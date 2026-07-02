Yeraldine Bonilla afirma que seguirá como gobernadora de Sinaloa tras el nacimiento de su bebé; agradece los mensajes de apoyo

La mandataria interina sonríe mientras exhibe una camiseta de fútbol para bebé con motivos mexicanos, en un gesto de certidumbre institucional. (Yeraldine Bonilla Verde)

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, agradeció en ‘X’ el nacimiento de su hija y afirmó que seguirá al frente de sus funciones en el estado: “He estado atenta a los asuntos de Sinaloa y atendiendo mis actividades con el mismo compromiso de siempre”.

La gobernadora interina publicó el mensaje para informar que su hija, Paulina, nació la noche del martes 1 de julio de 2026 y que ambas se recuperan bien. En la misma publicación en X, Bonilla agradeció las diversas felicitaciones recibidas y envió “un fuerte abrazo” de parte de su familia.

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El mensaje llega después de que el periódico sinaloense Ríodoce reportara que la mandataria no pedirá licencia por maternidad y que mantendría trabajando desde casa. Según ese medio, personal del Gobierno estatal señaló que la bebé nació la noche del martes y que tanto la madre como la recién nacida se encontraban en buen estado de salud.

Bonilla habría anticipado dos semanas antes del nacimiento de su hija que no solicitaría licencia y que continuaría con sus responsabilidades políticas. El miércoles, la gobernadora interina no asistió a un enlace a “La Mañanera del Pueblo” con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en donde se hizo la entrega de 96 viviendas del Bienestar, en Ahome, Sinaloa, y en su representación acudió el secretario del Bienestar y Desarrollo Social, Francisco Javier Barrón Aguayo.

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Sheinbaum Pardo informó que la ausencia de Bonilla se debía a que estaba a días de dar a luz y que su estado de salud era bueno, esto con el objetivo de evitar especulaciones.

Felicitan a Yeraldine Bonilla por el nacimiento de su hija Paulina

Desde usuarios en redes sociales hasta funcionarios e instituciones enviaron agradecimientos a la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde. La Secretaría de las Mujeres estatal celebró el nacimiento de la hija de la funcionaria desde su cuenta oficial en ‘X’:

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“Celebramos este capítulo en su vida, uno que refleja la fortaleza, la sensibilidad y el amor con los que tantas mujeres construyen un hogar mientras asumen grandes responsabilidades.

Asimismo, destacaron que la maternidad de la mandataria estatal da un mensaje a la sociedad: “Las mujeres podemos ejercer liderazgos, tomar decisiones y seguir transformando nuestro estado sin renunciar a nuestros sueños ni a nuestra esencia”.

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Por otra parte, cabe recordar que su llegada a la gubernatura se realizó a pocos meses de cumplirse dos años del inicio de la disputa que mantienen las facciones criminales de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Además, la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya fue un punto crucial para que Bonilla llegara al frente del gobierno estatal, esto sucedió luego de que el Departamento de Justicia de Nueva York lo acusara de sostener vínculos con el crimen organizado.

Rubén Rocha Moya dirigió comentario misógino a Yeraldine Bonilla

La organización criminal se fracturó tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cártel, por parte de Joaquín Guzmán López.

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Desde el 9 de septiembre de 2024, la entidad vive jornadas de violencia que han provocado cientos de desaparecidos, privaciones ilegales de la libertad, ataques armados, desplazamiento forzado y homicidios. Para contenerlo, han sido desplegados más de 13 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), pero la inseguridad y la guerra continúan.