Fátima Bosch lista para el partido México vs Ecuador: “¿Y si sí?”

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

La Miss Universo Fátima Bosch se sumó este martes al fervor mundialista con tres palabras que ya son el grito de guerra de la afición mexicana: “¿Y si sí?”. La tabasqueña publicó en sus redes sociales fotografías con la playera verde del Tri, horas antes de que la Selección Mexicana dispute el partido de mayor trascendencia de su Copa del Mundo en casa.

El duelo entre México y Ecuador, válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, arranca este martes a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, con capacidad para 80.824 espectadores. El ganador avanzará a octavos de final, donde esperará el vencedor del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, programado para el domingo 5 de julio.

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La frase que resume el sueño de una nación: “¿Y si sí?"

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

La expresión “¿Y si sí?” se convirtió en el mantra de los aficionados del Tri tras cada victoria en la fase de grupos. Condensa en tres palabras lo que durante décadas pareció inalcanzable: México, como anfitrión, con paso perfecto en la fase de grupos y sin goles en contra, frente a la posibilidad real de alcanzar el anhelado quinto partido en un Mundial.

Bosch llevó la frase un paso más allá al compartir en sus historias de Instagram un meme protagonizado por un changuito con la playera del Tricolor y la leyenda “And if yes?”. El gesto amplió el alcance del mensaje más allá de las fronteras del país.

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El apoyo de la modelo al equipo nacional no es nuevo. Tras el triunfo de México sobre Chequia, recuperó una fotografía de su infancia junto al portero Guillermo Ochoa y escribió: “Los rumores son ciertos, soy su fan desde bb, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster”.

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

(Instagram)

La advertencia del técnico ecuatoriano

El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, llegó a la conferencia previa con un mensaje que reconoce el peso del rival y del escenario. “El partido con México en un estadio mítico como lo es el Azteca, vamos a enfrentar una potencia que se ha preparado muy bien, es uno de los equipos que más tiempo de preparación tiene, trabajaron de una manera eficiente y excelente”, declaró el técnico argentino.

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La Tri de Ecuador llega al cruce con argumentos propios: la fortaleza de su mediocampo y la victoria sobre Alemania en la fase de grupos como respaldo anímico. Los análisis previos, no obstante, ubican a México como ligero favorito por el rendimiento mostrado en la fase inicial, la valla invicta y la presión de jugar en casa.

Dónde y cómo seguir el partido

Más allá del Estadio Ciudad de México, miles de aficionados mexicanos seguirán el encuentro desde puntos habilitados en la capital del país. En la Ciudad de México, la organización municipal dispuso pantallas en Zócalo y en Reforma, con áreas de sillas, animación y actividades recreativas.

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En México, la transmisión corre por Canal 5, TV Azteca y ViX. En Ecuador, por Teleamazonas, Disney+ y DAZN, entre otras señales disponibles en toda América. Ambas selecciones se han visto solo una vez en la historia de los Mundiales, lo que convierte este choque en apenas el segundo capítulo de una rivalidad que hoy se escribe en el estadio más emblemático del fútbol latinoamericano.