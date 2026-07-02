Detiene Patrulla Fronteriza a dos mexicanos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa, en Texas

Los dos mexicanos fueron detenidos cerca de Presidio, Texas, presuntamente en posesión de rifles de asalto. (AP Foto/Russell Contreras, Archivo)

Dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en las inmediaciones de Presidio, Texas, luego de que presuntamente fueron sorprendidos en posesión de rifles de asalto tipo AK-47 y AR, de acuerdo con información difundida por la periodista estadounidense especializada en temas migratorios, Ali Bradley.

Aunque hasta el momento las autoridades estadounidenses no han emitido un informe oficial sobre el caso, el reporte señala que ambos hombres estarían vinculados a la facción de Los Cabrera, un grupo identificado como aliado de “Los Mayos”, dentro del Cártel de Sinaloa, organización que actualmente enfrenta una disputa interna con la facción de “Los Chapitos”.

PUBLICIDAD

La versión difundida por Bradley indica que durante su detención los dos mexicanos manifestaron desempeñarse como “exploradores armados”, una función que consistiría en vigilar la franja fronteriza y responder con armas de fuego ante posibles incursiones de grupos rivales hacia territorio estadounidense.

Aseguran que abandonaron sus puestos

Según la información compartida por la periodista, ambos individuos también declararon haber abandonado sus posiciones debido a que dejaron de recibir alimentos y pagos por parte de la organización criminal para la que presuntamente trabajaban.

PUBLICIDAD

De acuerdo con esa versión, la falta de abastecimiento y remuneración habría provocado que decidieran dejar las actividades que realizaban en la zona fronteriza.

El reporte atribuye a los detenidos vínculos con la facción de Los Cabrera, aliada de Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, dichas afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades estadounidenses mediante documentos judiciales o comunicados oficiales, por lo que forman parte de los testimonios atribuidos a los detenidos en el reporte periodístico.

PUBLICIDAD

La Patrulla Fronteriza tampoco ha precisado públicamente las circunstancias en las que se realizó el aseguramiento ni si existen cargos federales presentados contra los dos ciudadanos mexicanos.

Reportan uso de drones por parte de grupos criminales

Además de informar sobre las detenciones, Ali Bradley aseguró que organizaciones criminales asentadas en la frontera norte han incrementado el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) para realizar labores de vigilancia y, en algunos casos, lanzar municiones contra grupos rivales.

PUBLICIDAD

La comunicadora señaló que esta tecnología se ha convertido en una herramienta utilizada por los cárteles para monitorear movimientos en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, en medio de la disputa por el control de rutas para el tráfico ilícito.

El pasado 2 de junio, Bradley advirtió sobre la posibilidad de que estas aeronaves no tripuladas eventualmente representen un riesgo para las autoridades estadounidenses.

La periodista Ali Bradley también advirtió sobre el uso de drones por parte de organizaciones criminales en la frontera. REUTERS/Stringer/File Photo

“Los cárteles mexicanos están utilizando UAV unos contra otros, y debemos imaginar que en algún momento podrían incluso utilizarlos contra nosotros, contra nuestros intereses”, declaró.

PUBLICIDAD

Las autoridades estadounidenses han documentado en distintos reportes el empleo de drones por parte de organizaciones criminales para tareas de reconocimiento, vigilancia y transporte de pequeñas cantidades de droga; sin embargo, los señalamientos sobre su utilización para ataques armados continúan siendo objeto de seguimiento por parte de agencias de seguridad.

En este caso, la supuesta participación de los dos mexicanos en una célula de Los Cabrera y las declaraciones que se les atribuyen permanecen sin confirmación oficial por parte de la Patrulla Fronteriza o de otras autoridades federales estadounidenses, por lo que la información disponible proviene únicamente del reporte periodístico difundido por Ali Bradley.

PUBLICIDAD