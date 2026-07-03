Los mejores memes que dejó el cambio de horario de México vs. Inglaterra para los Octavos de Final en el Mundial 2026

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El cambio de horario del partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 detonó una oleada de memes y comentarios en redes sociales.

La noticia de que el duelo se jugará al mediodía sorprendió tanto a la afición mexicana como a la inglesa, generando desde bromas sobre el clima hasta teorías sobre la supuesta “ventaja” para el Tri, según Infobae México.

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El México vs Inglaterra cambia de horario: se jugará a las 12 pm

El equipo de Gabriela Cuevas, encargado de la FIFA en México confirmó a Infobae que el partido del Tri e Inglaterra fue reprogramado para las 12 pm.

El ajuste de horario, según los reportes, busca evitar potenciales tormentas eléctricas en la tarde y favorecer tanto la transmisión internacional como las condiciones climáticas, especialmente para el equipo nacional en el Estadio Azteca.

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En redes sociales, Alberto Lati publicó: “El México vs Inglaterra se jugará a las 12 pm. Cambio de horario ya aprobado”, lo que fue replicado por cientos de usuarios.

Algunos celebraron la decisión por el clima más fresco del mediodía en la Ciudad de México, mientras otros la vieron como una jugada estratégica a favor del Tri.

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Así reaccionaron las redes: memes y humor tras el cambio de horario

La noticia no tardó en generar memes y comentarios ingeniosos. JIMMY (@JNT3D) escribió: “JAJAJAJA ya nada más falta que los manden a C.U. México va salir campeón por lo legal o lo criminal y para nada es queja”.

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Otros usuarios, como Goyito (@ElG0yit0), bromearon con el factor religioso: “La virgen juega de este lado. ☝🏻”.

Las referencias al clima y la tradición futbolera mexicana predominaron en los memes. Otro Culé Mexicano (@OtroCuleMexa) señaló:

“Este horario le gustará a los ingleses porque les toca en horario estelar y a nosotros nos va bien con el clima de cdmx a mediodía, si termina confirmándose esta información estará rico además de evitar que se aplace por posible tormenta eléctrica más noche”.

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Algunos usuarios recurrieron al sarcasmo para comentar la supuesta intervención de autoridades:

Las imágenes y videos de la afición mexicana adaptándose al nuevo horario inundaron las plataformas, confirmando que, gane o pierda, el ingenio nacional siempre se hace presente.

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¿Por qué mexicanos se emocionaron por el cambio de horario?

El cambio de horario a las 12 pm para el México vs Inglaterra en el Estadio Azteca es visto por muchos mexicanos como una ventaja para el Tri.

La altitud de la Ciudad de México, ubicada a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, afecta el rendimiento de los deportistas que no están acostumbrados, especialmente a la hora de mantener el ritmo y la resistencia durante los 90 minutos.

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Además de la altura, el clima al mediodía suele ser caluroso y seco, lo que puede resultar un desafío extra para los visitantes europeos, poco habituados a competir en esas condiciones.

La combinación de aire más “pesado” y altas temperaturas podría influir en la intensidad del partido, y la afición mexicana no duda en considerar estos factores como aliados naturales para la selección nacional frente a Inglaterra.

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