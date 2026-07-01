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El duelo México vs Ecuador no solo se juega en la cancha: los memes de la batalla entre aficiones que ha desatado el partido mundialista

En esa cancha virtual ya se libra una batalla campal que no ha quedado entre estos dos países sino que se ha extendido a otras naciones de Latinoamérica

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memes México vs Ecuador

El esperado partido México vs Ecuador esta a punto de ocurrir; sin embargo, aunque el juego en la cancha no ha iniciado, la lucha en redes sociales ya se libra con todo.

Y es que desde que se dio a conocer el rival que enfrentará México comenzaron a resurgir viejas rencillas que, al parecer, existen entre ambos países.

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Quizá uno de los puntos más sensibles fue problema diplomático que existió entre ambas naciones y que concluyó con una completa ruptura entre ambas naciones.

La confrontación creció aún más debido a reclamos de la afición ecuatoriana de que no se habían liberado suficientes boletos para que sus ciudadanos asistieran al partido y termino por estallar cuando aficionados mexicanos asistieron al hotel donde descansa la concentración ecuatoriana para gritar canticos que fueron señalados como un intento de desconcentrar al equipo rival.

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Ante tal contexto, las redes sociales han hecho lo suyo y en esa cancha virtual ya se libra una batalla campal que no ha quedado entre estos dos países sino que se ha extendido a otras naciones de Latinoamérica, las cuales expresan su apoyo a uno y otro equipo.

(Inofbae-Itzallana)
(Inofbae-Itzallana)

Así se vive en redes sociales la lucha entre México vs Ecuador en redes sociales

Los mexicanos descubren que no le caen bien a Latinoamérica, aunque algunos países como Brasil han mostrado su apoyo.

Sin duda se trata un duelo en redes sociales, ya que algunos hermanos latinos sí han mistado apoyo y amor por México.

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Ambas aficiones parecen tener cuentas pendientes

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A pesar de dicha batalla, la afición mexicana hace saber que no son todos los que cometieron los reprochables actos que se vivieron en anoche y que sin dudarlo sin importar el país todos somos Latinoamericanos.

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