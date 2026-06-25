Secretaría de Agricultura de EEUU visitará México por gusano barrenador, inaugurarán planta de mosca estéril

Gusano barrenador de ganado afecta el ganado de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colaboración entre México y Estados Unidos en temas agrícolas suma un nuevo capítulo con la próxima visita de la secretaria de Agricultura estadounidense a territorio mexicano. El motivo principal será la apertura oficial de la planta de mosca estéril en Chiapas, una instalación clave para la estrategia de control y erradicación del gusano barrenador del ganado, plaga que amenaza la producción pecuaria en ambos países.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la cooperación bilateral en materia fitosanitaria es permanente y abarca tanto la inversión en infraestructura como la vigilancia y respuesta inmediata ante riesgos sanitarios. La funcionaria puntualizó que la planta es producto de la suma de esfuerzos y financiamiento de los dos gobiernos. “Para la realización de esta planta hubo recursos de México, hubo recursos de Estados Unidos y hay un diálogo permanente entre la Secretaría de Agricultura de México y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos para poder atender este tema”, explicó Sheinbaum.

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La mandataria destacó que la visita de la secretaria estadounidense y del embajador en México tendrá como eje la inauguración del centro de producción de insectos estériles, cuya operación representa un avance en la prevención y control de plagas transfronterizas. Esta acción refuerza los mecanismos de cooperación técnica y científica que ya existen entre ambos países para enfrentar riesgos epidemiológicos que afectan la agroindustria y la seguridad alimentaria regional.

Planta de mosca estéril: tecnología biológica contra el gusano barrenador

La nueva planta de mosca estéril en Chiapas empleará métodos de control biológico para combatir la expansión del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), una de las principales amenazas para la ganadería en el continente americano. El sistema consiste en la liberación masiva de moscas machos esterilizados mediante radiación, lo que impide la reproducción de la plaga y reduce de forma progresiva sus poblaciones en campo abierto.

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De acuerdo con la información proporcionada en la conferencia, la instalación permitirá producir y liberar millones de moscas estériles cada semana. Esta técnica, validada internacionalmente, ha demostrado su eficacia para erradicar el gusano barrenador en regiones enteras, evitando pérdidas millonarias y reduciendo la necesidad de utilizar insecticidas químicos.

El gusano barrenador ha causado daños económicos severos en el sector pecuario, ya que afecta a bovinos, ovinos y otras especies domésticas, provocando miasis y disminución en la producción de carne y leche. La infestación puede llegar a comprometer la viabilidad de explotaciones ganaderas enteras si no se actúa de manera coordinada y preventiva.

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La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la inauguración de la planta no solo representa un paso adelante en la protección de la ganadería mexicana, sino que también fortalece los acuerdos fronterizos para evitar la reintroducción de la plaga a Estados Unidos y Centroamérica. Además, el evento servirá para revisar los protocolos de vigilancia epidemiológica y los esquemas de respuesta conjunta ante emergencias fitosanitarias.

Inversión y vigilancia sanitaria conjunta

El proyecto de la planta de mosca estéril es resultado de una coordinación estrecha entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y sus contrapartes estadounidenses. El financiamiento incluye aportes de ambos gobiernos, así como el apoyo de organismos internacionales enfocados en la sanidad animal.

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Como parte de la estrategia, la vigilancia y monitoreo de la frontera sur se ha intensificado, con intercambio de información y operativos conjuntos para detectar posibles focos de infestación. Las autoridades mexicanas han señalado que más de 40 millones de cabezas de ganado están en riesgo si la plaga no se mantiene bajo control.

La visita de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos también contempla reuniones técnicas para evaluar los avances de la planta, el impacto de las primeras liberaciones experimentales de moscas estériles y la actualización de los protocolos de cooperación agrícola y veterinaria entre ambos países.

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En el contexto de la inauguración, la presidenta Sheinbaum reiteró la importancia de la diplomacia sanitaria y el intercambio de tecnologías para fortalecer la producción agropecuaria y garantizar la seguridad alimentaria. “Hay un diálogo permanente entre la Secretaría de Agricultura de México y la de Estados Unidos para poder atender este tema”, enfatizó la mandataria.

Relaciones bilaterales y cooperación regional

La visita de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos y la inauguración de la planta de mosca estéril reflejan el nivel de cooperación entre ambos países en temas de salud animal, comercio agropecuario y diplomacia científica. Sheinbaum confirmó que el diálogo con las autoridades estadounidenses es constante y abarca también temas comerciales, ambientales y de seguridad fronteriza.

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El evento en Chiapas será un punto de encuentro para funcionarios de ambos países y podría servir de modelo para futuras acciones conjuntas en materia fitosanitaria y de desarrollo agrícola. La colaboración incluye la capacitación de personal técnico, el intercambio de información y la actualización de sistemas de monitoreo para responder a nuevas amenazas epidemiológicas en la región.