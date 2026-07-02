Problemas en el Tren Maya: pasajeros quedaron varados horas durante un trayecto entre Mérida y Cancún

ARCHIVO - Un trabajador del tren maya espera que los pasajeros aborden el vagón en Cancún, México, el miércoles 6 de marzo de 2024. Cuando el proyecto sea completado, el tren de alta velocidad recorrerá varios puntos de la península de Yucatán en el sureste de México. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

Pasajeros del Tren Maya quedaron varados durante más de cinco horas debido a una falla técnica que tuvo el tren en el que viajaban con dirección a Cancún. No se reportan lesionados, sin embargo, usuarios en redes manifestaron inconformidad ante la situación.

De acuerdo a los reportes, los convoy permanecieron varados poco antes de llegar a su destino. El primer tren, que había salido de Mérida a las 15 horas, quedó inmovilizado cerca de la estación Leona Vicario, a pocos kilómetros de Cancún. Posteriormente, en una maniobra posterior, un segundo tren fue redirigido para intentar remolcar al primero, pero la operación no resultó como esperaban los pasajeros.

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De acuerdo a los testimonios, este tren que no pudo ‘rescatar’ al primero, fue enviado de regreso a la central, pero los pasajeros denunciaron que no se haya implementada un operativo para trasladarlos a ese segundo tren y salir de la estación.

El tren quedó detenido a pocos metros de la terminal de Cancún, pero los pasajeros llegaron a su destino alrededor de las 3 de la mañana, a pesar de que el arribo estaba programado para las 20 horas, lo que generó inconformidad entre quienes esperaban un traslado eficiente.

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Posteriormente, llegaron bomberos a atender las denuncias en redes sociales para lograr rehabilitar el servicio en el curso de los convoy, sin embargo, el tiempo de espera fue demasiado.

Una usuaria reclamó a un elemento de la Guardia Nacional por la larga espera y la falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad. Exigió que haya un plan para contener estas situaciones en caso de que se presenten.

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“Tenemos 5 horas, desde las 9 de la noche, hay niños, o sea, es el colmo, deben tener un Plan B”, exigió la pasajera en un video difundido en redes.

“No tuvimos luz, nos quedamos sin aire, no hemos comido nada”, se escuchó decir a otra pasajera que se quedó atrapada en este convoy. Hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún comunicado o explicación sobre lo que sucedió.

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Tren Maya, uno de los proyectos insignias de AMLO

El Tren Maya es uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos de México en los últimos años, impulsado principalmente durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su objetivo es promover el desarrollo económico, turístico y social en el sureste del país, conectando los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a lo largo de aproximadamente 1,554 km de vías férreas, distribuidos en siete tramos y con 42 trenes híbridos (diésel y eléctricos), que suman 219 vagones en total.

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El Tren Maya ha enfrentado polémica debido a procesos de expropiación de tierras, efectos ecológicos y denuncias por la deforestación ocasionada en la selva. A pesar de estas críticas, el gobierno sostiene que los beneficios superarán los contras a largo plazo, promoviendo el desarrollo sustentable del sureste mexicano.