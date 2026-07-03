EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 3 de julio: se esperan tormentas y calor extremo

Pronóstico del clima por estado, de las 00:00 a las 03:00 horas.
Hidalgo
- Pronóstico: Lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas.
- Regiones: Sierra Baja, Valle del Mezquital, Sierra de Tenango, Comarca Minera, Cuenca de México, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera.
Querétaro
- Pronóstico: Lluvias aisladas.
- Regiones: Sierra Gorda, Bajío Queretano, Sierra Queretana y Valles Centrales.
Puebla
- Pronóstico: Lluvias aisladas.
- Regiones: Sierra Norte, Sierra Nororiental y Angelópolis.
Tlaxcala
- Pronóstico: Lluvias aisladas.
- Regiones: Norte y Poniente.
Morelos
- Pronóstico: Lluvias aisladas.
- Regiones: Norte, Cuernavaca, Cuautla, Noreste, Poniente, Sur y Sureste.
Estado de México
- Pronóstico: Lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas.
- Regiones: Atlacomulco, Toluca y Valle de Bravo.
Ciudad de México
- Pronóstico: Cielo nublado, sin lluvia.
Campeche
- Pronóstico: Lluvias aisladas.
- Municipios: Escárcega, Campeche, Candelaria, Champotón, Tenabo, Calkiní, Hecelchakán, Carmen y Palizada.
Yucatán
- Pronóstico: Lluvias aisladas.
- Regiones: Noroeste, Sur y Poniente.
Quintana Roo
- Pronóstico: Lluvias aisladas.
- Municipios: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco.
Veracruz
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
- Regiones: Olmeca, Huasteca Alta, Huasteca Baja y Los Tuxtlas.
Oaxaca
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
- Regiones: Papaloapan e Istmo.
Tabasco
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas. También lluvias aisladas y chubascos en otras zonas.
- Regiones: Chontalpa, Centro, Sierra (fuertes); Ríos y Pantanos (aisladas/chubascos).
Chiapas
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
- Regiones: Norte y Selva.
Guerrero
- Pronóstico: Lluvias aisladas y chubascos con descargas eléctricas.
- Regiones: Norte, Centro y Tierra Caliente.
Jalisco
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en unas zonas; intervalos de chubascos en otras.
- Regiones: Valles, Centro, Lagunas, Sur y Sureste (fuertes); Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Norte y Sierra de Amula (chubascos).
Michoacán
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en unas zonas; intervalos de chubascos en otras.
- Regiones: Tepalcatepec y Costa (fuertes); Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo, Oriente, Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuen, Infiernillo y Tierra Caliente (chubascos).
Colima
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
- Municipios: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.
Nayarit
- Pronóstico: Intervalos de chubascos.
- Regiones: Sierra, Norte y Costa Norte.
Guanajuato
- Pronóstico: Intervalos de chubascos.
- Regiones: Suroeste y Sur.
Tamaulipas
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
- Región: Sur.
Coahuila
- Pronóstico: Intervalos de chubascos.
- Regiones: Centro-Desierto y Laguna.
San Luis Potosí
- Pronóstico: Intervalos de chubascos.
- Región: Huasteca.
Chihuahua
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
- Regiones: Juárez, Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua.
Durango
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes en una zona; intervalos de chubascos en el resto del estado.
- Regiones: Gómez Palacio (fuertes); Durango, El Oro, Santiago Papasquiaro y Cuencamé (chubascos).
Zacatecas
- Pronóstico: Intervalos de chubascos con descargas eléctricas.
- Regiones: Norte, Noroeste, Oeste, Centro Sur, Suroeste y Sur.
Aguascalientes
- Pronóstico: Intervalos de chubascos con descargas eléctricas.
- Municipios: Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y Aguascalientes.
Sinaloa
- Pronóstico: Intervalos de chubascos.
- Regiones: Centro y Sur.
Baja California
- Pronóstico: Sin lluvias registradas (solo alerta de rachas de viento de 50 a 60 km/h).
Campeche
- Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas.
- Municipios: Escárcega, Campeche, Champotón, Tenabo, Hopelchén, Calkiní, Hecelchakán, Carmen y Palizada.
Yucatán
- Pronóstico: Intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas.
- Región: Sur.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada de fuertes contrastes climáticos en el territorio mexicano para este viernes 3 de julio. La interacción de las ondas tropicales número 14 y 15 con canales de baja presión y una circulación ciclónica mantendrá el temporal de lluvias en gran parte del país, mientras que el noroeste sufrirá temperaturas extremas.
Alerta por lluvias y oleaje elevado
Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en el Valle de México, el noreste, oriente y porciones del centro del país.
Aviso importante: Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de inundaciones, deslaves e incremento en niveles de ríos.
Adicionalmente, el fenómeno de mar de fondo generará oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en toda la costa del Pacífico y la península de Baja California.
Calor sofocante en el noroeste
En contraparte, el ambiente extremadamente caluroso persistirá en el norte de México. Se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 °C en:
- Baja California (noreste)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua (este y suroeste)
- Sinaloa (norte)
El resto de los estados costeros y del noreste registrarán máximas de 35 a 40 °C.
Valle de México
Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevé una mañana fresca y una tarde templada con cielo nublado. Se anticipan chubascos con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible granizo. La temperatura máxima estimada para la CDMX será de 24 a 26 °C, mientras que en Toluca se esperan hasta 22 °C.