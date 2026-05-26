Desempleo en México sube a 2.6 % en el primer trimestre de 2026, CDMX registra la tasa más alta

Un collage ilustra el aumento del desempleo en México al 2.6% en el primer trimestre de 2026, con elementos como un calendario, cifras, un mapa del país, un hombre preocupado y un cartel de "CERRADO". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de desempleo en México aumentó a 2.6 % de la población económicamente activa (PEA) durante el primer trimestre de 2026, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo, la cifra fue ligeramente superior al 2.5 % registrado en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a 1.6 millones de personas desocupadas entre enero y marzo de este año.

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El reporte del Inegi señala que la PEA alcanzó los 61.1 millones de personas, lo que representó un incremento de 622 mil personas respecto al primer trimestre de 2025.

En tanto, la población ocupada creció en 552 mil personas, para ubicarse en 59.6 millones.

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Servicios y comercio impulsan el crecimiento del empleo

El mayor incremento de empleos se concentró en el sector servicios, con un aumento de 207 mil plazas en comparación anual.

Otros sectores que también registraron crecimiento fueron:

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Comercio , con 91 mil empleos

Manufacturas , con 90 mil

Restaurantes y servicios de alojamiento , con 58 mil

Servicios sociales, con 32 mil personas ocupadas más

Por otro lado, el instituto reportó que 3.9 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, trabajadores que manifestaron la necesidad y disponibilidad de laborar más horas.

Participación laboral sigue siendo desigual entre hombres y mujeres

El informe del Inegi destacó que la participación laboral continúa mostrando diferencias importantes por género.

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Mientras que el 74 % de los hombres forman parte del mercado laboral, en el caso de las mujeres la cifra fue de apenas 45.2 %.

¿En qué sectores trabajan los mexicanos?

Según el desglose por actividad económica:

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10.3 % de los trabajadores se desempeñan en actividades primarias

24.7 % trabajan en actividades secundarias o industriales

64.4 % están en actividades terciarias o de servicios

El 0.7 % restante no especificó su actividad

CDMX tuvo la mayor tasa de desempleo del país

Por entidades federativas, los estados con mayores niveles de desocupación durante el primer trimestre de 2026 fueron:

Ciudad de México, con 4 % Tabasco, con 3.5 % Coahuila, con 3.4 % Durango, con 3.2 %

Economía mexicana creció 0.6 % pese a incertidumbre internacional

Las cifras del mercado laboral reflejan el comportamiento de la economía mexicana, que registró un crecimiento de 0.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre de 2026.

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El desempeño económico ocurrió en medio de la incertidumbre generada por la guerra comercial impulsada por Estados Unidos, además del crecimiento de 0.6 % del PIB reportado para todo 2025.