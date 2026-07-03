EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 3 de julio: se esperan tormentas y calor extremo

Pronóstico: Sin lluvias registradas (solo alerta de rachas de viento de 50 a 60 km/h).

Municipios: Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y Aguascalientes.

Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes en una zona; intervalos de chubascos en el resto del estado.

Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en unas zonas; intervalos de chubascos en otras.

Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en unas zonas; intervalos de chubascos en otras.

Pronóstico: Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas. También lluvias aisladas y chubascos en otras zonas.

Regiones: Sierra Baja, Valle del Mezquital, Sierra de Tenango, Comarca Minera, Cuenca de México, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera.

Pronóstico del clima por estado, de las 00:00 a las 03:00 horas.

06:01 hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada de fuertes contrastes climáticos en el territorio mexicano para este viernes 3 de julio. La interacción de las ondas tropicales número 14 y 15 con canales de baja presión y una circulación ciclónica mantendrá el temporal de lluvias en gran parte del país, mientras que el noroeste sufrirá temperaturas extremas.

Alerta por lluvias y oleaje elevado

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en el Valle de México, el noreste, oriente y porciones del centro del país.

Aviso importante: Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de inundaciones, deslaves e incremento en niveles de ríos.

Adicionalmente, el fenómeno de mar de fondo generará oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en toda la costa del Pacífico y la península de Baja California.

Calor sofocante en el noroeste

En contraparte, el ambiente extremadamente caluroso persistirá en el norte de México. Se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 °C en:

Baja California (noreste)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua (este y suroeste)

Sinaloa (norte)

El resto de los estados costeros y del noreste registrarán máximas de 35 a 40 °C.

Valle de México

Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevé una mañana fresca y una tarde templada con cielo nublado. Se anticipan chubascos con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible granizo. La temperatura máxima estimada para la CDMX será de 24 a 26 °C, mientras que en Toluca se esperan hasta 22 °C.