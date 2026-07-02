La actriz Ana Brenda Contreras advierte que el Ángel de la Independencia “no es un lugar para niños” tras euforia de festejos en el México vs. Ecuador

Ana Brenda Contreras se unió este 30 de junio a los festejos en el Ángel de la Independencia por el triunfo 2-0 de la Selección Mexicana contra Ecuador. - Foto: Instagram @anabreco

Ana Brenda Contreras se sumó a los miles de aficionados que la noche del 30 de junio acudieron al Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, para celebrar la victoria de la Selección Mexicana contra Ecuador por 2-0, con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. La actriz compartió parte del ambiente a través de un reel en redes sociales, donde se le vio disfrutando de la fiesta junto a los seguidores del combinado Tricolor.

Durante la celebración, Ana Brenda también participó en una de las dinámicas más populares entre los aficionados: el tradicional “¡Quiere volar, quiere volar!”. En el video se observa cómo varias personas la levantan entre la multitud, pero al finalizar la maniobra la actriz termina cayendo al suelo, sin que el momento pasara a mayores.

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Un día después, la protagonista decidió dejar de lado la celebración para compartir una reflexión sobre lo ocurrido durante los festejos y algunos comportamientos registrados entre la multitud, haciendo un llamado a la conciencia.

Ana Brenda pide mayor responsabilidad durante las celebraciones

En historias de Instagram, Ana Brenda Contreras llama a la responsabilidad y habla de riesgos como estampidas y peligros en la multitud. - (Instagram)

A través de sus historias de Instagram, la actriz explicó que permaneció poco tiempo en la zona y que buscó un espacio donde hubiera menos personas antes de acercarse al ambiente de celebración.

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"Ayer fui un ratitito a celebrar. Yo sabía que había menos gente, desde la orillita me metí un poquito donde estaba la gente y a una hora pertinente. Dicho esto, vengo a dar mi opinión, que nadie me preguntó“, expresó.

Más adelante habló sobre los riesgos que observó durante la concentración de aficionados. "Parece muy desafortunado... las estampidas, el peligro. Yo lo único que no dejaba de pensar es que veía muchas personas que tenían ahí a sus hijos... Mi opinión muy personal es que yo no llevaría ahí a mis hijos... Creo que hay que ser un poco más conscientes porque esas cosas no se pueden controlar y es muy peligroso para los niños“, comentó.

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El “Quiere volar” vuelve a generar preocupación

La actriz publica un reel en redes sociales con el ambiente de la fiesta del Tricolor en el Ángel de la Independencia. - (Instagram)

El video donde Ana Brenda participa en el famoso “¡Quiere volar, quiere volar!” también reavivó la conversación sobre esta práctica que suele repetirse en festejos deportivos y reuniones masivas.

En días recientes, durante las celebraciones en Veracruz, Aguascalientes, Puebla y CDMX se han reportado accidentes relacionados con esta dinámica, luego de que cayeran las personas al suelo tras ser lanzadas por un grupo de aficionados, estos hechos volvieron a poner sobre la mesa los riesgos de este tipo de acciones cuando se realizan entre grandes multitudes.

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Aunque la actriz tomó con humor el momento que vivió, su mensaje posterior estuvo enfocado en promover celebraciones más seguras y evitar conductas que puedan poner en riesgo a otras personas.

También hizo un llamado al respeto y al cuidado del espacio público

La actriz cuestionó que algunas personas lleven a sus hijos al tumulto y pide cuidar a los niños durante celebraciones masivas. - Foto: Instagram @anabreco

Ana Brenda aprovechó para hablar sobre otros aspectos que le preocuparon durante los festejos. "Creo que también entra dentro de la conciencia y la educación la cantidad de basura que se tira... con lo que llegaron, llévenselo y tírenlo, porque de verdad no es justo que las personas que tienen que limpiar todo Reforma encuentren como encuentran las calles“, señaló.

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La actriz también lamentó el trato que, según su percepción, recibieron algunos visitantes extranjeros durante la celebración. "Qué pena... no son formas la manera de tratar a las personas que estaban visitando de otros países... Una disculpa, de verdad, de parte de todos los mexicanos... no nos representa a la mayoría de los mexicanos“, afirmó.

Finalmente, volvió a insistir en el tema que más le preocupó durante la noche. "Sobre todo cuidemos a los niños... no los metan al tumulto. Yo no dejaba de pensar eso todo el tiempo... No es un lugar para niños, no son horas para niños... cada quien haga lo que quiera, pero esa es mi opinión“, concluyó.

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