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Salud: ¿Qué fruto seco es más saludable y por qué?

Este alimento concentra grasas saludables, vitaminas y minerales que lo convierten en un aliado para complementar una alimentación equilibrada

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Una nuez entera con cáscara de color marrón sobre una superficie de madera. El fondo presenta un degradado de blanco a oscuro.
Las nueces se consolidan como frutos secos apreciados por su aporte nutricional y por sus beneficios en una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces se han consolidado como uno de los frutos secos más apreciados por su aporte nutricional y por la variedad de beneficios que ofrecen al organismo. Gracias a su combinación de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales, forman parte de una alimentación equilibrada y pueden consumirse como colación o integrarse a diferentes recetas.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, aunque la composición puede variar según el tipo de nuez, en promedio una porción de 50 gramos aporta entre 330 y 380 kilocalorías, alrededor de 5 gramos de proteínas, de 10 a 30 gramos de lípidos y cerca de 7 gramos de carbohidratos. Además, contiene nutrientes esenciales que participan en distintas funciones del organismo.

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Su perfil nutricional ha hecho que las nueces sean consideradas una excelente opción para quienes buscan incorporar alimentos de alta calidad a su dieta. Más allá de su sabor y versatilidad, sus componentes favorecen distintos procesos relacionados con la salud cardiovascular, muscular y del sistema nervioso.

Las nueces destacan por su contenido de grasas saludables y proteínas

Una nuez partida con su fruto expuesto y una nuez entera reposan sobre una superficie de madera, con fondo difuminado.
Las nueces aportan grasas saludables como monoinsaturadas, poliinsaturadas y Omega 3, asociadas con el cuidado de la salud cardiovascular y la reducción del colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales atributos de las nueces es su contenido de grasas saludables. Contienen una combinación de grasas monoinsaturadas, ácidos grasos poliinsaturados y Omega 3, nutrientes que contribuyen a cuidar la salud del corazón y favorecen la reducción de los niveles de colesterol.

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Otro aspecto relevante es su aporte de proteínas, que ayuda a generar una mayor sensación de saciedad después de consumirlas. Por ello, pueden funcionar como un complemento dentro de una alimentación variada y equilibrada, especialmente entre comidas o como parte de un desayuno.

A estos beneficios se suma la presencia de vitamina E y vitaminas del grupo B, entre ellas B1, B3, B6 y B9. También aportan minerales como potasio, zinc, magnesio, fósforo e hierro, elementos indispensables para el correcto funcionamiento del organismo.

Los nutrientes que aportan favorecen diferentes funciones del organismo

Una nuez partida por la mitad exhibe su cáscara rugosa y su fruto interior con pliegues, reposando sobre una tabla de madera oscura.
Las nueces contienen vitamina E y vitaminas del grupo B, como B1, B3, B6 y B9, además de minerales como potasio, zinc, magnesio, fósforo e hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vitaminas presentes en las nueces desempeñan un papel importante en el sistema nervioso. Por esta razón, este alimento suele asociarse con el apoyo a la capacidad mental y la memoria, además de formar parte de una alimentación que contribuya al bienestar general.

Otro de sus beneficios está relacionado con su acción antioxidante. De acuerdo con El Poder del Consumidor, estos compuestos ayudan a prevenir el envejecimiento del organismo al combatir el daño causado por los radicales libres, lo que convierte a las nueces en un alimento de gran valor nutricional.

Además, minerales como el fósforo y el zinc participan en la formación y el mantenimiento de los huesos, mientras que el potasio y el magnesio favorecen el desarrollo muscular. Por su parte, el hierro contribuye a prevenir la aparición de anemias y fortalece el sistema inmunológico.

Una opción práctica para incorporar a la alimentación diaria

Una nuez partida en dos mitades, mostrando el fruto seco dentro de la cáscara rugosa de color marrón claro.
Las nueces se integran a ensaladas, yogur, avena, frutas y postres, y en porciones adecuadas complementan una dieta equilibrada pese a su aporte energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces pueden consumirse solas o añadirse a ensaladas, yogur, avena, frutas, postres y diversas preparaciones. Su versatilidad permite incluirlas fácilmente en la alimentación cotidiana sin modificar de manera importante los hábitos de consumo.

Si bien se trata de un alimento con un aporte energético considerable, su riqueza en nutrientes hace que sea una alternativa interesante dentro de una dieta equilibrada. Consumidas en porciones adecuadas, aportan proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales que complementan las necesidades nutricionales del organismo.

Las nueces reúnen características que las colocan entre los frutos secos con mayores beneficios para la salud. Su combinación de nutrientes favorece el funcionamiento de distintos sistemas del cuerpo, al tiempo que las convierte en una opción práctica y nutritiva para incluir en el menú diario.

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