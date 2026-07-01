Qué alimento aporta más proteína: huevo, yogurt griego o queso cottage

Una mesa de madera exhibe un desayuno completo que incluye huevos revueltos, yogur griego con frutas, una tostada con queso cottage y café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el alimento ideal para el desayuno puede marcar la diferencia en el aporte de proteína diaria, sobre todo para quienes buscan mejorar su nutrición o aumentar masa muscular.

Entre el huevo, el yogur griego y el queso cottage, existen diferencias tanto en la cantidad de proteína como en sus beneficios para el organismo.

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Analizar cuál de estos alimentos ofrece más proteína y cuál resulta más conveniente para empezar el día ayuda a tomar decisiones informadas en la alimentación cotidiana.

Realizar ejercicios de fuerza es muy importante en el caso de las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor alimento para incluir en el desayuno y ganar masa muscular

Entre huevo, yogur griego y queso cottage, el queso cottage suele aportar más proteína por porción estándar:

Queso cottage: Aproximadamente 12 gramos de proteína por media taza (110 gramos).

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Yogur griego natural: Entre 10 y 12 gramos de proteína por porción de 150 gramos.

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Huevo: Cerca de 6 gramos de proteína por unidad.

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¿Cuál es mejor para el desayuno y ganar masa muscular?

Los tres alimentos son buenas fuentes de proteína de alta calidad y pueden incluirse en dietas para ganar masa muscular.

El queso cottage y el yogur griego tienen más proteína por porción comparados con el huevo. Ambos también son ricos en caseína, una proteína de absorción lenta que ayuda a mantener la síntesis muscular por más tiempo.

El huevo aporta proteína de alto valor biológico y contiene todos los aminoácidos esenciales, pero en menor cantidad por unidad. Además, la yema aporta grasas saludables y micronutrientes importantes para la recuperación muscular.

Para ganar masa muscular, lo ideal es combinar estos alimentos y variar su consumo. Por ejemplo, puedes mezclar huevo con queso cottage o yogur griego para obtener un desayuno más completo y alto en proteína.

Para maximizar el aporte proteico y favorecer la ganancia muscular, puedes incluir una porción de queso cottage o yogur griego junto con huevos en el desayuno, adaptando las cantidades a tus necesidades calóricas y de proteína diarias.

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Ideas para consumir huevo, yogurt griego o queso cottage en el desayuno y ganar masa muscular de manera saludable

Para poder aprovechar sus beneficios, aquí tienes ideas para consumir huevo, yogur griego o queso cottage en el desayuno y favorecer el aumento de masa muscular de manera saludable:

Omelette de claras de huevo con verduras y queso cottage Combina claras de huevo con espinaca, jitomate y champiñones. Agrega queso cottage al final para sumar proteína y darle una textura cremosa.

Tazón de yogur griego con fruta y nueces Sirve yogur griego natural y añade plátano, fresas o frutos rojos. Esparce nuez, almendra o semillas de chía para subir el aporte proteico y agregar grasas saludables.

Tostadas integrales con aguacate y huevo pochado Pon rodajas de aguacate sobre pan integral tostado y coloca encima un huevo pochado o estrellado. Puedes añadir un poco de queso cottage para más proteína.

Hotcakes de avena y queso cottage Mezcla avena molida, huevo y queso cottage. Cocina en sartén y acompaña con fruta natural. Son una opción alta en proteína, fibra y saciedad.

Parfait de yogur griego, queso cottage y granola baja en azúcar En un vaso, alterna capas de yogur griego, queso cottage y granola baja en azúcar. Añade frutos rojos para mayor sabor y antioxidantes.

Wrap de huevo y vegetales con queso cottage Utiliza una tortilla integral y rellénala con huevo revuelto, espinaca, jitomate y queso cottage. Puedes agregar pechuga de pavo para aún más proteína.

La mesa de madera muestra un desayuno equilibrado con huevos revueltos, queso cottage, jugo de naranja, té y tostada con yogur, fresas y arándanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas combinaciones aportan proteína de alta calidad y otros nutrientes esenciales, ideales para quienes buscan un desayuno balanceado y orientado al desarrollo muscular. ¿Te gustaría alguna receta detallada?

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