México

Adrián Marcelo critica festejos en el Ángel durante el Mundial 2026 tras trágica estampida: “Ponerte en riesgo te hace culpable”

El controversial conductor generó una ola de reacciones en redes sociales

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adrian marcelo angel
(X/Cuartoscuro)

Las concentraciones masivas en el Ángel de la Independencia tras los triunfos de la selección mexicana han generado debate en redes sociales, especialmente por los riesgos y tragedias ocurridas en los últimos festejos.

En ese contexto, el conductor Adrián Marcelo lanzó una fuerte crítica a quienes asisten a este tipo de eventos, generando reacciones encontradas y miles de comentarios en internet.

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Las declaraciones de Adrián Marcelo sobre los festejos masivos

Adrián Marcelo utilizó su cuenta de X para expresar su postura respecto a las celebraciones multitudinarias en la capital.

Con su estilo directo, escribió: “Recuerden siempre: La inteligencia de un GRUPO de personas NUNCA rebasa la inteligencia del miembro más pendejo que lo compone”.

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Ángel de la Independencia
(@CulturaCiudadMx)

El exintegrante de La Casa de los Famosos México continuó con un mensaje dirigido a quienes deciden sumarse a las aglomeraciones

“Si sales a festejar y te meten el dedo al c..., te atropellan o en el camino de regreso a tu casa, te viol*n cuatro borrachos, para nada está justificado, pero ponerte en situación de riesgo por miedo al FOMO te hará en gran parte culpable. Advertido estás”.

Las palabras de Adrián Marcelo generaron una amplia discusión. Algunos usuarios defendieron su punto de vista, asegurando que solo advertía sobre los peligros reales de asistir a eventos masivos, mientras que otros arremetieron contra él.

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Estos son algunos de los comentarios:

  • “Licenciado, no lo pudo haber escrito mejor. Nada está justificado, pero a estas alturas lo mejor y prudente sería no ir a esos lugares. Qué la selección natural haga el resto“.
  • “Está dura la envidia”

Tragedia y saldo rojo en el Ángel de la Independencia

Las declaraciones de Adrián Marcelo surgen tras los incidentes ocurridos durante el festejo masivo por el pase de México a octavos en el Mundial 2026.

El Ángel de la Independencia se vio rebasado con la presencia de más de un millón de personas, lo que derivó en empujones, estampidas y caos en Paseo de la Reforma.

El saldo oficial incluyó cuatro personas fallecidas por asfixia y crisis médicas, además de decenas de heridos y más de mil atenciones prehospitalarias.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega

Testigos y sobrevivientes describieron situaciones de pánico, falta de presencia policial y dificultades para recibir ayuda a tiempo. Las imágenes y testimonios circularon ampliamente en redes sociales, alimentando el debate sobre la conveniencia y los riesgos de acudir a celebraciones masivas en espacios públicos.

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