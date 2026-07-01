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Arte rupestre de Cuatro Ciénegas revive tras intervención del INAH

Tras un intento de saqueo, las cuevas de Cuatro Ciénegas recuperan su dignidad con la intervención de restauradoras mexicanas que consolidan un modelo pionero en conservación

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Grupo de nueve personas en un abrigo rocoso. Mujer en plataforma, cámara en trípode. Rocas grandes, marcas rojizas en pared. Suelo de tierra, vegetación dispersa
Las cuevas de Cuatro Ciénegas, en Coahuila, vuelven a la memoria nacional tras una restauración sin precedentes que logró salvar vestigios de arte rupestre dañados por un intento de saqueo en 2025. (INAH)

Las cuevas de Cuatro Ciénegas recuperan su lugar en la memoria colectiva tras una restauración sin precedentes.

Las autoridades mexicanas concluyeron la intervención que devolvió la unidad visual a los vestigios de arte rupestre, tras el daño más severo registrado en este tipo de patrimonio en el país.

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El hecho marcó un antes y un después en la protección de sitios arqueológicos afectados por intentos de saqueo.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que, después de tres meses y medio de trabajo, el equipo de restauradoras y especialistas logró estabilizar las pinturas y recuperar fragmentos clave.

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El proceso no solo salvó los vestigios dañados, sino que también abrió nuevas líneas de investigación sobre la relación ancestral entre los antiguos habitantes y el desierto de Coahuila.

Daños irreparables y una restauración pionera en México

El intento de extracción ilícita, ocurrido en 2025, dejó cicatrices profundas en Cueva Pinta y Cueva Pinta VI.

Los responsables emplearon sierras y herramientas de perforación para desprender fragmentos de roca decorados con pinturas rupestres.

Las vibraciones producidas durante el saqueo provocaron desprendimientos secundarios y afectaron áreas extensas de las composiciones.

La restauradora Ana Moisés Preciado calificó el acto como “un atentado contra la voz del tiempo”, resaltando que no se trató de un simple robo, sino de la mutilación de un testimonio invaluable.

Patricia Mondragón Ramos, encargada de las labores de campo, explicó que la magnitud del daño no tenía precedentes, pues además de la pérdida material, se alteraron los discursos visuales y simbólicos de los murales.

La intervención encabezada por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) y el Centro INAH Coahuila asumió el reto de restaurar la unidad visual de las composiciones, sin borrar la huella de la violencia sufrida.

La restauradora-perito Sandra Guadalupe Cruz Flores dirigió al equipo responsable del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico-Rupestre, consolidando así la primera respuesta integral ante un daño de tal magnitud en México.

Un hombre habla a un grupo de seis personas. Hay una cámara con trípode, una formación rocosa con pigmentos, un cartel y vegetación desértica
La restauradora Ana Moisés Preciado calificó el acto como “un atentado contra la voz del tiempo”, resaltando que no se trató de un simple robo, sino de la mutilación de un testimonio invaluable. (INAH)

El proceso de recuperación y los desafíos técnicos

La restauración comenzó con la recuperación y clasificación detallada de cada fragmento desprendido.

El equipo registró, embaló y analizó pieza por pieza para determinar su ubicación original. La siguiente fase consistió en limpiar, estabilizar, reponer volumen y reintegrar cromáticamente las áreas afectadas.

Hilda Serrano Juárez, integrante del equipo, describió el proceso como “un gran rompecabezas”, en el que fue necesario observar minuciosamente texturas, colores y cristales de la roca para lograr que cada fragmento recuperara su lugar en la composición.

El resultado permitió devolver la unidad visual a los murales, al tiempo que se mantuvo visible la cicatriz del daño para recordar la gravedad del ataque.

La intervención permitió descubrir detalles pictóricos no documentados previamente, abriendo así nuevas posibilidades de estudio sobre los grupos cazadores-recolectores que habitaron la región durante milenios.

El arqueólogo Yuri de la Rosa Gutiérrez destacó que estos vestigios poseen un valor equiparable al de las pirámides de Teotihuacan o el Templo de Kukulcán, pues evidencian la compleja relación entre las poblaciones ancestrales y el entorno natural.

Cinco personas sentadas en una mesa con un micrófono y botellas de agua. Detrás, una pantalla exhibe rocas y texto sobre pinturas rupestres. Hay un portátil
La intervención permitió descubrir detalles pictóricos no documentados previamente, abriendo así nuevas posibilidades de estudio sobre los grupos cazadores-recolectores que habitaron la región durante milenios. (INAH)

El arte rupestre de Cuatro Ciénegas y su relevancia histórica

Los abrigos rocosos donde se encuentran las pinturas forman parte de un sistema de sitios arqueológicos asociados a comunidades que dependían de los ciclos del agua, la fauna, las montañas y otros elementos naturales.

Las imágenes rescatadas plasman la interacción de estos pueblos con el paisaje desértico, constituyendo una fuente única para comprender la cosmovisión de los antiguos habitantes de Coahuila.

El director del Centro INAH Coahuila, José Francisco Aguilar Moreno, subrayó el valor del trabajo colectivo y el compromiso de las restauradoras mexicanas.

“El logro en Cuatro Ciénegas demuestra el compromiso institucional con la recuperación del patrimonio y la capacidad de las especialistas, cuyo reconocimiento ha trascendido fronteras”, señaló durante la entrega de los trabajos.

Por su parte, la restauradora Sandra Guadalupe Cruz Flores insistió en que la conservación del patrimonio exige corresponsabilidad entre instituciones, autoridades y comunidades. “La transmisión de este legado a las futuras generaciones depende del compromiso colectivo”, afirmó.

La protección del patrimonio como tarea colectiva

Los especialistas y funcionarios coinciden en que la restauración no marca el final del compromiso con este patrimonio.

El director de Gestión y Vinculación de la CNCPC, Ricardo Herrera García, enfatiza que la preservación de los bienes culturales requiere una sociedad activa y consciente. “Si no asumimos la responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio, la pérdida será irreversible”, advierte.

Salón con techo acanalado, luminarias y público sentado. Un panel de cinco personas frente a una pantalla. Un hombre de pie con micrófono y otro con móvil
Los especialistas y funcionarios coinciden en que la restauración no marca el final del compromiso con este patrimonio. (INAH)

Durante la ceremonia de cierre de la restauración, autoridades y restauradoras reiteran que la protección de estos vestigios demanda vigilancia constante, estrategias de conservación preventiva y capacitación local.

El futuro de las cuevas de Cuatro Ciénegas, según los especialistas, depende de la participación permanente de comunidades, visitantes y autoridades, así como del compromiso institucional para garantizar el resguardo y la transmisión del patrimonio gráfico-rupestre.

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