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Estas son las estadísticas de México e Inglaterra durante el Mundial 2026 previo a su enfrentamiento

Ambos equipos quedaron como líderes de su grupo y tienen los mismos goles en el torneo

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México e Inglaterra se preparan para enfrentarse este 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026 (X@miseleccionmx | REUTERS)
México e Inglaterra se preparan para enfrentarse este 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026 (X@miseleccionmx | REUTERS)

México e Inglaterra se preparan para enfrentarse este 5 de julio en los Octavos de Final del Mundial 2026. Ambos equipos llegan invictos y con 8 goles a favor, pero sus rutas difieren: mientras el cuadro mexicano presume una defensa inquebrantable, los ingleses destacan por su volumen ofensivo, según datos oficiales. El duelo pone frente a frente a dos estilos opuestos, con la eficacia y solidez de los comandados por Javier Aguirre ante la insistencia y el poder de ataque del conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

En cuatro partidos disputados, México suma cuatro victorias, quedó líder del Grupo A y ha mantenido su portería en cero. La selección ha convertido sus 8 goles a través de cinco jugadores distintos, lo que muestra variedad y profundidad en el ataque. Además, en lo que va del torneo, el equipo azteca ha realizado 50 tiros a gol y provocado 7 córners, logrando que el 16% de sus remates terminen en gol. Hasta ahora, ningún rival ha podido vulnerar la meta defendida por Raúl “Tala” Rangel, lo que convierte al Tricolor en uno de los equipos más sólidos en defensa del torneo.

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Dos imágenes de futbolistas. Un hombre con camiseta verde número 16 de México y Harry Kane con camiseta blanca número 9 de Inglaterra, ambos con brazos elevados
Dos futbolistas, Harry Kane de Inglaterra y un jugador de la selección mexicana, celebran con gestos de euforia en distintos partidos. (Fotocomposición Infobae)

Por su parte, Inglaterra también llega como líder, pero del Grupo L, y permanece invicto tras lograr tres victorias y un empate. El equipo europeo ha marcado 8 goles, de los cuales cinco llevan la firma de Harry Kane, su principal referente ofensivo. El conjunto de Los Tres Leones ha sido mucho más insistente en ataque, con 74 tiros a gol (24 más que México) y 29 córners a favor (cuatro veces más que el rival de octavos). A pesar de este volumen ofensivo, la eficacia inglesa es menor: solo el 11% de sus disparos terminan en gol y ha recibido tres tantos en contra.

La diversidad ofensiva mexicana, con cinco anotadores distintos, contrasta con la dependencia inglesa en Harry Kane, responsable de la mayoría de los goles de su equipo. México ha sabido capitalizar sus oportunidades, con menos tiros y menos jugadas a balón parado, pero con una mejor proporción de goles por remate.

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Raúl Jiménez (izquierda), festeja con Julián Quiñones, su compañero de la selección de México, luego de marcar ante Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Raúl Jiménez (izquierda), festeja con Julián Quiñones, su compañero de la selección de México, luego de marcar ante Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

México, la defensa más sólida del torneo

La principal diferencia entre ambas selecciones está en la solidez defensiva de México, que mantiene la valla invicta tras cuatro encuentros. La estadística resalta: ningún equipo ha perforado la portería nacional, lo que evidencia la fortaleza táctica y el orden del conjunto dirigido por el Vasco. Sin embargo, la eficacia mexicana también se refleja en la conversión, pues el equipo convierte un gol cada seis tiros

Inglaterra llega al cruce de octavos con el mayor número de tiros y córners entre los equipos clasificados. El conjunto inglés remató 74 veces y provocó 29 córners, lo que evidencia un planteamiento enfocado en la presión alta y el asedio constante sobre la portería rival. La insistencia, sin embargo, no se ha traducido en una ventaja significativa en el marcador, pues su eficacia de gol es menor y su defensa ha permitido tres anotaciones.

Mundial 2026 – Selección de Inglaterra – Selección de Ghana – Perú – deportes – 22 junio
Inglaterra y Ghana preparan sus mejores formaciones para un choque de alta exigencia, donde cada decisión táctica puede resultar decisiva en la lucha por los puntos. (FA)

La estadística más llamativa: Inglaterra depende en gran medida del rendimiento de Kane, quien ha marcado cinco de los ocho goles del equipo. A pesar de la enorme cantidad de ocasiones generadas, la selección europea ha mostrado cierta vulnerabilidad defensiva, recibiendo goles en tres de sus cuatro compromisos de fase de grupos.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre México e Inglaterra?

El duelo se jugará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de México. Será el último partido de la Copa del Mundo que se dispute en suelo mexicano, ya que a partir de esa ronda el torneo se traslada íntegramente a Estados Unidos.

La transmisión será gratuita por televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7, y también disponible en TUDN y ViX Premium.

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