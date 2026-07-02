Chihuahua entre los 10 estados con más violaciones a derechos humanos, revela CNDH

(Foto: Especial)

El Gobierno del Estado de Chihuahua acumuló 15 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante 2025, lo que lo ubica como el quinto gobierno estatal con más señalamientos en el país, según el Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 del organismo.

La entidad registró 380 violaciones a los derechos humanos documentadas por la CNDH en ese periodo, cifra que la coloca en el séptimo lugar a nivel nacional entre las entidades con mayor número de presuntas transgresiones.

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Chihuahua en el mapa nacional de violaciones a derechos humanos

El informe de la CNDH ubica a Chihuahua por debajo de los gobiernos de Oaxaca, con 21 recomendaciones, y de Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, cada uno con 16 expedientes. La brecha entre Chihuahua y los tres estados que la superan en el tercer lugar es de apenas una recomendación.

El documento oficial detalla que las presuntas violaciones abarcan cuatro conductas principales: omitir proporcionar atención médica, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el ejercicio del cargo, transgredir los derechos de personas migrantes y sus familiares, y prestar indebidamente el servicio público.

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Madres de familia exigen justicia (Foto: @hoysololeslie)

La Fiscalía General del Estado también aparece en el grupo de autoridades con recomendaciones ordinarias o particulares a nivel nacional, con una recomendación registrada. En total, el informe consigna 12 instancias gubernamentales estatales de Chihuahua dentro de ese listado.

El caso de violencia obstétrica en San Francisco del Oro

Entre los expedientes que la CNDH destaca de forma particular figura la Recomendación 18/2025, que documenta violaciones a los derechos a la salud materna y a una vida libre de violencia obstétrica en la Unidad de Medicina Familiar No. 09 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Francisco del Oro, Chihuahua.

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El caso involucra a una quejosa identificada como QV1 y a tres víctimas adicionales, señaladas como VI1, VI2 y VI3. La recomendación señala un daño al proyecto de vida de todas las personas afectadas, lo que amplía el alcance del señalamiento más allá de la atención médica directa.

El acompañamiento a colectivos de personas desaparecidas

La CNDH también registró en su informe el trabajo con colectivos de personas desaparecidas en varias entidades del país. En el caso de Chihuahua, el organismo acompañó al colectivo Justicia para Nuestros Deudos mediante mesas de trabajo a lo largo de 2025.

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Foto: Alicia Mireles / Infobae

El organismo precisó que ese acompañamiento se realizó “independientemente de que los hechos hayan sido de competencia federal o local”, con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas y sus familiares. A nivel nacional, la CNDH atendió a 730 familiares de personas desaparecidas y desplegó 545 actividades de acompañamiento durante el año.

Una tendencia que se agrava con el tiempo

Los datos de la CNDH revelan que el número de expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos no ha variado de forma notable en los últimos 10 años a escala nacional. La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, presentó el informe ante la Comisión Permanente del Congreso el 27 de enero de 2026 y señaló que en 2025 se recibieron 204.2 quejas diarias en promedio.

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El contexto estatal agrava ese panorama. Según el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chihuahua registró 5 mil 107 hechos presuntamente violatorios en 2024, más del doble de los 2 mil 713 documentados en 2023, de acuerdo con la cobertura de Norte Digital.

La respuesta institucional en el estado

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) emitió 60 recomendaciones dirigidas a 24 autoridades locales durante 2025, según su propio informe de actividades presentado en marzo de 2026. El organismo también dictó 46 medidas cautelares para proteger a 51 personas en riesgo.

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Una caja de cartón contiene múltiples expedientes médicos archivados en carpetas, junto a un estetoscopio y lentes sobre un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, la CEDH atendió a 8 mil 659 personas durante el año, de las cuales el 52.53 por ciento fueron mujeres. El organismo concluyó 824 expedientes, de los que 287 se resolvieron durante el trámite y 89 por vía de conciliación.

La institución abrió además una oficina permanente en Creel y tres oficinas itinerantes en los municipios de Guadalupe y Calvo, Madera y Guerrero. Esa expansión territorial busca acercar los servicios de protección a regiones con menor acceso institucional.

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Las cifras de queja y el perfil de las víctimas

Durante 2024, los organismos de derechos humanos en Chihuahua recibieron 922 solicitudes de queja, todas admitidas para la apertura de expediente, sin casos improcedentes ni por incompetencia, según el Inegi. De las mil 331 personas quejosas o agraviadas registradas en ese periodo, 625 fueron mujeres y 704 hombres.

Al cierre de ese año, la CEDH contaba con 131 personas servidoras públicas distribuidas en siete oficinas, seis de ellas foráneas. El 57.3 por ciento del personal eran mujeres.

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