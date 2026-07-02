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Qué empleos contratan más a personas de 50 años o más en México, según los datos del IMSS

Los registros del IMSS muestran en qué sectores las personas mayores de 50 años tienen más posibilidades de conseguir empleo en México

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Una balanza equilibrada con un hombre sentado en el platillo derecho junto a un fajo de billetes y una mujer sentada en el platillo izquierdo con billetes y monedas.
No todos los sectores del mercado laboral mexicano contratan por igual a las personas mayores de 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral mexicano registra 22.7 millones de puestos de trabajo formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de mayo de 2026.

Detrás de ese número hay un grupo que crece en silencio dentro del padrón: las personas de 50 años o más, cuya presencia en el empleo formal aumenta de forma sostenida conforme la población mexicana envejece.

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La edad promedio de la población asegurada al Instituto es de 38 años, pero el grupo de mayores de 50 concentra una proporción creciente del padrón.

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
El mercado laboral mexicano atraviesa un momento de transformación vinculado, entre otros factores, al envejecimiento de su población activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1995, los derechohabientes de 65 años o más representaban el 4.5% del total; en 2024 llegaron a 10.7%.

Así lo indican los datos del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2024-2025.

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La población económicamente activa es de 62.1 millones de personas de 15 años o más, con una tasa de informalidad de 55.2%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Primer plano de manos adultas mayores con arrugas, tecleando en el teclado negro de una laptop plateada. La pantalla desenfocada muestra iconos de interfaz de búsqueda.
Cumplir 50 años en el mercado laboral mexicano no significa lo mismo en todos los sectores económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo formal con seguridad social no llega por igual a todos los grupos de edad. Para los mayores de 50, los datos del IMSS muestran dónde están sus mayores posibilidades de encontrarlo.

Cuánto gana un trabajador registrado en el IMSS y qué tan grande es la diferencia entre sectores

El salario base de cotización promedio en el IMSS cerró mayo de 2026 en 671.3 pesos mexicanos diarios, el monto más alto para cualquier mes desde que existe registro, según datos del propio Instituto publicados a través de un boletín oficial.

Ese promedio, sin embargo, no refleja de manera uniforme a todos los sectores.

Una mujer con gafas y cabello rubio, vestida con un blazer gris, se cubre la boca con la mano en señal de sorpresa frente a su laptop en una oficina, con el logo del IMSS en una pantalla adyacente.
La población económicamente activa en México suma 62.1 millones de personas, de acuerdo con la ENOE del INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Informe IMSS 2024-2025, la diferencia salarial entre una empresa grande y una microempresa sigue siendo de 105%.

Las medianas y pequeñas empresas concentran el 55.6% de los nuevos empleos formales; las grandes, el 37.7%.

Los sectores que más contratan a mayores de 50

Los puestos de trabajo ocupados por personas de 50 años o más se concentran en tres sectores donde predominan los salarios más bajos registrados por el IMSS:

  • Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
  • Construcción.
  • Comercio.

La agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca agrupa el 88.1% de sus puestos.

La industria de la construcción registra 81.7% en ese mismo rango salarial, y el comercio, 74.4%.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 70% de los trabajadores independientes afiliados al IMSS tiene entre 50 y 69 años, de acuerdo con el Informe IMSS 2024-2025.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el otro extremo, los sectores con mayor proporción de puestos bien pagados son la industria eléctrica y de captación y suministro de agua, con 48.4%, y la industria extractiva, con 33.8%.

Ambos sectores también tienen presencia de trabajadores mayores de 50, aunque en menor proporción.

Los sectores de servicios, comercio, transportes y comunicaciones absorben la mayor parte de los nuevos empleos formales en general.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El salario base de cotización promedio en el IMSS cerró mayo de 2026 en 671.3 pesos mexicanos diarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transportes y comunicaciones fue, de hecho, el sector con mayor crecimiento anual al cierre de mayo de 2026: 13.5%, según el IMSS.

Trabajadores independientes y del hogar: el grupo donde más pesan los mayores de 50

En los esquemas de aseguramiento voluntario, las personas mayores de 50 años concentran la mayor parte de los afiliados.

El 70% de los trabajadores independientes afiliados al Instituto tiene entre 50 y 69 años.

En el trabajo del hogar, el 48% de los asegurados está en ese mismo rango de edad.

Las principales ramas de ocupación para este grupo en ambos esquemas son:

  • Comercio.
  • Servicios para empresas.
  • Servicios sociales.
Mujer de edad avanzada sentada en una mesa con un ordenador portátil, una calculadora, papeles, billetes, monedas y un folleto de ahorro para el retiro.
El 70% de los trabajadores independientes afiliados al IMSS tiene entre 50 y 69 años, de acuerdo con el Informe IMSS 2024-2025.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 87% de los empleos registrados en el IMSS son permanentes, y el 13% eventuales.

La diferencia salarial entre hombres y mujeres no desaparece después de los 50.

De acuerdo con el mismo informe, las mujeres ganan el 88% de lo que sus pares hombres perciben dentro del padrón del IMSS.

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