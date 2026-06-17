México

Cumple el sueño de tener casa: Conavi lanza programa para trabajadores independientes sin Infonavit

Tener casa propia sin ser trabajador formal ni cotizar en el Infonavit es posible en México si cumples con estos requisitos

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Imagen tipo collage con un hombre en un triciclo, una mujer vendiendo en un puesto móvil y otro hombre transportando bultos en una carretilla, en calles mexicanas.
El trámite para formar parte del programa puede iniciarse en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas en México trabajan por su cuenta, en el comercio informal o como empleados sin contrato. Ninguna de ellas tiene acceso a un crédito de Infonavit o Fovissste.

Sin ese acceso disponible, la posibilidad de tener una casa propia parece cerrada.

El Programa Vivienda Bienestar, que opera la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) no requiere ser derechohabiente de ninguna institución, no exige historial crediticio y no cobra comisiones.

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Una familia hispana de cuatro miembros, padre, madre, hijo y hija, sentados en un sofá claro en su sala de estar, sonríen y se miran entre sí.
El programa tiene alcance nacional y opera por convocatorias por zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite, según la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), Territorial y Urbano, a través de su cuenta oficial de Facebook, se hace en cuatro pasos y sin intermediarios.

Documentos necesarios para formar parte del programa

La persona solicitante debe tener 18 años o más, aunque también pueden participar menores de edad si tienen dependientes económicos directos.

Quien solicite el apoyo no debe ser propietario de una vivienda ni haber recibido antes apoyo federal en materia de vivienda, de acuerdo con la Conavi.

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Una mujer sonriente sentada en una mesa de madera, mirando su teléfono móvil mientras realiza un registro. Hay un portátil y plantas en el fondo junto a una ventana.
El comprobante de ingresos puede sustituirse por una declaración bajo protesta de decir verdad si no se cuenta con recibos de nómina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco puede contar con prestaciones de seguridad social para obtener una casa a través de Infonavit, Fovissste, Pemex o Issfam, precisa la comisión.

Los documentos requeridos son:

  • Acta de nacimiento.
  • CURP.
  • Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, licencia de conducir o cartilla militar.
  • Comprobante de ingresos con recibos de las tres últimas quincenas o cuatro semanales, carta patronal o declaración bajo protesta de decir verdad.
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
  • Comprobante de estado civil.
  • Carta de no derechohabiencia.
  • Declaración bajo protesta de decir verdad de no contar con propiedad.
Ilustración de seis personas sonriendo, algunas sosteniendo documentos y una casa, con un edificio gubernamental de fondo, junto a una guía de requisitos para CONAVI.
Infografía que detalla los documentos y requisitos esenciales para acceder al programa de apoyo a la vivienda de CONAVI, incluyendo comprobantes de ingresos, estado civil y constancia de discapacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de matrimonio o concubinato, ambas personas deben presentar su documentación.

Si hay discapacidad, se requiere constancia expedida por una institución pública de salud.

A quién va dirigido y qué se revisa para aceptarte

Tienen prioridad para ser parte del programa las mujeres jefas de hogar, las personas adultas mayores, las comunidades indígenas, afromexicanas, y las personas con discapacidad.

La Conavi opera por zonas de atención que se definen cada año con base en criterios técnicos: las llamadas Zonas de Atención Prioritaria, que publica la Secretaría de Bienestar y que corresponden a lugares con alta marginación, rezago social y necesidades habitacionales.

Edificio de apartamentos moderno en Harlem con balcones, ladrillo visto y gente en plaza con fuente. Edificios tradicionales al fondo bajo cielo azul.
La Conavi permite consultar el estatus del trámite por CURP o folio a través de su portal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso significa que aunque el programa tiene alcance nacional, no todas las personas pueden registrarse al mismo tiempo ni desde cualquier lugar.

Las convocatorias se emiten por zona y se difunden a través de medios oficiales, redes sociales institucionales y dentro de los propios territorios definidos, de acuerdo con el portal oficial de la Conavi.

Cómo registrarse paso a paso

La Sedatu describe el trámite en cuatro pasos.

El primero es ingresar directamente a la página oficial del programa, disponible en el link viviendabienestar.gob.mx, revisar los requisitos y llenar la solicitud.

Imagen dividida en tres: hombre en el campo, mujer camarera y mujer limpiadora trabajando en España.
Quien haya recibido antes apoyo federal en materia de vivienda no puede participar en el programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro puede hacerse en línea o en módulos instalados en los municipios, en las sedes y fechas que determine la convocatoria.

El segundo paso es la visita domiciliaria. Personal identificado como Servidores de la Nación acude al domicilio para validar la información proporcionada y, de ser necesario, recabar datos complementarios, según la institución.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Si la demanda supera la disponibilidad de viviendas, la selección se resuelve mediante sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Conavi precisa que si falta algún dato o documento durante el registro, el proceso no puede concluirse.

El tercer paso es la espera de la notificación del resultado. Los resultados de la preselección se publican en el sitio oficial de la Conavi y en lugares estratégicos dentro de la zona de atención.

El cuarto paso, si la persona resulta seleccionada, es la formalización del subsidio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En caso de matrimonio o concubinato, ambas personas deben presentar su documentación completa para que el trámite pueda concluirse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa etapa se firman los instrumentos jurídicos entre la comisión y las personas beneficiarias, quienes deben presentar documentación original y copia.

Sorteo, resultados y cómo consultar tu solicitud

Si la demanda supera la disponibilidad de viviendas, la selección se resuelve mediante sorteo, según la Conavi.

La meta del programa para 2026 es de 86,000 viviendas nuevas, dentro de un objetivo de 500,000 casas para el periodo 2024-2030, de acuerdo con el portal oficial de la Comisión.

Ilustración plana de dos casas: una grande y colorida con un hombre rodeado de una familia numerosa, y otra pequeña con una mujer sentada sola.
Antes de recibir el apoyo, la Conavi pide un documento oficial que confirme que el beneficiario no es dueño de ninguna propiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para consultar el estatus del trámite, la Conavi habilita la búsqueda por CURP o folio de registro, y mantiene atención ciudadana a través de su portal, WhatsApp mediante el número 55 3641 21 71, correo electrónico y teléfono.

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