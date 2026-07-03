EN VIVO |Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy viernes 3 de julio

11:17 hsHoy
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través del área de Orientación Vial (OVIAL), informa sobre afectaciones, alternativas y condiciones del tránsito la mañana de este viernes 3 de julio en diferentes vialidades de la capital.
Zonas con afectaciones viales
- Av. Sur 122, de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya, sentido sur: Reducción de carriles por obras. En sentido opuesto, se habilita carril reversible.
- Calzada Minas de Arena, de Sur 122 hasta Av. de las Torres: Cierre total de la vialidad por trabajos.
- Carretera México-Toluca y Paseo de los Tamarindos: Servicios de emergencia atienden reporte de volcadura.