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La FIFA se echa para atrás: México vs Inglaterra se jugará a las 18 horas, horario previsto originalmente

El duelo se había reprogramado por advertencia de tormenta eléctrica, situación que los aficionados mexicanos festejaron

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La modificación del encuentro de octavos del Mundial 2026 comenzó a generar controversia y diferentes versiones entre periodistas especializados. (Foto: Santiago Gutiérrez - Composición: Raúl A. González)
La modificación del encuentro de octavos del Mundial 2026 comenzó a generar controversia y diferentes versiones entre periodistas especializados. (Foto: Santiago Gutiérrez - Composición: Raúl A. González)

Horas de incertidumbre y quejas marcaron la agenda del Mundial 2026 tras el anuncio de un posible cambio de horario para el duelo entre México e Inglaterra en octavos de final.

El escenario cambió varias veces en cuestión de horas, con versiones cruzadas sobre la reprogramación del partido por motivos meteorológicos y la reacción inmediata de ambas federaciones.

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Las advertencias climatológicas y las condiciones del duelo contra Ecuador habían derivado en la primera reprogramación. REUTERS/Henry Romero
Las advertencias climatológicas y las condiciones del duelo contra Ecuador habían derivado en la primera reprogramación. REUTERS/Henry Romero

Finalmente, de acuerdo con fuentes especializadas como Alberto Lati, José Ramón Fernández y David Medrano, FIFA habría optado por respetar el horario original: el partido se disputará a las 18 horas, tal como estaba previsto desde un inicio en el Estadio Azteca.

Motivos detrás del primer cambio de horario

La mañana de este viernes 3 de julio estuvo dominada por la noticia de que FIFA pretendía adelantar el partido a las 12:00 horas.

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  • El argumento principal fue el pronóstico de tormenta eléctrica y lluvias intensas en la Ciudad de México durante la tarde, situación que ya había ocurrido en el México vs Ecuador.
  • Las autoridades buscaban prevenir riesgos para jugadores, aficionados y personal operativo.
  • Se temía la posibilidad de retrasos, suspensiones o incidentes por condiciones climáticas adversas.
La lluvia atacó al Estadio Ciudad de México el pasado martes, provocando un retraso en el duelo contra Ecuador. REUTERS/Henry Romero
La lluvia atacó al Estadio Ciudad de México el pasado martes, provocando un retraso en el duelo contra Ecuador. REUTERS/Henry Romero

El objetivo era garantizar la seguridad de todos los involucrados, aunque la decisión generó molestias inmediatas dentro de las selecciones afectadas.

La presión de las Selecciones cambió el rumbo

La reacción en el entorno de México e Inglaterra fue inmediata y contundente.

  • Ambas Federaciones presentaron quejas formales ante la FIFA por el ajuste propuesto.
  • Los cuerpos técnicos argumentaron que el cambio afectaba la logística, la alimentación y la recuperación de los jugadores.
  • Javier Aguirre y su contraparte inglesa insistieron en que la modificación no ofrecía ventajas, sino que trastocaba semanas de planificación.
Javier Aguirre afirmó que la modificación del horario era una "patada en el estomágo", ya que no ofrecía ventajas y complicaría su preparación. REUTERS/Henry Romero
Javier Aguirre afirmó que la modificación del horario era una "patada en el estomágo", ya que no ofrecía ventajas y complicaría su preparación. REUTERS/Henry Romero

Así, la suma de inconformidades y la amenaza de un conflicto mayor obligaron a los organizadores a reconsiderar su decisión.

Expectativa máxima y un reto mayor para Inglaterra en el Estadio Azteca

El partido mantiene la expectativa a tope tras la ajetreada jornada, pero ahora con un nuevo matiz: el horario vespertino apunta a favorecer a México pese a los cambios y representa un reto adicional para Inglaterra.

  • La Selección Mexicana ha mostrado un desempeño excepcional entodos sus partidos disputados en el Estadio Ciudad de México durante este Mundial 2026.
  • Jugar a las 18:00 horas permite a los jugadores mantener su rutina y aprovechar el respaldo de la afició.
  • Para los Tres Leones, disputar el partido en la altitud y el clima de la Ciudad de México a esa hora implica un esfuerzo físico extra y una adaptación compleja.
El clima de la Ciudad de México en el Estadio Azteca implicará para los Tres Leones un esfuerzo físico extra y una adaptación compleja. REUTERS/Bernadett Szabo
El clima de la Ciudad de México en el Estadio Azteca implicará para los Tres Leones un esfuerzo físico extra y una adaptación compleja. REUTERS/Bernadett Szabo

Con la polémica resuelta, la expectativa gira en torno a cómo responderá Inglaterra ante un ambiente en el Coloso de Santa Úrsula que, por horario y condiciones climáticad, parece diseñado para que el Tri aprovevhe la ventaja en casa.

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