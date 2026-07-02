Juan Diego Covarrubias desmiente infidelidad de Renata Haro tras confirmación de divorcio: “No me puso el cuerno”

Juan Diego Covarrubias se pronuncia en TikTok tras la polémica por imágenes de Renata Haro en el partido México vs Ecuador.

La polémica que envolvió a Juan Diego Covarrubias y Renata Haro tras la difusión de imágenes de la influencer en el partido entre México y Ecuador sumó un nuevo capítulo. Después de que la creadora de contenido revelara que atraviesa un proceso de divorcio desde hace varios meses, el actor decidió pronunciarse para frenar las especulaciones que inundaron las redes sociales.

A través de un video publicado en TikTok, Covarrubias aseguró que no acostumbra responder a este tipo de situaciones, pero consideró necesario intervenir luego de que los señalamientos alcanzaran tanto a Renata como a él. Desde el inicio de su mensaje dejó clara su postura con una petición directa: “Ya estuvo, estuvo bueno. Dejen a Renata en paz, no me puso el cuerno. No, nada, no es un tercer discordia”.

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Sus declaraciones llegan después de que Haro negara haber cometido una infidelidad y explicara que el hombre con el que apareció durante la transmisión del encuentro deportivo era alguien a quien conoció en el estadio. También afirmó que ella solicitó el divorcio hace meses y que había preferido mantener el tema en privado por el bienestar de sus tres hijas.

Juan Diego Covarrubias desmiente las versiones sobre una infidelidad

El actor Juan Diego Covarrubias aparece en primer plano dirigiéndose directamente a la cámara. Viste una camiseta azul lisa en un entorno interior. Este video de TikTok presenta al individuo comunicándose de forma personal con su audiencia.

El actor fue contundente al negar que una tercera persona provocara el fin de su matrimonio. “No nos estamos divorciando por eso. No hubo faltas de respeto, ni ella hacia mí, ni yo hacia ella”, afirmó, dejando claro que las versiones que circularon en redes sociales no corresponden con la realidad que ambos viven.

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Covarrubias también explicó que el tema permaneció en silencio porque existía un acuerdo de confidencialidad que finalmente dejó de respetarse. Sin profundizar en las razones de la separación, señaló que existen situaciones personales que únicamente competen a la pareja y que no considera necesario exponer públicamente.

Aun cuando el proceso legal continúa, el actor insistió en que Renata tiene derecho a tomar sus propias decisiones. “Renata, aunque seguimos casados legalmente, ella es libre de hacer con su vida lo que quiera. No la tienen que atacar de esa manera”, expresó durante el video compartido en sus redes sociales.

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“Siempre la voy a admirar”: el mensaje con el que defendió a la madre de sus hijas

Covarrubias pide en redes sociales que dejen a Renata Haro en paz y niega que ella le haya sido infiel.

Además de rechazar los rumores, Juan Diego Covarrubias lamentó que ahora también existan especulaciones dirigidas hacia él. “Ahora se me están dejando venir a mí con especulaciones, con personas que han asegurado cosas que yo hice... Al contrario, yo siempre fui el más feliz de que Renata volara y que tuviera esas alas enormes y ese brillo”, comentó.

El actor destacó que, pese a la separación, el respeto entre ambos permanece intacto. “Renata para mí siempre va a ser la mamá de mis hijas. Siempre la voy a querer, siempre la voy a adorar y siempre la voy a admirar”, dijo, al tiempo que aseguró que su mayor deseo es verla feliz, incluso si sus caminos ya no continúan juntos.

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También hizo un llamado para que las personas dejen de construir historias alrededor de su vida privada. “No se hagan ideas, no se hagan historias. No hay nada más que la historia que ella y yo vivimos”, señaló, reiterando que el divorcio responde a motivos personales que únicamente corresponden a los dos.

La prioridad sigue siendo proteger a sus tres hijas

Juan Diego Covarrubias dice que la prioridad es proteger a sus tres hijas y evitar que vean a sus papás peleándose por el divorcio.

Uno de los momentos más emotivos del mensaje llegó cuando Juan Diego Covarrubias recordó que sus tres hijas podrían encontrarse con toda esta información en el futuro. “Hay tres niñas hermosas... estaría horrible que ellas vean a sus papás peleándose. Nosotros no es el caso”, afirmó.

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El actor explicó que precisamente ese fue uno de los motivos por los que ambos decidieron guardar silencio durante varios meses. Incluso reveló que él le pidió a Renata Haro que evitara involucrarlo públicamente mientras hablaba de su propio proceso. “Si Renata no quiere decir nada de mí es porque yo se lo pedí. Le dije: ‘Habla de tus cosas, pero a mí no me metas’”, recordó.

Finalmente, Covarrubias reiteró que el cariño y el respeto por la madre de sus hijas permanecen intactos pese al divorcio. “Yo no me puedo aferrar a algo que no va a funcionar. Si no la estoy haciendo feliz, pues que sea feliz... Yo la voy a adorar siempre porque es la mujer que me hizo papá y la mamá de mis hijas”, concluyó, buscando poner fin a una controversia que, según ambos, nunca tuvo relación con una infidelidad.

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