese hecho ocurrió el 5 de abril de 2025 y dejó cuatro personas lesionadas.

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La orden principal que articula el caso es por el delito de asociación delictuosa calificada. Los datos de prueba fueron reunidos por personal de la SSC mediante labores de inteligencia, seguimiento, vigilancia y análisis, y después quedaron integrados en la carpeta de investigación que un agente del Ministerio Público presentó ante un juez de control.

Con esa evidencia, la autoridad judicial autorizó los mandamientos. El operativo se desplegó en las alcaldías La Magdalena Contreras, Tlalpan e Iztapalapa, además de centros penitenciarios donde ya se encontraban dos de los imputados.

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En una de las acciones, policías capitalinos ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de La Magdalena Contreras. Ahí cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra dos hombres de 43 y 21 años, quienes presuntamente forman parte de un grupo delictivo relacionado con homicidios, robo a casa habitación, narcomenudeo y otros actos violentos en Miguel Hidalgo, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En otra intervención, realizada en un centro penitenciario femenil de la alcaldía Iztapalapa, agentes notificaron una orden de aprehensión en reclusión a una mujer de 37 años. La detenida tiene dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ambos en 2026, por delitos contra la salud y cohecho.

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Dos órdenes se ejecutaron dentro del sistema penitenciario

Otra captura se concretó en Tlalpan, donde fue detenido un hombre de 43 años. Su historial registra ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre 2004 y 2026 por encubrimiento por receptación, tentativa de robo calificado agravado y delitos contra la salud.

También en La Magdalena Contreras, en coordinación con la Policía de Investigación, los efectivos arrestaron a un hombre de 21 años. Esa persona tiene un ingreso penitenciario en 2023 por robo calificado.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

En seguimiento a las indagatorias, los agentes detuvieron además a un hombre de 52 años ubicado en un centro comunitario de Tlalpan, donde posiblemente trabajaba. La investigación lo ubica como probable coautor material dentro de la organización delictiva bajo indagatoria.

La segunda orden en reclusión se notificó en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a un hombre de 32 años. De acuerdo con los registros oficiales, cuenta con un ingreso al sistema penitenciario capitalino en 2025 por extorsión agravada.

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La investigación sostiene que las siete personas detenidas probablemente integran una célula generadora de violencia con operación en varias alcaldías de la Ciudad de México. A ese grupo se le relaciona con homicidios, lesiones, robos a casa habitación, distribución de narcóticos, extorsiones y otros delitos de alto impacto.

La autoridad judicial definirá la situación jurídica de los imputados

Las personas capturadas fueron informadas de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición de la autoridad judicial que las requiere. Será esa instancia la que determine su situación jurídica en las próximas etapas del proceso.

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La SSC indicó que todos los procedimientos se realizaron conforme a protocolos de actuación policial, con apego a los lineamientos para el cumplimiento de mandamientos judiciales y con respeto a los derechos humanos. La dependencia también señaló que mantiene la coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México para continuar con acciones de inteligencia e investigación contra generadores de violencia en la capital.

La SSC cumplimentó siete órdenes de aprehensión , incluidas dos en reclusión, por asociación delictuosa calificada.

Cuatro detenidos estarían relacionados con el ataque armado del 5 de abril de 2025 en Lomas de Chapultepec, donde hubo cuatro lesionados.

La célula investigada estaría vinculada con homicidios, lesiones, robo a casa habitación, narcotráfico al menudeo y extorsión en Miguel Hidalgo, Tlalpan y La Magdalena Contreras.