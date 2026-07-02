La incógnita sobre el estado de salud de Kenzo, el tigre de Bengala capturado tras el operativo en Tepetlaoxtoc

Las brigadas hallan al ejemplar cerca de las 07:00 horas tras cinco días de rastreo en zona cerril y lo trasladan al santuario Reino Animal, en Teotihuacán, donde autoridades notifican el deceso.

Tras cinco días de búsqueda, autoridades del Estado de México confirmaron el fallecimiento de Kenzo, el tigre de Bengala que permanecía libre en la zona cerril de Tepetlaoxtoc, durante un operativo realizado la mañana de este jueves.

De acuerdo con fuentes de seguridad locales, el ejemplar fue ubicado alrededor de las 07:00 horas por personal de Protección Civil, Bomberos, una unidad canina especializada y expertos en manejo de fauna silvestre, quienes buscaban trasladarlo a un sitio seguro.

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Versiones oficiales difieren sobre lo ocurrido en la captura

Existen dos versiones sobre las circunstancias de la muerte del felino:

Según la Policía de Tepetlaoxtoc , Kenzo habría recibido al menos un impacto de arma de fuego durante el operativo, luego de que presuntamente intentara atacar a personal de rescate.

En contraste, Protección Civil del Estado de México reportó que al animal únicamente se le aplicaron sedantes para lograr su captura.

Hasta el momento, no existe una versión oficial unificada que confirme con precisión la causa del fallecimiento del ejemplar.

Este video es un anuncio informativo desde Tepetlaoxtoc, México. Dos mujeres se encuentran de pie frente a un camión de bomberos rojo. Una de ellas, identificada como la veterinaria Ivonne Cassin, especialista en fauna silvestre, comunica la captura de un felino. Se detalla que el animal fue anestesiado, presenta algunas lesiones y será trasladado al Zoológico de Zacango para su atención. Se anuncia una próxima conferencia de prensa para proporcionar más información sobre el proceso de captura y reconocer a las comunidades de San Bernardo y San Pedro Huitzingo por su participación.

De acuerdo con el relato de fuentes de seguridad, durante las maniobras el tigre presuntamente intentó atacar al personal que participaba en el operativo, lo que habría llevado a elementos de seguridad a intervenir para neutralizar el riesgo. En el incidente, un caballo utilizado en las labores de búsqueda resultó herido.

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Posteriormente, médicos veterinarios habrían logrado aplicarle un dardo tranquilizante para inmovilizarlo y brindarle atención. Pese a estos esfuerzos, las autoridades confirmaron que el ejemplar perdió la vida tras ser trasladado al santuario Reino Animal, ubicado en la región de Teotihuacán.

Se prevé que en las próximas horas, especialistas realicen los estudios correspondientes para determinar las causas precisas de la muerte del felino, sin embargo, aún no se confirma oficialmente esta versión.

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¿Cuándo y cómo escapó Kenzo?

Kenzo escapó el sábado del refugio de bienestar animal Animal Experience México, ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, lo que originó un amplio despliegue de búsqueda por parte de autoridades estatales y municipales.

En el operativo participaron especialistas en manejo de grandes felinos del Parque Ecológico Zacango y de Reino Animal, quienes realizaron:

Recorridos terrestres y análisis de huellas.

Sobrevuelos con drones y helicópteros del Grupo Relámpago .

Apoyo de unidades caninas especializadas.

Debido a la peligrosidad del ejemplar, los especialistas fueron resguardados por agentes de seguridad pública de Tepetlaoxtoc, policía estatal y elementos de la Guardia Nacional.

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Las labores de búsqueda se complicaron por las lluvias constantes y la caída de granizo registradas en días recientes, condiciones que dificultaron el rastreo del animal en la zona montañosa.

El objetivo inicial era capturarlo con vida

Desde el inicio del operativo, las autoridades habían señalado que la prioridad era capturar con vida al felino. Sin embargo, la búsqueda concluyó con el fallecimiento del ejemplar, cuyas causas exactas aún no han sido confirmadas oficialmente.

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