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La CFE instala tecnología de baterías que evitará apagones cuando sube la demanda en México

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Los sistemas BESS almacenan electricidad en periodos de alta disponibilidad y la liberan cuando sube la demanda o baja la generación renovable (FB/CFENacional/Gobierno de México)
Los sistemas BESS almacenan electricidad en periodos de alta disponibilidad y la liberan cuando sube la demanda o baja la generación renovable (FB/CFENacional/Gobierno de México)

El avance hacia una infraestructura eléctrica moderna en México adquiere un nuevo impulso con la reciente integración de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, los cuales evitarán interrupción en el servicio.

Estas tecnologías, promovidas por el Gobierno de México a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), buscan fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y facilitar la transición a fuentes renovables como el proyecto Oasis en la península de Baja California.

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En la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado en Puerto Peñasco, Sonora, ya se observan resultados concretos.

Las dos primeras secuencias del proyecto aportan energía a la red nacional gracias a la tecnología BESS, con 72 MW de capacidad instalada.

Este aporte beneficia a más de 15 mil personas, al tiempo que fortalece la estabilidad y flexibilidad del sistema.

En zonas apartadas o con infraestructura limitada, el almacenamiento con baterías mejora la calidad del suministro eléctrico y aprovecha mejor los recursos disponibles (FB/CFENacional/Gobierno de México)
En zonas apartadas o con infraestructura limitada, el almacenamiento con baterías mejora la calidad del suministro eléctrico y aprovecha mejor los recursos disponibles (FB/CFENacional/Gobierno de México)

Las siguientes fases, actualmente en construcción, sumarán 174 MW adicionales y ampliarán el beneficio a casi 56 mil personas más.

Sistemas de almacenamiento y su función en la red eléctrica

Los sistemas BESS almacenan electricidad durante los periodos de alta disponibilidad energética y liberan la energía cuando la demanda aumenta o cuando disminuye la producción de fuentes renovables.

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Funcionan como una reserva estratégica capaz de equilibrar la oferta y la demanda eléctrica en tiempo real, lo que contribuye a reducir la intermitencia y a ofrecer un suministro más confiable en todo momento.

(FB/CFENacional/Gobierno de México)
(FB/CFENacional/Gobierno de México)

En términos prácticos, los sistemas de almacenamiento permiten que la energía generada por fuentes solares o eólicas se utilice de manera eficiente, incluso cuando las condiciones ambientales no son óptimas.

Así, la red puede responder mejor a las variaciones de demanda y a contingencias inesperadas.

Beneficios operativos y estratégicos de la tecnología BESS

Entre los principales beneficios que aporta el almacenamiento energético a gran escala, la CFE destaca:

  • Mayor confiabilidad y estabilidad operativa del sistema
  • Integración más eficiente de energías renovables a la red
  • Incremento de la flexibilidad operativa
  • Respuesta ágil ante contingencias y variaciones de demanda
  • Optimización en el uso de líneas de transmisión y subestaciones
  • Fortalecimiento de la seguridad energética nacional
  • Reducción de costos operativos en servicios complementarios

En zonas apartadas o con infraestructura limitada, el almacenamiento con baterías puede mejorar la calidad del suministro eléctrico y aprovechar de manera más eficaz los recursos disponibles.

Compromiso de largo plazo y visión de futuro

La incorporación de los sistemas BESS se inscribe en la visión integral del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para consolidar un sistema eléctrico preparado para las exigencias del crecimiento económico y social de las próximas décadas.

Este 24 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum y Emilia Esther Calleja Alor anuncian el Sistema Oasis en Mulegé con 72 MW solares y 20 MW de baterías para 40,000 hogares, además de hidrógeno verde (FB/CFENacional/Gobierno de México)
Este 24 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum y Emilia Esther Calleja Alor anuncian el Sistema Oasis en Mulegé con 72 MW solares y 20 MW de baterías para 40,000 hogares, además de hidrógeno verde (FB/CFENacional/Gobierno de México)

El impulso de la CFE a estos proyectos representa un paso decisivo en la modernización del sector eléctrico nacional y en la búsqueda de una infraestructura más resiliente y sostenible para las generaciones futuras.

¿Qué son los sistemas de almacenamiento de energía con baterías?

Los Battery Energy Storage Systems (BESS) son instalaciones que almacenan electricidad generada —principalmente por fuentes renovables como paneles solares o aerogeneradores— para liberarla cuando la demanda lo requiere o cuando la fuente de generación no está disponible (por ejemplo, de noche o en días nublados).

En la red eléctrica, permiten estabilizar el suministro y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

¿Qué está haciendo la CFE con estas tecnologías?

Infografía con título, texto explicativo, datos numéricos. Ilustraciones de paneles solares, baterías, turbinas eólicas, torres eléctricas. Mapa.
La CFE señala que el almacenamiento energético a gran escala mejora la estabilidad operativa, la flexibilidad y la respuesta ante contingencias en la red eléctrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CFE tiene dos proyectos emblemáticos anunciados el este 24 de junio de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor:

1. Sistema Oasis (Sistema Eléctrico Mulegé, Baja California Sur)

(FB/CFENacional/Gobierno de México)
(FB/CFENacional/Gobierno de México)
  • Central fotovoltaica de 72 MW
  • Sistema de almacenamiento en baterías de 20 MW (autonomía de 2 a 3 horas)
  • Producción de hidrógeno verde con la energía sobrante
  • Beneficia a 40,000 hogares, produce 120 m³ de agua y evita 94,389 toneladas de CO₂ al año
  • Es una región aislada del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el almacenamiento es crítico.

2. Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado (Puerto Peñasco, Sonora)

El avance hacia una infraestructura eléctrica moderna en México adquiere un nuevo impulso con la reciente integración de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, los cuales evitarán interrupción en el servicio. Estas tecnologías, promovidas por el Gobierno de México a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), buscan fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y facilitar la transición a fuentes renovables como el proyecto Oasis en la península de Baja California. En la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado en Puerto Peñasco, Sonora, ya se observan resultados concretos. Las dos primeras secuencias del proyecto aportan energía a la red nacional gracias a la tecnología BESS, con 72 MW de capacidad instalada. Este aporte beneficia a más de 15 mil personas, al tiempo que fortalece la estabilidad y flexibilidad del sistema. Las siguientes fases, actualmente en construcción, sumarán 174 MW adicionales y ampliarán el beneficio a casi 56 mil personas más. Sistemas de almacenamiento y su función en la red eléctrica Los sistemas BESS almacenan electricidad durante los periodos de alta disponibilidad energética y liberan la energía cuando la demanda aumenta o cuando disminuye la producción de fuentes renovables. Funcionan como una reserva estratégica capaz de equilibrar la oferta y la demanda eléctrica en tiempo real, lo que contribuye a reducir la intermitencia y a ofrecer un suministro más confiable en todo momento. En términos prácticos, los sistemas de almacenamiento permiten que la energía generada por fuentes solares o eólicas se utilice de manera eficiente, incluso cuando las condiciones ambientales no son óptimas. Así, la red puede responder mejor a las variaciones de demanda y a contingencias inesperadas. Beneficios operativos y estratégicos de la tecnología BESS Entre los principales beneficios que aporta el almacenamiento energético a gran escala, la CFE destaca: Mayor confiabilidad y estabilidad operativa del sistema Integración más eficiente de energías renovables a la red Incremento de la flexibilidad operativa Respuesta ágil ante contingencias y variaciones de demanda Optimización en el uso de líneas de transmisión y subestaciones Fortalecimiento de la seguridad energética nacional Reducción de costos operativos en servicios complementarios En zonas apartadas o con infraestructura limitada, el almacenamiento con baterías puede mejorar la calidad del suministro eléctrico y aprovechar de manera más eficaz los recursos disponibles. Compromiso de largo plazo y visión de futuro La incorporación de los sistemas BESS se inscribe en la visión integral del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para consolidar un sistema eléctrico preparado para las exigencias del crecimiento económico y social de las próximas décadas. El impulso de la CFE a estos proyectos representa un paso decisivo en la modernización del sector eléctrico nacional y en la búsqueda de una infraestructura más resiliente y sostenible para las generaciones futuras. ¿Qué son los sistemas de almacenamiento de energía con baterías? Los Battery Energy Storage Systems (BESS) son instalaciones que almacenan electricidad generada —principalmente por fuentes renovables como paneles solares o aerogeneradores— para liberarla cuando la demanda lo requiere o cuando la fuente de generación no está disponible (por ejemplo, de noche o en días nublados). En la red eléctrica, permiten estabilizar el suministro y reducir la dependencia de combustibles fósiles. ¿Qué está haciendo la CFE con estas tecnologías? La CFE tiene dos proyectos emblemáticos anunciados el este 24 de junio de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor: 1. Sistema Oasis (Sistema Eléctrico Mulegé, Baja California Sur) Central fotovoltaica de 72 MW Sistema de almacenamiento en baterías de 20 MW (autonomía de 2 a 3 horas) Producción de hidrógeno verde con la energía sobrante Beneficia a 40,000 hogares, produce 120 m³ de agua y evita 94,389 toneladas de CO₂ al año Es una región aislada del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el almacenamiento es crítico. 2. Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado (Puerto Peñasco, Sonora) Capacidad total de 1,000 MW de generación solar (la más grande de América) Sistema de almacenamiento en baterías de 246 MW al concluir las 4 etapas Inversión total superior a 1,400 millones de dólares Las dos primeras etapas ya operan con 400 MW de generación y 72 MW de almacenamiento (FB/CFENacional/Gobierno de México)
El avance hacia una infraestructura eléctrica moderna en México adquiere un nuevo impulso con la reciente integración de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, los cuales evitarán interrupción en el servicio. Estas tecnologías, promovidas por el Gobierno de México a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), buscan fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y facilitar la transición a fuentes renovables como el proyecto Oasis en la península de Baja California. En la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado en Puerto Peñasco, Sonora, ya se observan resultados concretos. Las dos primeras secuencias del proyecto aportan energía a la red nacional gracias a la tecnología BESS, con 72 MW de capacidad instalada. Este aporte beneficia a más de 15 mil personas, al tiempo que fortalece la estabilidad y flexibilidad del sistema. Las siguientes fases, actualmente en construcción, sumarán 174 MW adicionales y ampliarán el beneficio a casi 56 mil personas más. Sistemas de almacenamiento y su función en la red eléctrica Los sistemas BESS almacenan electricidad durante los periodos de alta disponibilidad energética y liberan la energía cuando la demanda aumenta o cuando disminuye la producción de fuentes renovables. Funcionan como una reserva estratégica capaz de equilibrar la oferta y la demanda eléctrica en tiempo real, lo que contribuye a reducir la intermitencia y a ofrecer un suministro más confiable en todo momento. En términos prácticos, los sistemas de almacenamiento permiten que la energía generada por fuentes solares o eólicas se utilice de manera eficiente, incluso cuando las condiciones ambientales no son óptimas. Así, la red puede responder mejor a las variaciones de demanda y a contingencias inesperadas. Beneficios operativos y estratégicos de la tecnología BESS Entre los principales beneficios que aporta el almacenamiento energético a gran escala, la CFE destaca: Mayor confiabilidad y estabilidad operativa del sistema Integración más eficiente de energías renovables a la red Incremento de la flexibilidad operativa Respuesta ágil ante contingencias y variaciones de demanda Optimización en el uso de líneas de transmisión y subestaciones Fortalecimiento de la seguridad energética nacional Reducción de costos operativos en servicios complementarios En zonas apartadas o con infraestructura limitada, el almacenamiento con baterías puede mejorar la calidad del suministro eléctrico y aprovechar de manera más eficaz los recursos disponibles. Compromiso de largo plazo y visión de futuro La incorporación de los sistemas BESS se inscribe en la visión integral del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para consolidar un sistema eléctrico preparado para las exigencias del crecimiento económico y social de las próximas décadas. El impulso de la CFE a estos proyectos representa un paso decisivo en la modernización del sector eléctrico nacional y en la búsqueda de una infraestructura más resiliente y sostenible para las generaciones futuras. ¿Qué son los sistemas de almacenamiento de energía con baterías? Los Battery Energy Storage Systems (BESS) son instalaciones que almacenan electricidad generada —principalmente por fuentes renovables como paneles solares o aerogeneradores— para liberarla cuando la demanda lo requiere o cuando la fuente de generación no está disponible (por ejemplo, de noche o en días nublados). En la red eléctrica, permiten estabilizar el suministro y reducir la dependencia de combustibles fósiles. ¿Qué está haciendo la CFE con estas tecnologías? La CFE tiene dos proyectos emblemáticos anunciados el este 24 de junio de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor: 1. Sistema Oasis (Sistema Eléctrico Mulegé, Baja California Sur) Central fotovoltaica de 72 MW Sistema de almacenamiento en baterías de 20 MW (autonomía de 2 a 3 horas) Producción de hidrógeno verde con la energía sobrante Beneficia a 40,000 hogares, produce 120 m³ de agua y evita 94,389 toneladas de CO₂ al año Es una región aislada del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el almacenamiento es crítico. 2. Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado (Puerto Peñasco, Sonora) Capacidad total de 1,000 MW de generación solar (la más grande de América) Sistema de almacenamiento en baterías de 246 MW al concluir las 4 etapas Inversión total superior a 1,400 millones de dólares Las dos primeras etapas ya operan con 400 MW de generación y 72 MW de almacenamiento (FB/CFENacional/Gobierno de México)
  • Capacidad total de 1,000 MW de generación solar (la más grande de América)
  • Sistema de almacenamiento en baterías de 246 MW al concluir las 4 etapas
  • Inversión total superior a 1,400 millones de dólares
  • Las dos primeras etapas ya operan con 400 MW de generación y 72 MW de almacenamiento.

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