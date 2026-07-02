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El tierno corto mexicano para Gilberto Mora previo al partido México vs Inglaterra: “Oye mamá, dice don Memo Ochoa”

La afición mexicana se ilusiona ante la posibilidad de que el Tri derrote a Inglaterra y avance a cuartos de final en el Mundial 2026

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Un video de animación presenta a un niño en un uniforme de fútbol de la selección mexicana mientras sostiene un teléfono. Su expresión facial cambia progresivamente de sorpresa a felicidad al escuchar la conversación. Un adulto acompaña al menor. Este contenido, en formato de animación, aborda el tema del permiso de un jugador llamado Mora para participar en un partido.

El corto animado con inteligencia artificial que protagoniza Gilberto Mora se vuelve viral en México previo al duelo ante Inglaterra en el Mundial 2026, al mostrar el contraste generacional dentro de la Selección Mexicana y evidenciar la relación entre el futbolista más joven, apodado “el niño”, y el más veterano, Guillermo “Memo” Ochoa.

El video viral que retrata la inocencia y la expectativa en el Tri

Previo al partido entre México e Inglaterra, circula en redes sociales un corto animado hecho con IA donde se escucha a una voz infantil decir: “Oye, mami, dice don Memo que si me das permiso de jugar el domingo contra Inglaterra. Sí, mamá, voy a comer bien y a dormir temprano”. El fragmento termina con una respuesta de fondo y el agradecimiento: “Gracias, mamá. Te amo”.

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La pieza, difundida en plataformas como X y TikTok, suma miles de reproducciones y comentarios. Usuarios destacan el tono tierno del diálogo, donde un futbolista menor pide permiso a su madre para jugar un partido mundialista, mientras agradece y promete disciplina.

La referencia a “don Memo” apunta a la figura de Ochoa, quien aparece como mentor y aval generacional.

Mora y Ochoa: extremos de edad en la Selección Mexicana

El contraste que inspira el corto no es casualidad. Gilberto “Morita” Mora, con solo 17 años, es el jugador más joven convocado por la Selección Mexicana para el Mundial 2026, mientras que Guillermo Ochoa se perfila como el futbolista de mayor edad y experiencia, rumbo a sus 40 años.

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El tierno corto mexicano para Gilberto Mora previo al partido México vs Inglaterra: “Oye mamá, dice don Memo Ochoa” (RS)
El tierno corto mexicano para Gilberto Mora previo al partido México vs Inglaterra: “Oye mamá, dice don Memo Ochoa” (RS)

En el torneo, Mora se convierte en el único menor de edad de la plantilla mexicana y en el futbolista más joven de todo el Mundial. Su registro de 17 años y 259 días lo posiciona como el segundo jugador más joven en la historia de las Copas del Mundo en ser titular en un partido de eliminación directa, solo detrás de Pelé en Suecia 1958.

Por su parte, Ochoa suma su sexta participación mundialista, tras debutar en la Copa del Mundo de 2006. El guardameta acumula más de dos décadas de trayectoria internacional y figura entre los pocos jugadores en la historia que han disputado seis Mundiales, lista en la que también están Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Protección y cariño para “el niño” del Tri

El apodo de “el niño” no es solo una etiqueta. Dentro del vestuario, compañeros y cuerpo técnico tratan a Morita con un afecto protector. El futbolista, de complexión menuda, protagoniza momentos virales, como el episodio en el que debe cambiar de niño acompañante en el protocolo FIFA porque el menor original resulta más alto que él.

Pese a su edad, las actuaciones de Mora muestran madurez en la cancha. En el partido de eliminación directa ante Ecuador, su desempeño recibe elogios y destaca por la calma bajo presión. La afición mexicana responde con muestras de apoyo y mensajes de ánimo en redes.

Mundial 2026 - México - Ecuador
El rol de Memo Ochoa como mentor y figura histórica (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

El rol de Memo Ochoa como mentor y figura histórica

El “don Memo” que aparece en el corto simboliza el liderazgo y la experiencia dentro del grupo. Ochoa asume un papel secundario en la cancha, pero crucial en el vestuario, donde guía a las nuevas generaciones. Su presencia ofrece respaldo y consejos a jóvenes como Mora, quienes enfrentan por primera vez la presión de un Mundial.

El portero mexicano debuta en Mundiales cuando Morita ni siquiera ha nacido. Su longevidad y temple lo convierten en referente para los nuevos talentos y en un punto de unión entre generaciones.

¿Quién es Gilberto Mora, “el niño” de la Selección Mexicana ?

Gilberto Mora nace en 2008 en Guadalajara, Jalisco. Da sus primeros pasos en el futbol con equipos locales antes de incorporarse a las fuerzas básicas de Atlas. Su ascenso es meteórico: debuta en Primera División con 16 años y rápidamente llama la atención por su capacidad técnica, visión de juego y madurez táctica.

En 2025, Mora destaca en el Torneo Sub-20 de la Concacaf y es convocado por primera vez al Tri mayor. Su inclusión en la lista definitiva para el Mundial 2026 se da tras una serie de actuaciones que convencen al cuerpo técnico de su potencial.

Dentro de la Selección, Morita se distingue por su disciplina, humildad y disposición para aprender. El propio Ochoa lo menciona como “ejemplo de esfuerzo y ganas de superarse”. En el protocolo FIFA, Mora protagoniza una anécdota viral al tener que cambiar de acompañante porque el niño original lo supera en estatura.

Mora se posiciona ya como una de las principales promesas del futbol mexicano. Con 17 años, es el jugador más joven de la plantilla y el segundo más joven en la historia de los Mundiales en arrancar como titular en fase de eliminación directa.

Mundial 2026 - México - Ecuador
¿Quién es Gilberto Mora, “el niño” de la Selección Mexicana ? (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Récords y datos clave de la dupla Mora-Ochoa

Gilberto Mora es el único menor de edad de la convocatoria mexicana y el futbolista más joven del Mundial 2026. Con 17 años y 259 días, se coloca solo detrás de Pelé en precocidad en partidos clave. Guillermo Ochoa llega a seis Copas del Mundo y supera los 20 años como internacional.

El contraste generacional entre ambos es tema de conversación en México y encuentra eco en el video viral que retrata su vínculo.

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