Adrián Marcelo critica festejos en el Ángel durante el Mundial 2026 tras trágica estampida: “Ponerte en riesgo te hace culpable”

(X/Cuartoscuro)

Las concentraciones masivas en el Ángel de la Independencia tras los triunfos de la selección mexicana han generado debate en redes sociales, especialmente por los riesgos y tragedias ocurridas en los últimos festejos.

En ese contexto, el conductor Adrián Marcelo lanzó una fuerte crítica a quienes asisten a este tipo de eventos, generando reacciones encontradas y miles de comentarios en internet.

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Las declaraciones de Adrián Marcelo sobre los festejos masivos

Adrián Marcelo utilizó su cuenta de X para expresar su postura respecto a las celebraciones multitudinarias en la capital.

Con su estilo directo, escribió: “Recuerden siempre: La inteligencia de un GRUPO de personas NUNCA rebasa la inteligencia del miembro más pendejo que lo compone”.

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(@CulturaCiudadMx)

El exintegrante de La Casa de los Famosos México continuó con un mensaje dirigido a quienes deciden sumarse a las aglomeraciones

“Si sales a festejar y te meten el dedo al c..., te atropellan o en el camino de regreso a tu casa, te viol*n cuatro borrachos, para nada está justificado, pero ponerte en situación de riesgo por miedo al FOMO te hará en gran parte culpable. Advertido estás”.

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Las palabras de Adrián Marcelo generaron una amplia discusión. Algunos usuarios defendieron su punto de vista, asegurando que solo advertía sobre los peligros reales de asistir a eventos masivos, mientras que otros arremetieron contra él.

Estos son algunos de los comentarios:

“Licenciado, no lo pudo haber escrito mejor. Nada está justificado, pero a estas alturas lo mejor y prudente sería no ir a esos lugares. Qué la selección natural haga el resto“.

“Está dura la envidia”

Tragedia y saldo rojo en el Ángel de la Independencia

Las declaraciones de Adrián Marcelo surgen tras los incidentes ocurridos durante el festejo masivo por el pase de México a octavos en el Mundial 2026.

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El Ángel de la Independencia se vio rebasado con la presencia de más de un millón de personas, lo que derivó en empujones, estampidas y caos en Paseo de la Reforma.

El saldo oficial incluyó cuatro personas fallecidas por asfixia y crisis médicas, además de decenas de heridos y más de mil atenciones prehospitalarias.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega

Testigos y sobrevivientes describieron situaciones de pánico, falta de presencia policial y dificultades para recibir ayuda a tiempo. Las imágenes y testimonios circularon ampliamente en redes sociales, alimentando el debate sobre la conveniencia y los riesgos de acudir a celebraciones masivas en espacios públicos.

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