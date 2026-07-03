Del número de serie alterado al tanque oculto: FBI destapa alteraciones en el avión utilizado para trasladar a “El Mayo” a EEUU

Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

Una investigación publicada por Aristegui Noticias dio a conocer nuevos detalles del informe elaborado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre la aeronave Beechcraft King Air utilizada para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, donde ambos fueron detenidos el 25 de julio de 2024 en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

La agencia estadounidense presentó públicamente el avión al anunciar su donación al War Eagles Air Museum, ubicado en el aeropuerto del condado de Doña Ana, donde permanecerá en exhibición durante al menos dos años como parte de una exposición sobre operaciones de alto impacto del FBI.

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El reporte, al que tuvo acceso Aristegui Noticias, documenta una serie de modificaciones realizadas a la aeronave durante décadas, entre ellas la alteración del número de serie, cambios en el sistema de combustible, componentes electrónicos personalizados y diversas reparaciones estructurales que llamaron la atención de los investigadores federales.

Durante la ceremonia encabezada por el agente especial del FBI, Conal L. Whetten, también fueron exhibidas fotografías del momento en que ambos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron del avión bajo custodia de agentes estadounidenses.

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El FBI encontró un avión modificado para ampliar su autonomía

Uno de los principales hallazgos del FBI fue que el número de serie visible en el marco de la puerta de la cabina había sido alterado.

El sistema de ubicación fue removido, los registros de vuelo borrados y las balizas de navegación desactivadas. Crédito: Pie de Nota

Inicialmente, la aeronave aparecía identificada con el número BB-1137; sin embargo, tras desmontar diversos paneles internos del fuselaje, los especialistas determinaron que el número original correspondía al BB-191, lo que permitió establecer que el avión fue fabricado en 1976.

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Asimismo, el informe confirmó que la matrícula N287KA había sido clonada, un dato que ya había sido mencionado anteriormente en diversas investigaciones.

Los agentes también concluyeron que la aeronave había sido reconstruida en varias ocasiones y repintada al menos tres veces durante su vida útil.

Entre las modificaciones detectadas destaca la instalación de una pila interna de combustible, la cual aumentaba considerablemente el alcance del avión sin necesidad de realizar escalas, una característica que suele ser utilizada en vuelos de larga distancia.

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El reporte también señala que la aviónica —es decir, el sistema electrónico del avión— no correspondía a la configuración estándar del fabricante.

De acuerdo con el FBI, para activar el sistema Garmin era necesario ejecutar una secuencia específica de interruptores, además de que el equipo únicamente conservaba cuatro planes de vuelo almacenados en su memoria.

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Durante la inspección también se descubrió que la grabadora de voz de cabina había sido retirada, al igual que diversos equipos de navegación y comunicación.

Los investigadores detectaron además cableado cortado, paneles removidos, placas de identificación eliminadas de los motores, modificaciones en el tren de aterrizaje y evidencia de reparaciones en distintas zonas del fuselaje.

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Incluso encontraron que el transmisor localizador de emergencia (ELT), obligatorio en este tipo de aeronaves, había sido retirado.

Persisten dudas sobre el papel de Estados Unidos en la operación

Pese a los nuevos detalles técnicos, la investigación de Aristegui Noticias subraya que el informe del FBI no aclara cuál fue la participación de las autoridades estadounidenses durante la fase desarrollada en territorio mexicano.

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El video muestra el exterior de una aeronave de color blanco y negro con una puerta abierta, ubicada dentro de un hangar. Una persona coloca varios paquetes de aperitivos en una bolsa. El interior de la cabina presenta asientos individuales de color beige y ventanas circulares. La cabina de mando contiene paneles de instrumentos con medidores. A través de las ventanas se aprecian otras aeronaves estacionadas. El fuselaje lateral del avión exhibe una sección cubierta con material azul.

La agencia sostuvo que la captura fue resultado de una operación “altamente compleja, secreta y audaz” ejecutada por agentes federales en suelo estadounidense, pero evitó precisar si existió algún tipo de intervención previa en México.

Según la versión difundida por Ismael “El Mayo” Zambada y retomada por las autoridades mexicanas, el capo habría sido engañado por Joaquín Guzmán López para acudir a una reunión en Culiacán, Sinaloa, donde presuntamente fue sometido, atado y trasladado por la fuerza hasta Estados Unidos.

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Tras aterrizar en Santa Teresa, ambos fueron arrestados por agentes federales.

Sin embargo, continúa sin conocerse la identidad del piloto que condujo la aeronave durante el vuelo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo después de las detenciones que dicho piloto no era empleado del gobierno estadounidense ni ciudadano de ese país.

La falta de información sobre ese aspecto ha alimentado diversas interrogantes desde julio de 2024.

Tanto el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta Claudia Sheinbaum han solicitado en distintas ocasiones que Estados Unidos esclarezca el nivel de participación de sus agencias en la operación.

De igual manera, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, reclamó desde agosto de 2024 información relacionada con el vuelo, entre ella el número de serie auténtico del avión, los registros aeronáuticos y la documentación oficial sobre su ingreso a territorio estadounidense.

Hasta ahora no se ha informado públicamente si todas esas solicitudes fueron atendidas por las autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, tanto Ismael “El Mayo” Zambada como Joaquín Guzmán López permanecen bajo proceso en Estados Unidos, a la espera de sus respectivas audiencias de sentencia, programadas para el 20 de julio y el 31 de agosto, respectivamente.