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Quiénes son las víctimas mortales del festejo en Reforma tras el triunfo de México vs Ecuador

Cuatro asistentes —dos hombres y dos mujeres— perdieron la vida tras el triunfo de México en el Mundial 2026.

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Vista panorámica de los aficionados que llegaron a Paseo de la Reforma para disfrutar del partido y las celebraciones. (Gob CDMX)
Vista panorámica de los aficionados que llegaron a Paseo de la Reforma para disfrutar del partido y las celebraciones. (Gob CDMX)

Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026 dejaron cuatro personas muertas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, lo que llevó a la Fiscalía capitalina a iniciar cuatro investigaciones, tres de ellas por homicidio culposo.

Las víctimas son Emilin Yumith Téllez, de 48 años; Joshami Irais Robles, de 19; y Leonardo Ruiz, de 44. El cuarto fallecido, un hombre de 35 años residente en Huixquilucan, Estado de México, fue identificado horas después de su muerte gracias a la difusión de sus características físicas en redes sociales.

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El caso de Emilin Yumith Téllez

Emilin, quien usaba bastón, asistió al Fan Fest 2026 junto a su sobrino Cristopher Eduardo, de 18 años, para celebrar el pase de México a octavos de final. Alrededor de las 22:40, en el cruce de Paseo de la Reforma con la calle Río Neva, cayó al piso y la multitud la aplastó.

El joven solicitó de inmediato apoyo médico. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) la trasladó al Hospital General Balbuena, donde minutos después de la medianoche se confirmó su muerte por aplastamiento y contusión cerebral.

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Ángel de la Independencia
CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Miles de aficionados celebran en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador durante los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La investigación quedó asentada en la carpeta CI-FIVC/VC-2/UI-2 C/D/00748/07-2026. Es la víctima de mayor edad entre las tres identificadas en las primeras horas.

El caso de Leonardo Ruiz

Leonardo Ruiz, de 44 años, fue aplastado por la multitud en la calle de Lancaster esquina con Hamburgo, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Fue trasladado al Hospital San Ángel Inn, donde murió por asfixia.

La FGJ registró su caso bajo la carpeta CI-FICUH/UAT-CUH-5/UI-1 S/D/01307/07-2026. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al lugar para recabar indicios y revisar cámaras de vigilancia.

El caso de Joshami Irais Robles

La joven Joshami Irais Robles, de 19 años, también sufrió lesiones por aplastamiento en la misma zona de Lancaster y Hamburgo. Fue llevada al mismo Hospital San Ángel Inn, donde se confirmó su deceso.

Ángel de la Independencia
(@CulturaCiudadMx)

Su carpeta de investigación lleva el número CI-FICUH/UAT-CUH-5/UI-1 S/D/01306/07-2026. Es la víctima más joven de las tres fallecidas por asfixia en los festejos.

El cuarto fallecido: identificado tras horas de búsqueda

El cuarto hombre, de 35 años, llegó al hospital sin identificación y con estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. Pese a las maniobras avanzadas de reanimación, sufrió un paro cardiorrespiratorio del que no se recuperó.

El Gobierno de la Ciudad de México difundió una tarjeta con sus características físicas para localizar a su familia. Tenía cabello negro, lacio y corto; cejas pobladas; barba y bigote incipiente, y un lunar visible en la mejilla derecha junto a la comisura labial.

Su cuerpo presentaba señas particulares: una inscripción en el costado derecho abdominal en letra cursiva con el texto “Lia Renata”. En el abdomen izquierdo, bajo el ombligo, tenía un tatuaje de araña en trazo gris, y otro en el costado derecho cerca del hombro sin diseño definido.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega

Pasadas las 22:00 del miércoles 1 de julio, la Secretaría de Salud capitalina confirmó su identificación. La dependencia precisó que el hombre residía en Huixquilucan, Estado de México, y agradeció a medios y usuarios de redes sociales que contribuyeron a difundir la información.

El contexto: más de un millón de personas en la calle

México venció 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y avanzó a octavos. El partido se disputó en el Estadio Ciudad de México ante decenas de miles de aficionados en las tribunas.

Antes del pitazo final, más de un millón de personas ya ocupaban las vías públicas de la capital. El Zócalo —sede del Fan Fest más grande de la ciudad— registró lleno total pese a la lluvia constante durante el encuentro.

Al término del partido, la lluvia cesó y miles de personas más salieron de sus colonias para sumarse a una multitud que ya rebasaba la capacidad de las vías públicas. El Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y la Torre del Caballito quedaron saturados en minutos.

Así quedó el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma tras la tormenta y festejos del México vs Chequia (Luz Coello/ Infobae México)
Así quedó el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma tras la tormenta y festejos del México vs Chequia (Luz Coello/ Infobae México)

La secretaria de Salud capitalina Oliva Gasman Zylbermann confirmó que los cuatro decesos ocurrieron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. El Gobierno de la Ciudad de México extendió condolencias a los familiares y anunció acompañamiento institucional para todos ellos.

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