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EN VIVO |Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy viernes 3 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

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11:17 hsHoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través del área de Orientación Vial (OVIAL), informa sobre afectaciones, alternativas y condiciones del tránsito la mañana de este viernes 3 de julio en diferentes vialidades de la capital.

Zonas con afectaciones viales

  • Av. Sur 122, de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya, sentido sur: Reducción de carriles por obras. En sentido opuesto, se habilita carril reversible.
  • Calzada Minas de Arena, de Sur 122 hasta Av. de las Torres: Cierre total de la vialidad por trabajos.
  • Carretera México-Toluca y Paseo de los Tamarindos: Servicios de emergencia atienden reporte de volcadura.

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