El duelo México vs Ecuador no solo se juega en la cancha: los memes de la batalla entre aficiones que ha desatado el partido mundialista

El esperado partido México vs Ecuador esta a punto de ocurrir; sin embargo, aunque el juego en la cancha no ha iniciado, la lucha en redes sociales ya se libra con todo.

Y es que desde que se dio a conocer el rival que enfrentará México comenzaron a resurgir viejas rencillas que, al parecer, existen entre ambos países.

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Quizá uno de los puntos más sensibles fue problema diplomático que existió entre ambas naciones y que concluyó con una completa ruptura entre ambas naciones.

La confrontación creció aún más debido a reclamos de la afición ecuatoriana de que no se habían liberado suficientes boletos para que sus ciudadanos asistieran al partido y termino por estallar cuando aficionados mexicanos asistieron al hotel donde descansa la concentración ecuatoriana para gritar canticos que fueron señalados como un intento de desconcentrar al equipo rival.

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Ante tal contexto, las redes sociales han hecho lo suyo y en esa cancha virtual ya se libra una batalla campal que no ha quedado entre estos dos países sino que se ha extendido a otras naciones de Latinoamérica, las cuales expresan su apoyo a uno y otro equipo.

(Inofbae-Itzallana)

Así se vive en redes sociales la lucha entre México vs Ecuador en redes sociales

Los mexicanos descubren que no le caen bien a Latinoamérica, aunque algunos países como Brasil han mostrado su apoyo.

Sin duda se trata un duelo en redes sociales, ya que algunos hermanos latinos sí han mistado apoyo y amor por México.

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Ambas aficiones parecen tener cuentas pendientes

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A pesar de dicha batalla, la afición mexicana hace saber que no son todos los que cometieron los reprochables actos que se vivieron en anoche y que sin dudarlo sin importar el país todos somos Latinoamericanos.

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