México

Madres buscadoras exigen destitución de funcionarios de la CDMX tras enfrentamiento con la policía

Familiares de personas desaparecidas denunciaron represión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

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A pesar de la fuerte lluvia las personas continúan gritando sus consignas. (Infobae/Raún González)

La actuación de la policía de la Ciudad de México, respecto a las protestas de las madres buscadoras en Calzada de Tlalpan, escaló este 30 de junio al punto de que las manifestantes denunciaran actos represivos por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Denuncian actos represivos por parte de la policía capitalina

Detallaron que durante la concentración bajo el lema “¿Y si sí? Nos regresan a los desaparecidos: Cascarita contra el olvido”, la cual se llevó a cabo previo al partido México contra Ecuador, fueron “objeto de actos de intimidación por parte de aproximadamente 80 elementos” de la SSC.

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Las acciones que llevarían a cabo, serían: la pega de fichas de personas desaparecidas, la colocación de lonas que visibilizan la crisis que ya supera los 135 mil registros, así como una cascarita de fútbol. Sin embargo, los familiares de víctimas de desaparición acusaron que las acciones represivas comenzaron desde el inicio de la concentración.

Detallaron que parte de los elementos que arribaron en motocicletas no contaban con balizado y portaban placas de circulación particulares, además, transitaban en sentido contrario a la vialidad.

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Por su parte, Antonia Cabrera Velázquez, hermana de Ricardo, quien desapareció el 29 de septiembre de 2021 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, relató cómo vivió el desencuentro con los elementos capitalinos:

“Fuimos agredidos físicamente y amenazados en distintas ocasiones, recibiendo golpes por elementos policiacos que en ningún momento se identificaron y que mantenían el rostro cubierto hoy tenemos a varias personas con lesiones. A las familias buscadoras no se les puede silenciar con violencia e intimidación”.

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