Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

El intérprete de Me Dediqué a Perderte extendió el mensaje más allá de su caso: “Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabús." (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Alejandro Fernández confesó que padece depresión y ansiedad días después de reunir a 270 mil personas en un concierto gratuito en Guadalajara, en el marco del Mundial 2026.

El cantante de 55 años pidió a quienes sufren en silencio que busquen ayuda profesional y abandonen el estigma que rodea a la salud mental en México.

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Este video es una cobertura de evento que muestra un concierto al aire libre en Guadalajara, Jalisco, el 25 de junio. (@alexoficial/Instagram)

“Es súper serio”: Fernández en tratamiento con especialistas

Fernández atendió a los medios en los días previos a unas vacaciones junto a su novia Karla Laveaga y, sin que fuera el tema central de la conversación, abrió la puerta a uno de los aspectos más privados de su vida. (@alexoficial/Instagram)

Las declaraciones llegaron de forma espontánea. Fernández atendió a los medios en los días previos a unas vacaciones junto a su novia Karla Laveaga y, sin que fuera el tema central de la conversación, abrió la puerta a uno de los aspectos más privados de su vida.

“De repente sufro mucho de depresiones y ansiedades, pero creo que debe ser normal”, declaró ante las cámaras de Ventaneando (TV Azteca). “Con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo súper serio, muy importante.”

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El intérprete de Me Dediqué a Perderte extendió el mensaje más allá de su caso: “Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabús. Yo creo que son de los problemas más fuertes que tenemos ahorita actualmente en México”.

El contraste: 270 mil personas y una lucha que nadie ve

El propio cantante reconoció que la convocatoria lo tomó por sorpresa. “Creo que estábamos esperando 170, 180 mil, pero 260 mil nunca lo imaginas”, dijo. “Muy agradecido con mi tierra”, agregó. (@alexoficial/Instagram)

La confesión llegó días después de uno de los momentos más multitudinarios de su carrera. Como parte de los eventos del Mundial 2026, Fernández ofreció un concierto gratuito en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, que reunió a unas 270 mil personas, según cifras reportadas por Excélsior.

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El propio cantante reconoció que la convocatoria lo tomó por sorpresa. “Creo que estábamos esperando 170, 180 mil, pero 260 mil nunca lo imaginas”, dijo. “Muy agradecido con mi tierra”, agregó.

Esa misma semana, frente a esas mismas cámaras, habló de la dimensión de su malestar interno.

Una crisis que afecta a 1 de cada 5 mexicanos

La brecha entre quienes padecen estos trastornos y quienes reciben atención es profunda. Más del 80% de las personas con algún trastorno mental no recibe la atención adecuada, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (@alexoficial/Instagram)

El testimonio de Fernández refleja una realidad extendida en el país. Según el Módulo de Bienestar Autorreportado (Biare) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 22.5% de la población mexicana presenta indicios de ansiedad y el 12.6% indicios de depresión.

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La brecha entre quienes padecen estos trastornos y quienes reciben atención es profunda. Más del 80% de las personas con algún trastorno mental no recibe la atención adecuada, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El país ocupa el último lugar mundial en tiempo transcurrido entre el inicio de una enfermedad mental y la primera consulta: un promedio de 14 años.

El estigma es uno de los principales obstáculos. La sexta edición del AXA Mind Health Report, publicada en junio de 2026, señala que solo el 45% de los mexicanos acudió a un profesional de salud mental en el último año. Un 10% de quienes viven con ansiedad o depresión directamente no atiende su padecimiento, por vergüenza, costo o la percepción de que el problema no es grave.

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El antecedente: la crisis tras la muerte de Vicente Fernández

Vicente Fernández posa sonriente junto a su hijo Alejandro Fernández en una fotografía de archivo. (@alexoficial/Instagram)

El diagnóstico actual tiene un precedente documentado. Tras la muerte de su padre Vicente Fernández en diciembre de 2021, el cantante atravesó una crisis que describió con detalle en 2022 ante Al Rojo Vivo (Telemundo): “Me encerré en mi casa, no quería hacer nada, subí 20 kilos“.

“Ha sido un proceso muy, muy difícil”, agregó entonces. Su madre, Cuquita Abarca, lo confirmó a inicios de 2023 ante varios medios: “Para él ha sido más duro porque a él le tocó en el momento en que Vicente falleció”.

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Boda con Laveaga y la pregunta sobre nuevos hijos

Sobre su relación con Karla Laveaga, con quien lleva más de una década, Fernández no cerró la puerta al matrimonio, pero puso condiciones claras: una celebración sin estridencias. “Una ceremonia con la pura familia, mis hijos, algo chiquito nada más”, precisó ante Ventaneando.

La pregunta sobre su matrimonio religioso previo con América Guinart obtuvo una respuesta de dos palabras: “Ya está anulado.” Sobre la posibilidad de tener más hijos con Laveaga, el cantante fue directo: “No me veo ahorita regresando a cambiar pañales otra vez y hacer mamilas y biberones”.

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