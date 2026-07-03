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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 3 de julio: se esperan tormentas y calor extremo

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:45 hsHoy

Pronóstico del clima por estado, de las 00:00 a las 03:00 horas.

Hidalgo

  • Pronóstico: Lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas.
  • Regiones: Sierra Baja, Valle del Mezquital, Sierra de Tenango, Comarca Minera, Cuenca de México, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera.

Querétaro

  • Pronóstico: Lluvias aisladas.
  • Regiones: Sierra Gorda, Bajío Queretano, Sierra Queretana y Valles Centrales.

Puebla

  • Pronóstico: Lluvias aisladas.
  • Regiones: Sierra Norte, Sierra Nororiental y Angelópolis.

Tlaxcala

  • Pronóstico: Lluvias aisladas.
  • Regiones: Norte y Poniente.

Morelos

  • Pronóstico: Lluvias aisladas.
  • Regiones: Norte, Cuernavaca, Cuautla, Noreste, Poniente, Sur y Sureste.

Estado de México

  • Pronóstico: Lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas.
  • Regiones: Atlacomulco, Toluca y Valle de Bravo.

Ciudad de México

  • Pronóstico: Cielo nublado, sin lluvia.

Campeche

  • Pronóstico: Lluvias aisladas.
  • Municipios: Escárcega, Campeche, Candelaria, Champotón, Tenabo, Calkiní, Hecelchakán, Carmen y Palizada.

Yucatán

  • Pronóstico: Lluvias aisladas.
  • Regiones: Noroeste, Sur y Poniente.

Quintana Roo

  • Pronóstico: Lluvias aisladas.
  • Municipios: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco.

Veracruz

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
  • Regiones: Olmeca, Huasteca Alta, Huasteca Baja y Los Tuxtlas.

Oaxaca

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
  • Regiones: Papaloapan e Istmo.

Tabasco

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas. También lluvias aisladas y chubascos en otras zonas.
  • Regiones: Chontalpa, Centro, Sierra (fuertes); Ríos y Pantanos (aisladas/chubascos).

Chiapas

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
  • Regiones: Norte y Selva.

Guerrero

  • Pronóstico: Lluvias aisladas y chubascos con descargas eléctricas.
  • Regiones: Norte, Centro y Tierra Caliente.

Jalisco

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en unas zonas; intervalos de chubascos en otras.
  • Regiones: Valles, Centro, Lagunas, Sur y Sureste (fuertes); Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Norte y Sierra de Amula (chubascos).

Michoacán

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en unas zonas; intervalos de chubascos en otras.
  • Regiones: Tepalcatepec y Costa (fuertes); Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo, Oriente, Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuen, Infiernillo y Tierra Caliente (chubascos).

Colima

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
  • Municipios: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.

Nayarit

  • Pronóstico: Intervalos de chubascos.
  • Regiones: Sierra, Norte y Costa Norte.

Guanajuato

  • Pronóstico: Intervalos de chubascos.
  • Regiones: Suroeste y Sur.

Tamaulipas

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
  • Región: Sur.

Coahuila

  • Pronóstico: Intervalos de chubascos.
  • Regiones: Centro-Desierto y Laguna.

San Luis Potosí

  • Pronóstico: Intervalos de chubascos.
  • Región: Huasteca.

Chihuahua

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
  • Regiones: Juárez, Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua.

Durango

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes en una zona; intervalos de chubascos en el resto del estado.
  • Regiones: Gómez Palacio (fuertes); Durango, El Oro, Santiago Papasquiaro y Cuencamé (chubascos).

Zacatecas

  • Pronóstico: Intervalos de chubascos con descargas eléctricas.
  • Regiones: Norte, Noroeste, Oeste, Centro Sur, Suroeste y Sur.

Aguascalientes

  • Pronóstico: Intervalos de chubascos con descargas eléctricas.
  • Municipios: Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y Aguascalientes.

Sinaloa

  • Pronóstico: Intervalos de chubascos.
  • Regiones: Centro y Sur.

Baja California

  • Pronóstico: Sin lluvias registradas (solo alerta de rachas de viento de 50 a 60 km/h).

Campeche

  • Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
  • Municipios: Escárcega, Campeche, Champotón, Tenabo, Hopelchén, Calkiní, Hecelchakán, Carmen y Palizada.

Yucatán

  • Pronóstico: Intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas.
  • Región: Sur.
Mapa satelital de México con nubes, tabla de pronóstico de lluvias fuertes y chubascos con descargas eléctricas. Logotipos de CONAGUA y SMN
El Servicio Meteorológico Nacional y CONAGUA pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas y chubascos en el norte de México entre las 00:00 y las 03:00 horas del 3 de julio de 2026. (X: Conagua clima)
06:01 hsHoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada de fuertes contrastes climáticos en el territorio mexicano para este viernes 3 de julio. La interacción de las ondas tropicales número 14 y 15 con canales de baja presión y una circulación ciclónica mantendrá el temporal de lluvias en gran parte del país, mientras que el noroeste sufrirá temperaturas extremas.

Alerta por lluvias y oleaje elevado

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en el Valle de México, el noreste, oriente y porciones del centro del país.

Aviso importante: Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de inundaciones, deslaves e incremento en niveles de ríos.

Adicionalmente, el fenómeno de mar de fondo generará oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en toda la costa del Pacífico y la península de Baja California.

Calor sofocante en el noroeste

En contraparte, el ambiente extremadamente caluroso persistirá en el norte de México. Se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 °C en:

  • Baja California (noreste)
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua (este y suroeste)
  • Sinaloa (norte)

El resto de los estados costeros y del noreste registrarán máximas de 35 a 40 °C.

Valle de México

Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevé una mañana fresca y una tarde templada con cielo nublado. Se anticipan chubascos con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible granizo. La temperatura máxima estimada para la CDMX será de 24 a 26 °C, mientras que en Toluca se esperan hasta 22 °C.

Cinco franjas diagonales muestran: ciudad con rayos y lluvia, ciudad con nubes moradas, costa al atardecer, ciudad con montañas y nubes, ciudad colonial con sol y cielo azul
Diferentes fenómenos meteorológicos como tormentas eléctricas, atardeceres y cielos despejados, se fusionan en un collage visual que representa la diversidad climática de México. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

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