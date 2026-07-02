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Pensión Hombres Bienestar CDMX: así puedes consultar si ya recibiste el depósito de mayo-junio 2026

Los beneficiarios ya pueden verificar si recibieron el apoyo económico, por lo que se habilitaron diversas opciones para consultar el saldo

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Los beneficiarios ya pueden verificar si recibieron el apoyo económico, por lo que se habilitaron diversas opciones para consultar el saldo
Los beneficiarios ya pueden verificar si recibieron el apoyo económico, por lo que se habilitaron diversas opciones para consultar el saldo

Los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar de la Ciudad de México, programa dirigido a hombres de entre 60 y 64 años, ya pueden consultar si recibieron el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026, cuyo monto es de 3 mil pesos.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), la dispersión del apoyo económico se realiza del 1 al 3 de julio de 2026, por lo que durante esos días el recurso comenzará a reflejarse en las cuentas de los beneficiarios.

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Para evitar traslados innecesarios y facilitar la consulta, las autoridades pusieron a disposición varios canales oficiales que permiten verificar el saldo de la tarjeta desde casa o mediante los servicios del Banco del Bienestar.

Consulta telefónica oficial

La opción más directa para conocer si el depósito ya fue realizado es mediante la línea de atención habilitada por el Gobierno capitalino.

Los beneficiarios deben seguir estos pasos:

  • Marcar al 55 1000 1000.
  • Seleccionar la opción 2 del menú de atención.
  • Seguir las instrucciones e ingresar la información que solicite el sistema para consultar el saldo de la tarjeta.

Este servicio permite confirmar si el apoyo correspondiente al bimestre mayo-junio ya fue abonado.

Otras formas de consultar el saldo

Además del número de atención oficial, quienes reciben la Pensión Hombres Bienestar pueden revisar el estado de su cuenta utilizando los servicios del Banco del Bienestar, institución encargada de dispersar los recursos.

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Hombre sentado en una mesa, sostiene una tarjeta del Banco del Bienestar y revisa un teléfono móvil. Sobre la mesa hay un vaso de agua y una libreta abierta.
Un beneficiario consulta el saldo de su tarjeta para verificar el depósito de 3 mil pesos correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026 de la Pensión Hombres Bienestar en la CDMX

Consulta por teléfono

Otra alternativa consiste en llamar al 800 900 2000 y realizar el siguiente procedimiento:

  • Elegir la opción 1.
  • Capturar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • Ingresar el año de nacimiento cuando el sistema lo solicite.

Al concluir estos pasos, el usuario podrá conocer el saldo disponible en su cuenta.

Aplicación Banco del Bienestar Móvil

Los beneficiarios también pueden descargar o abrir la aplicación oficial Banco del Bienestar Móvil, disponible para dispositivos Android e iOS.

Después de iniciar sesión con sus credenciales, podrán revisar el saldo actualizado y consultar los movimientos registrados en la cuenta, lo que facilita identificar cuándo se realizó el depósito.

Cajeros automáticos

Otra opción es acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar y consultar el saldo directamente en un cajero automático utilizando la tarjeta y el NIP correspondiente. Este servicio es gratuito para los usuarios.

Autoridades llaman a proteger la información bancaria

El Gobierno de la Ciudad de México recordó que ninguna dependencia solicita el NIP, contraseñas o códigos de seguridad por teléfono, mensajes de texto o redes sociales.

Por ello, recomendó a los beneficiarios utilizar únicamente los canales oficiales para verificar el depósito y evitar compartir información bancaria con terceros, ya que podría tratarse de intentos de fraude.

Asimismo, se aconseja revisar periódicamente los movimientos de la cuenta para identificar correctamente cada depósito recibido.

Un teléfono fijo blanco, una tarjeta del Banco del Bienestar con chip, un logo de colibrí dorado y letras verdes, papeles y un bolígrafo sobre un escritorio.
Un beneficiario consulta el saldo de su tarjeta para verificar el depósito de 3 mil pesos correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026 de la Pensión Hombres Bienestar en la CDMX

Diferencia entre los depósitos de mayo-junio y julio-agosto

Las autoridades también señalaron que la dispersión correspondiente al siguiente periodo, julio-agosto de 2026, comenzó para algunos beneficiarios a partir del 1 de julio, de acuerdo con el calendario de pagos.

En caso de que existan dudas sobre a qué bimestre corresponde un depósito, la recomendación es consultar el historial de movimientos mediante la aplicación del Banco del Bienestar o realizar la verificación telefónica para distinguir cada abono.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la Pensión Hombres Bienestar es un programa social exclusivo de la Ciudad de México, por lo que estas fechas de pago y mecanismos de consulta aplican únicamente para las personas inscritas en este apoyo económico en la capital del país.

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