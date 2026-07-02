Testimonios contradicen el plan de CDMX para festejos del Mundial 2026 y señalan falta de salidas controladas

Vista panorámica de los aficionados que llegaron a Paseo de la Reforma para disfrutar del partido y las celebraciones. (Gob CDMX)

Martes 30 de junio, 2026: México 2, Ecuador 0. Con este resultado, la Selección Mexicana avanzó a los octavos de final del Mundial y el resultado detonó un festejo masivo en la Ciudad de México. Más de 1.4 millones de personas se concentraron en distintos puntos de la capital, principalmente en Paseo de la Reforma, el Zócalo y el entorno del Ángel de la Independencia, de acuerdo con el balance oficial del Gobierno capitalino.

Durante esas celebraciones resultaron muertas cuatro personas, hecho que cuestiona el operativo de seguridad y protección civil desplegado en el área. Antes de ese partido no se habían reportado fallecimientos ni personas lesionadas de gravedad durante los festejos.

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El contraste se dio con el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial capitalina el 30 de abril de 2026, que estableció lineamientos de protección civil para establecimientos mercantiles y espacios vinculados a los llamados festivales futboleros en el marco de la Copa Mundial.

El documento definió obligaciones para la gestión de riesgos en zonas con concentraciones masivas, con énfasis en el control de accesos, la organización de flujos de personas y la habilitación de rutas de evacuación. El apartado 8 del acuerdo concentró las disposiciones aplicables a los Fan Fest en el Zócalo y a los festivales futboleros en las 16 alcaldías.

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El gobierno capitalino estimó una asistencia de 1.4 millones de personas a los festejos por el pase de la selección a octavos de final del Mundial 2026 en Reforma y puntos emblemáticos de la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Separación de flujos y control de accesos

El numeral 8.4 estableció que los eventos debían operar con rutas diferenciadas para entrada y salida, además de señalización visible para ordenar el desplazamiento de los asistentes. El texto precisó que las medidas podían suspenderse fuera del horario del evento, pero debían estar implementadas al menos 90 minutos antes del inicio.

“Con la finalidad de evitar contraflujos y mitigar los riesgos, las rutas de acceso a los eventos deberán ser distintos a aquellos que se utilizarán para el egreso y evacuación de los asistentes, para lo cual se tendrá la debida señalización”.

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Testigos que estuvieron en la zona del Ángel de la Independencia y que han relatado los hechos en medios y redes sociales describieron que, tras el término del partido, los flujos de ingreso y salida se cruzaron en calles aledañas, como las calles de Lancaster y Florencia. Señalaron que mientras grupos intentaban abandonar el área, otros continuaban ingresando hacia el punto de concentración, lo que derivó en empujones, caídas y aplastamientos en tramos reducidos de circulación.

Según testimonios de asistentes, las calles aledañas al Ángel de la Independencia no contaban con señalización para controlar el flujo de personas. (Crédito: Google Maps)

Implementación previa al evento

El mismo apartado del acuerdo estableció un tiempo mínimo de preparación del operativo. Las autoridades debían definir accesos, salidas y señalización con al menos 90 minutos de anticipación al inicio del evento, con el objetivo de ordenar la llegada del público antes de la concentración masiva.

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“…la persona responsable de la operación del sitio deberá establecer las medidas a que se refiere el presente inciso por lo menos 90 minutos antes del inicio del evento”, señala el documento.

Evacuación y liberación de vialidades

El acuerdo también definió el esquema de respuesta ante emergencias. Estableció que todas las calles que confluyen al área del evento debían funcionar como rutas de evacuación para permitir la dispersión de la multitud en caso de incidente.

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El inciso B del numeral 8.4 lo estableció así:

“En caso de una emergencia, todas las calles que confluyen al área del evento se convertirán en rutas de evacuación”.

El inciso C añadió que las autoridades debían garantizar que las rutas de acceso y salida permanecieran libres de obstáculos hasta la primera calle transversal, con el fin de no bloquear la evacuación del público. En el área de la calle Lancaster, asistentes reportaron la colocación de baños portátiles en zonas cercanas a los puntos de mayor concentración, lo que redujo el espacio disponible durante los momentos de mayor saturación.

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Impresionantes tomas aéreas y a nivel de calle de la masiva celebración en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Miles de aficionados mexicanos salieron a festejar eufóricamente el triunfo de su selección sobre Ecuador.

“La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y demás Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México competentes, verificarán que las rutas de acceso y egreso estén libres de obstáculos físicos o derivados de puestos fijos o semifijos por lo menos hasta la primera calle transversal o vía que permita la dispersión del público asistente”.

Un reportero se despidió de su familia ante riesgo de asfixia

Rodrigo Cerezo, fotógrafo del diario 24 Horas, presente en la cobertura del evento, relató que permaneció varios minutos sin poder avanzar ni salir del área y añadió que no observó personal que organizara los flujos de personas ni filtros que limitaran el ingreso cuando la concentración aumentó alrededor del Ángel de la Independencia. El reportero relató que, ante el riesgo de morir, envío su ubicación y se despidió de su familia a través de un mensaje de audio cuando se encontraba atrapado entre miles de personas y sin poder levantarse.

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Elementos del ERUM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atienden a dos personas, sobre la calle de Lancaster al cruce con Reforma, que resultaron heridas por aplastamiento de la multitud. (Crédito: Cuartoscuro)

Contraste con el operativo aplicado

Especialistas en gestión de riesgos consultados por 24 Horas señalaron que las medidas previstas en el acuerdo requerían controles adicionales como cierres progresivos de accesos, control de aforo en tiempo real y monitoreo mediante el C5 para restringir nuevos ingresos cuando la capacidad del espacio se acercara a su límite.

El propio documento publicado en la Gaceta Oficial también establece la obligación de mantener rutas despejadas, señalización visible y coordinación entre autoridades locales para la operación de los eventos en las 16 alcaldías y el Zócalo capitalino.

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Llamado a la prudencia y refuerzo del operativo

Durante una conferencia de prensa este miércoles, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pidió a la afición celebrar con responsabilidad los triunfos de la Selección Mexicana y anunció el refuerzo inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad de cara al partido de México frente a Inglaterra, programado para el próximo domingo.

Brugada llamó a evitar excesos, moderar el consumo de alcohol y mantener atención sobre las personas acompañantes. También informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió las carpetas de investigación por los cuatro fallecimientos ocurridos durante las celebraciones en Paseo de la Reforma y la colonia Juárez.