México

¿Mantequilla o margarina? Profeco explica sus diferencias y revela cuáles son las mejores en el mercado

Se sometieron a análisis 18 mantequillas sin sal, seis con sal, además de variantes como reducida en grasa o untables, y mezclas con aceites vegetales

Guardar
Google icon
Bloque de mantequilla, balde de madera con agitador, jarra de leche; bloque de margarina, envase de margarina, botella de aceite, hojas verdes sobre mesa de madera.
Una ilustración compara la mantequilla, con su origen lácteo tradicional, y la margarina, elaborada a partir de aceites vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas culinarias como la mantequilla y la margarina forman parte de la alimentación cotidiana y son protagonistas en la preparación de diferentes platillos y repostería. A pesar de tener usos similares y una apariencia parecida, ambas presentan diferencias importantes en su composición y en su proceso de fabricación.

Con el objetivo de ofrecer información que ayude a elegir de manera consciente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un análisis sobre 43 productos de estos tipos. Los resultados señalaron que dos de ellos presentaron deficiencias frente a los estándares de calidad establecidos en México.

PUBLICIDAD

Entre los productos evaluados, la mantequilla de la marca Gloria y la margarina con sal de 90 gramos de Table Maid no cumplieron con los requisitos mínimos de grasa establecidos por las normas correspondientes. Esta situación evidencia la necesidad de prestar atención a las etiquetas y a las características de cada producto antes de adquirirlos.

Diferencias entre la mantequilla y la margarina

Aunque ambas se utilizan para funciones parecidas, su origen y elaboración marcan una diferencia. La mantequilla, conforme a la normativa NMX-F-729-COFOCALEC-2013, proviene únicamente de la leche o sus derivados, obtenida como una emulsión de agua en grasa láctea que ha sido pasteurizada. En cambio, la margarina es una mezcla que puede contener aceites y grasas comestibles de distinto origen, presentando una textura líquida o plástica, y puede incorporar ingredientes adicionales y aditivos, de acuerdo con la NMXF-108-SCFI-2016.

PUBLICIDAD

Durante el estudio el organismo, se sometieron a análisis 18 mantequillas sin sal, seis con sal, además de variantes como reducida en grasa o untables, y mezclas con aceites vegetales. En el caso de las margarinas, se incluyeron opciones sin sal, light, con sal y versiones reducidas en grasa. La diversidad de presentaciones en el mercado exige una revisión cuidadosa de las etiquetas para conocer la composición y las propiedades de cada producto.

Profeco
Profeco alerta sobre el consumo excesivo de mantequilla y margarina. (X - @Profeco)

Los ensayos de laboratorio contemplaron aspectos como la información comercial, el peso neto, el tipo y cantidad de grasa, el contenido de agua, sodio, sal común y el aporte energético. El análisis confirmó que todos los productos verificaron el contenido neto declarado y el tipo de grasa indicado en la tabla nutrimental, así como el nivel de sal permitido por la norma.

Recomendaciones para el consumo responsable

El informe resalta la importancia de leer con detenimiento el etiquetado y verificar la fecha de caducidad antes de comprar mantequilla o margarina. La Profeco sugiere almacenar ambas en su envase original, bien cerrado, en refrigeración y lejos de la luz para evitar su descomposición.

A través de la Revista del Consumidor, se invita a la población a comparar productos y seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades alimenticias y preferencias. Es relevante recordar que tanto la mantequilla como la margarina contienen una proporción considerable de grasas saturadas y grasas trans, por lo que se aconseja limitar su consumo para cuidar la salud.

El estudio identificó que ciertos productos, como las mezclas de mantequilla con aceite de canola de la marca Lurpak, no cuentan con un estándar de calidad específico que los regule en México.

Temas Relacionados

Profecomantequillamargarinaalimentosconsumidoresmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video viral: personal del Ejército Mexicano rescata a una perrita entre los escombros en Venezuela

En redes sociales mostraron a elementos del Ejército Mexicano rescatando a una perrita llamada “Sarita” 7 días después del sismo

Video viral: personal del Ejército Mexicano rescata a una perrita entre los escombros en Venezuela

Problemas en el Tren Maya: pasajeros quedaron varados horas durante un trayecto entre Mérida y Cancún

Usuarios exigieron explicaciones y un plan de acción para cuando ocurren estas fallas técnicas

Problemas en el Tren Maya: pasajeros quedaron varados horas durante un trayecto entre Mérida y Cancún

Pensión Hombres Bienestar CDMX: así puedes consultar si ya recibiste el depósito de mayo-junio 2026

Los beneficiarios ya pueden verificar si recibieron el apoyo económico, por lo que se habilitaron diversas opciones para consultar el saldo

Pensión Hombres Bienestar CDMX: así puedes consultar si ya recibiste el depósito de mayo-junio 2026

Adrián Marcelo critica festejos en el Ángel durante el Mundial 2026 tras trágica estampida: “Ponerte en riesgo te hace culpable”

El controversial conductor generó una ola de reacciones en redes sociales

Adrián Marcelo critica festejos en el Ángel durante el Mundial 2026 tras trágica estampida: “Ponerte en riesgo te hace culpable”

Quiénes son las víctimas mortales del festejo en Reforma tras el triunfo de México vs Ecuador

Cuatro asistentes —dos hombres y dos mujeres— perdieron la vida tras el triunfo de México en el Mundial 2026.

Quiénes son las víctimas mortales del festejo en Reforma tras el triunfo de México vs Ecuador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son las víctimas mortales del festejo en Reforma tras el triunfo de México vs Ecuador

Quiénes son las víctimas mortales del festejo en Reforma tras el triunfo de México vs Ecuador

Detiene Patrulla Fronteriza a dos mexicanos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa, en Texas

EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo”, líder de los Cárteles Unidos en Michoacán

El trabajo sexual se mueve a las sombras: violencia transforma la actividad en Culiacán

Chihuahua entre los 10 estados con más violaciones a derechos humanos, revela CNDH

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo critica festejos en el Ángel durante el Mundial 2026 tras trágica estampida: “Ponerte en riesgo te hace culpable”

Adrián Marcelo critica festejos en el Ángel durante el Mundial 2026 tras trágica estampida: “Ponerte en riesgo te hace culpable”

El tierno corto mexicano para Gilberto Mora previo al partido México vs Inglaterra: “Oye mamá, dice don Memo Ochoa”

Juan Diego Covarrubias desmiente infidelidad de Renata Haro tras confirmación de divorcio: “No me puso el cuerno”

La actriz Ana Brenda Contreras advierte que el Ángel de la Independencia “no es un lugar para niños” tras euforia de festejos en el México vs. Ecuador

“Fue un niño héroe”: Fátima Bosch comparte mensaje para Gilberto Mora y fans piden romance cuando cumpla 18

DEPORTES

Wayne Rooney advierte a Inglaterra antes de enfrentar a México en el Mundial 2026: “Este podría ser el partido más difícil”

Wayne Rooney advierte a Inglaterra antes de enfrentar a México en el Mundial 2026: “Este podría ser el partido más difícil”

América Femenil rompe el mercado con dos fichajes para reforzar la portería

México vs. Inglaterra: de qué forma afecta la altura a los deportistas de alto rendimiento

El tierno corto mexicano para Gilberto Mora previo al partido México vs Inglaterra: “Oye mamá, dice don Memo Ochoa”

Estas son las estadísticas de México e Inglaterra durante el Mundial 2026 previo a su enfrentamiento