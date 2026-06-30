México

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Actores políticos que habrían facilitado, colaborado o filtrado información al grupo criminal están en la mira de la Fiscalía de Michoacán tras la detención de los dos líderes

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Los Sierra fueron detenidos el pasado 25 de junio de 2026 en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Crédito: FGE Michoacán
Los Sierra fueron detenidos el pasado 25 de junio de 2026 en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Crédito: FGE Michoacán

Durante años, el grupo delictivo conocido como “Los Sierra” impuso cuotas de extorsión a madereros, resineros, comerciantes y productores de mezcal en el sur de Morelia, Michoacán.

La organización usaban la privación ilegal de la libertad y los homicidios como medios de presión para garantizar el cobro, según informó Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán, en rueda de prensa este 30 de junio.

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Sin embargo, la banda operó hasta que las denuncias ciudadanas permitieron a las autoridades identificar a sus líderes y concretar su detención. El pasado 25 de junio la Fiscalía General del Estado en coordinación con fuerzas federales capturó a Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, y horas después a su hermano Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, segundo al mando y encargado del cobro de las cuotas.

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán. Crédito: FGE Michoacán
Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán. Crédito: FGE Michoacán

Vega Rodríguez informó que con ambas capturas la estructura criminal quedó desarticulada en su mayoría. El grupo también era identificado como el Cártel de Altozano y como Los Pájaros Sierra.

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En estas zonas operaban “Los Sierra”

“Los Sierra” concentraban sus actividades en el sur de Morelia, en las tenencias de Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Madero, según los reportes oficiales. Asimismo, reportes previos de este medio sitúan a la organización en localidades como El Ajedero, Balcones, El Capulín y El Duende.

Desde esa zona controlaban la extorsión a aserraderos, resineros y productores de mezcal, y mantenían asolados a los ambientalistas de la región.

El grupo es presuntamente originario de Acahuato, en el municipio de Apatzingán. El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, los describió en mayo de 2025 como una organización autónoma de alrededor de 15 integrantes que se autodenominaba el Cártel de Altozano.

El Sierra 1 fue el primer detenido el pasado 25 de junio. Crédito: FGE Michoacán
El Sierra 1 fue el primer detenido el pasado 25 de junio. Crédito: FGE Michoacán

Al momento de su detención, el Sierra 1 ya contaba con una orden de aprehensión por el homicidio de Sergio Rangel Vieyra, maestro mezcalero asesinado el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre. La Fiscalía también lo señaló como probable responsable del secuestro agravado de tres hombres ocurridos durante 2025.

Según reportes extraoficiales, el Sierra 1 amenazó al mezcalero porque una de sus tiendas tenía cámaras de seguridad que le exigió retirar.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, identificó a Sierra 1 como objetivo prioritario y señaló que había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones antes de ser capturado.

La Fiscalía investiga a actores políticos y busca a halcones y cobradores activos

Vega Rodríguez confirmó ante reporteros en la conferencia de este 30 de junio que las líneas de investigación se orientarán hacia actores políticos que habrían apoyado a Los Sierra, facilitado sus actividades, colaborado con ellos o filtrado información.

“Esta fiscalía está obligada a llevar a cabo esas acciones y efectivamente se van a estar agotando con toda la seriedad que esta investigación implica”, señaló.

El Sierra 2 fue detenido horas después que su hermano. Crédito: FGE Michoacán
El Sierra 2 fue detenido horas después que su hermano. Crédito: FGE Michoacán

La captura de los dos líderes no cerró el caso. La Fiscalía trabaja líneas de investigación para detener a halcones y cobradores que seguirían activos en las localidades donde operaba el grupo.

De manera coordinada con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, se mantienen operativos preventivos en las zonas más afectadas.

El grupo era identificado también como Los Pájaros Sierra. Sobre una posible vinculación de Sierra 2 con la masacre de San José de Gracia, en Marcos Castellanos, Vega Rodríguez señaló que aún no existe un vínculo directo confirmado y que las líneas de investigación siguen abiertas.

Los cargos que enfrentan Sierra 1 y Sierra 2 tras su detención

Sierra 1 fue detenido en flagrancia durante un cateo en un fraccionamiento privado del suroriente de Morelia, en compañía de una mujer identificada como Nayeli “N”. Le fueron aseguradas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diversas dosis de drogas. Enfrenta cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo, cohecho y narcomenudeo, además de las órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado y secuestro agravado.

Sierra 2 fue capturado sobre la Autopista Siglo XXI, también en flagrancia y en compañía de una mujer identificada como María “N”. Le aseguraron un arma larga calibre 5.56 mm tipo M4 con un cargador abastecido de nueve cartuchos, cartuchos de arma 9mm, aproximadamente 27 gramos de metanfetamina y un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación. Su detención derivó directamente de la captura de su hermano.

La audiencia de vinculación a proceso de Sierra 1 está programada para este 1 de julio, mientras que la de Sierra 2 quedó fijada para el 2 de julio.

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