¿Mantequilla o margarina? Profeco explica sus diferencias y revela cuáles son las mejores en el mercado

Una ilustración compara la mantequilla, con su origen lácteo tradicional, y la margarina, elaborada a partir de aceites vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas culinarias como la mantequilla y la margarina forman parte de la alimentación cotidiana y son protagonistas en la preparación de diferentes platillos y repostería. A pesar de tener usos similares y una apariencia parecida, ambas presentan diferencias importantes en su composición y en su proceso de fabricación.

Con el objetivo de ofrecer información que ayude a elegir de manera consciente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un análisis sobre 43 productos de estos tipos. Los resultados señalaron que dos de ellos presentaron deficiencias frente a los estándares de calidad establecidos en México.

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Entre los productos evaluados, la mantequilla de la marca Gloria y la margarina con sal de 90 gramos de Table Maid no cumplieron con los requisitos mínimos de grasa establecidos por las normas correspondientes. Esta situación evidencia la necesidad de prestar atención a las etiquetas y a las características de cada producto antes de adquirirlos.

Diferencias entre la mantequilla y la margarina

Aunque ambas se utilizan para funciones parecidas, su origen y elaboración marcan una diferencia. La mantequilla, conforme a la normativa NMX-F-729-COFOCALEC-2013, proviene únicamente de la leche o sus derivados, obtenida como una emulsión de agua en grasa láctea que ha sido pasteurizada. En cambio, la margarina es una mezcla que puede contener aceites y grasas comestibles de distinto origen, presentando una textura líquida o plástica, y puede incorporar ingredientes adicionales y aditivos, de acuerdo con la NMXF-108-SCFI-2016.

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Durante el estudio el organismo, se sometieron a análisis 18 mantequillas sin sal, seis con sal, además de variantes como reducida en grasa o untables, y mezclas con aceites vegetales. En el caso de las margarinas, se incluyeron opciones sin sal, light, con sal y versiones reducidas en grasa. La diversidad de presentaciones en el mercado exige una revisión cuidadosa de las etiquetas para conocer la composición y las propiedades de cada producto.

Profeco alerta sobre el consumo excesivo de mantequilla y margarina. (X - @Profeco)

Los ensayos de laboratorio contemplaron aspectos como la información comercial, el peso neto, el tipo y cantidad de grasa, el contenido de agua, sodio, sal común y el aporte energético. El análisis confirmó que todos los productos verificaron el contenido neto declarado y el tipo de grasa indicado en la tabla nutrimental, así como el nivel de sal permitido por la norma.

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Recomendaciones para el consumo responsable

El informe resalta la importancia de leer con detenimiento el etiquetado y verificar la fecha de caducidad antes de comprar mantequilla o margarina. La Profeco sugiere almacenar ambas en su envase original, bien cerrado, en refrigeración y lejos de la luz para evitar su descomposición.

A través de la Revista del Consumidor, se invita a la población a comparar productos y seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades alimenticias y preferencias. Es relevante recordar que tanto la mantequilla como la margarina contienen una proporción considerable de grasas saturadas y grasas trans, por lo que se aconseja limitar su consumo para cuidar la salud.

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El estudio identificó que ciertos productos, como las mezclas de mantequilla con aceite de canola de la marca Lurpak, no cuentan con un estándar de calidad específico que los regule en México.