Solo 25 mil personas podrán acceder al Ángel de la Independencia para el México vs Inglaterra

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Los aficionados se reúnen en Ciudad de México - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Una imagen tomada desde un dron muestra a los aficionados mexicanos reunidos en el Ángel de la Independencia antes del partido. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó este viernes en conferencia de prensa que únicamente 25 mil personas podrán ingresar al perímetro del Ángel de la Independencia para ver el duelo de la Selección Mexicana frente a Inglaterra este domingo 5 de julio.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Pública informó que en el momento de superar el aforo permitido, guías y orientadores mundialistas distribuirán a las y los espectadores para que puedan ver el partido de la Copa del Mundo en los distintos puntos del Paseo de la Reforma

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“A fin de que una vez que el Ángel de la Independencia llegue a su capacidad máxima, estimada en 25 mil personas, lo que quiere decir que, por el aproximado de cuatro personas por metro cuadrado, se avisará a los asistentes y se limitará el ingreso a la zona para redirigir el flujo hacia otros puntos del corredor del Paseo de la Reforma“, declaró.

“Para apoyar estas tareas en las zonas que han registrado mayores concentraciones en el histórico de partidos atendidos, se desplegará un equipo de orientadores mundialistas para guiar a las y los asistentes y distribuirlos de manera ordenada y segura”, complementó Pablo Vázquez.

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La CDMX examina las medidas para limitar el aforo en el Ángel de la Independencia para reducir aglomeraciones y riesgos como ocurrió en los últimos festejos, donde cuatro personas tristemente perdieron la vida y el gobierno apoyará a sus familias con 50 mil pesos

“Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia. Sabemos que la gente llegará desde temprano, una vez el aforo llegue a su capacidad, no se permitirá el acceso a la población ya a esta zona limitada", declaró Clara Brugada.

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Robusto operativo de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México comunicó que, por ordenes de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, implementará un corpulento operativo de seguridad, vialidad y vigilancia para priorizar la paz y tranquilidad en las actividades previstas para el fin de semana.

En coordinación con instancias del Gobierno de México, el dispositivo estará integrado por más de 17 mil policías de las Subsecretarías de Operación Policial, tránsito, participación ciudadana, inteligencia, y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

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La SSC trabaja en conjunto para garantizar la seguridad de las y los aficionados y visitantes que se den cita en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma, bajo una perspectiva de mitigación de riesgos, aunado al cuidado de la secretaría en el resto de la ciudad.

7,500 efectivos en el estadio Ciudad de México

Tal como se realizó en los cuatro partidos anteriores de la Selección Mexicana de Futbol, la policía de la Ciudad de México desplegará 7 mil 500 elementos en el Estadio Ciudad de México, sede para el último partido de México en suelo nacional durante el Mundial 2026.

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Asimismo, se implementará el polígono de la última milla para ordenar el arribo de asistentes al Coloso de Santa Úrsula, realizando cierres parciales a la circulación desde las primeras horas del domingo 5 de julio, dependiendo si se confirma el ajuste de horario al mediodía.

Las autoridades también estarán en el exterior del recinto para proteger la integridad de las personas e inhibir conductas delictivas, así como al interior del estadio deportivo para brindar seguridad a las y los aficionados que se den cita al duelo mundialista, apoyando en los filtros de acceso para evitar el ingreso de artículos prohibidos que pongan en riesgo la integridad de las personas.

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Seguridad en el FIFA Fan Fest

En el Fan Festival nuevamente se contará con la presencia de 3 mil 300 efectivos, cuya función principal será garantizar un ingreso seguro y ordenado a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

La implementación de filtros de seguridad incluirán revisiones aleatorias para evitar el ingreso de bebidas con alcohol y objetos peligrosos en los cinco accesos ubicados en: 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero, considerando que una vez que el Zócalo llegue a su alta capacidad.

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