México

Afiliación voluntaria al IMSS para trabajadores independientes ¿Cómo se realiza y que ventajas tiene?

Trabajadores independientes pueden realizar su registro al IMSS usando CURP o Firma Electrónica en el portal oficial, o bien acudir a la Subdelegación con identificación, comprobante de domicilio y NSS, asegurando protección para familiares

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Un hombre con yeso y cabestrillo en el brazo derecho tramita documentos en un mostrador del ISSSTE, acompañado por otro hombre y una mujer, atendidos por una empleada.
A diferencia del régimen obligatorio para empleados formales, en este esquema el propio trabajador absorbe tanto la cuota obrera como la patronal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajadores independientes en México pueden acceder a la seguridad social sin depender de un patrón.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece un esquema de incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio para profesionales, artesanos, comerciantes en pequeño y cualquier trabajador no asalariado del ámbito urbano, con una cuota anual de $20,538.59 pesos vigente desde febrero de 2026.

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A diferencia del régimen obligatorio para empleados formales, en este esquema el propio trabajador absorbe tanto la cuota obrera como la patronal. La cobertura abarca servicios médicos, hospitalización, medicamentos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y guarderías. Los beneficios se extienden al cónyuge o concubino, hijos, padre y madre del asegurado que sean dependientes económicos.

Cómo realizar el trámite

Mano de una persona sostiene una carpeta con documentos CURP y credencial INE sobre un mostrador. Un funcionario con mascarilla atiende a una persona adulta mayor.
Para el trámite presencial, el trabajador debe acudir a la Subdelegación del IMSS que corresponda a su domicilio, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas, con identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro puede hacerse en línea o de forma presencial. Para la vía digital, el IMSS dispone de dos rutas en su portal de servicios: con CURP en serviciosdigitales.imss.gob.mx o con Firma Electrónica Avanzada (FIEL) en el Escritorio Virtual. En ambos casos se requiere el Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico activo.

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Para el trámite presencial, el trabajador debe acudir a la Subdelegación del IMSS que corresponda a su domicilio, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas, con identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y, si inscribe beneficiarios, el cuestionario médico de cada familiar. El trámite de registro no tiene costo; la cuota anual de aseguramiento se paga en institución bancaria.

La cobertura inicia el primer día del mes siguiente al del registro. La afiliación es anual y puede renovarse dentro de los 30 días naturales previos al vencimiento. El IMSS no realiza devoluciones de pago bajo ninguna circunstancia.

Restricciones de acceso

No toda persona puede incorporarse a este esquema. El instituto rechaza solicitudes de quienes presenten enfermedades preexistentes al momento del registro: tumores malignos, diabetes mellitus con complicaciones tardías, insuficiencia renal crónica, cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con insuficiencia respiratoria, VIH, adicciones y trastornos mentales como psicosis o demencias, entre otras.

Acceso a vivienda con INFONAVIT

La afiliación voluntaria al IMSS también abre la puerta al ahorro habitacional. Al estar registrado, el trabajador independiente puede realizar aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), lo que le permite acumular saldo en su subcuenta de vivienda y solicitar créditos hipotecarios con tasas preferenciales.

Esta combinación —seguridad social más acceso a financiamiento para vivienda— representa una de las ventajas más concretas del esquema frente a permanecer en la informalidad.

IMSS Bienestar: la alternativa gratuita

Exterior de un hospital IMSS-Bienestar con su letrero verde, mostrando pacientes en una camilla y sentados, junto a personal médico en la entrada y áreas verdes.
IMSS Bienestar opera en 24 entidades federativas mediante módulos de atención. El registro se realiza de forma presencial con identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y número de contacto telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes no estén en condiciones de pagar la cuota anual, existe IMSS Bienestar, el sistema público de salud destinado a la población que no cuenta con cobertura del régimen contributivo. A diferencia del IMSS ordinario, este esquema es financiado íntegramente por el gobierno federal y no requiere aportaciones del usuario.

IMSS Bienestar opera en 24 entidades federativas mediante módulos de atención. El registro se realiza de forma presencial con identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y número de contacto telefónico. El calendario de inscripción se organiza por la letra inicial del apellido paterno y funciona de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas.

Hacia un sistema de salud unificado

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
En una primera etapa, la atención cruzada cubrirá urgencias, infartos, accidentes cerebrovasculares, embarazos de alto riesgo y cáncer de mama. Los servicios especializados de mayor alcance se incorporarán de forma gradual durante 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno federal avanza en la integración de los sistemas públicos de salud. Desde abril de 2026 comenzó la credencialización para una tarjeta médica unificada que, a partir de enero de 2027, permitirá recibir atención en cualquier institución pública —IMSS, IMSS Bienestar o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— independientemente del esquema de afiliación.

En una primera etapa, la atención cruzada cubrirá urgencias, infartos, accidentes cerebrovasculares, embarazos de alto riesgo y cáncer de mama. Los servicios especializados de mayor alcance se incorporarán de forma gradual durante 2028.

Seguros privados de gastos médicos mayores

Quienes busquen una cobertura más amplia o inmediata pueden recurrir a los seguros privados de gastos médicos mayores. En 2026, las primas anuales aproximadas van desde $12,000 pesos para una persona de 25 años hasta más de $90,000 pesos para perfiles mayores de 55 años, según datos del comparador AhorraSeguros.

Aseguradoras como GNP Seguros, AXA Seguros, Mapfre e Inbursa ofrecen pólizas que cubren hospitalización, cirugías, medicamentos y consultas con especialistas. El costo varía según edad, estado de salud, municipio de residencia, deducible elegido y suma asegurada contratada.

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