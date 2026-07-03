Calendario de verificación vehicular 2026: qué autos verifican por engomado y quiénes están exentos en CDMX y Edomex

El primer grupo convocado es el de engomado amarillo, correspondiente a los vehículos con placas terminadas en 5 o 6. Sus propietarios tienen hasta el 31 de agosto para completar el trámite. Foto: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

El segundo semestre de la verificación vehicular 2026 arrancó el 1 de julio en la Zona Metropolitana del Valle de México con un calendario escalonado por color de engomado, tarifas diferenciadas entre la Ciudad de México y el Estado de México, y una novedad técnica de peso: los verificentros mexiquenses ahora aplican el sistema de diagnóstico a bordo (OBD) de forma obligatoria para detectar fallas electrónicas que antes pasaban inadvertidas.

El primer grupo convocado es el de engomado amarillo, correspondiente a los vehículos con placas terminadas en 5 o 6. Sus propietarios tienen hasta el 31 de agosto para completar el trámite.

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No hacerlo dentro del bimestre asignado deja el vehículo en situación irregular de forma inmediata, sin prórroga automática ni segunda oportunidad dentro del mismo ciclo.

La infografía explica los pasos y requisitos para la verificación vehicular en la Ciudad de México, con la excepción de vehículos del Estado de México. (Sedema CDMX)

Calendario completo: quién verifica y cuándo

El programa avanza de forma bimestral y el esquema es idéntico en ambas entidades:

Amarillo (placas 5 y 6): julio – agosto

Rosa (placas 7 y 8): agosto – septiembre

Rojo (placas 3 y 4): septiembre – octubre

Verde (placas 1 y 2): octubre – noviembre

Azul (placas 9 y 0): noviembre – diciembre

Las autoridades recomiendan agendar cita en la primera mitad de cada bimestre. Los verificentros concentran su mayor demanda en las últimas semanas del periodo, lo que reduce la disponibilidad de horarios.

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El calendario de verificación vehicular en el Estado de México detalla las fechas por color de engomado y terminación de placa. (Sedema CDMX)

El sistema OBD llega obligatorio al Estado de México

Si el sistema detecta baja eficiencia en el convertidor catalítico, el propietario deberá reemplazarlo en un taller autorizado antes de repetir el proceso. (Gobierno Edomex)

La novedad más relevante del semestre opera en territorio mexiquense. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México publicó el 30 de junio en la Gaceta de Gobierno la actualización de su programa técnico, que establece el uso obligatorio del sistema OBD en todos los verificentros.

El equipo se conecta directamente a la computadora del vehículo y supervisa los componentes de control ambiental. Los criterios de rechazo automático incluyen la luz “Check Engine” encendida, códigos de falla activos y cualquier evidencia de que esos errores fueron borrados recientemente para evadir la revisión.

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Si el sistema detecta baja eficiencia en el convertidor catalítico, el propietario deberá reemplazarlo en un taller autorizado antes de repetir el proceso.

Costos por entidad y qué documentos llevar

En la Ciudad de México, el trámite cuesta $765 pesos con IVA incluido —monto que resulta de multiplicar 5.625 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente—, sin distinción de holograma. Para acudir, se requiere identificación oficial, tarjeta de circulación, comprobante de la última verificación o pago de multa extemporánea, y copia de factura solo si el vehículo es nuevo.

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En el Estado de México, la tarifa varía según el resultado:

Hologramas 1 y 2: $469 pesos (4 UMA)

Holograma 0: $610 pesos (5.20 UMA)

Holograma 00: $1,196.50 pesos (10.20 UMA)

En Edomex se solicita además copia de factura o carta factura para todos los vehículos, no solo los nuevos. Los propietarios de autos con placas recientes tienen 30 días naturales desde la entrega de láminas para acudir al verificentro.

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Multas y vehículos exentos

Quedan fuera de la obligación los autos eléctricos, los híbridos de categoría I y II, las motocicletas, la maquinaria industrial, los tractores agrícolas y las unidades con matrícula de auto antiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Circular fuera de norma sale considerablemente más caro que el trámite. En CDMX, la sanción inicial por verificación extemporánea es de $2,346.20 pesos (20 veces la UMA).

Si el vehículo continúa sin aprobar en los 30 días posteriores al pago de esa multa, la sanción escala hasta $9,384.80 pesos, equivalentes a 80 veces la UMA, según la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). En Edomex, la multa mínima asciende a $3,519 pesos y puede llegar a $4,100 pesos, conforme al artículo 2.265 fracción I del Código para la Biodiversidad del Estado de México.

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Quedan fuera de la obligación los autos eléctricos, los híbridos de categoría I y II, las motocicletas, la maquinaria industrial, los tractores agrícolas y las unidades con matrícula de auto antiguo. Los vehículos nuevos pueden obtener el holograma “00”, un distintivo que les otorga exención temporal del proceso y que las autoridades ambientales permiten renovar en ocasiones posteriores, siempre que la unidad cumpla con los criterios de bajas emisiones establecidos.