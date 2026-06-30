México

Danna Paola reacciona a los rumores de boda con Alex Hoyer, su novio

La cantante respondió a las dudas sobre el futuro con su pareja

Guardar
Google icon
La actriz y cantante Danna Paola
La cantante y actriz Danna Paola enfrenta rumores de boda. / Captura de pantalla

Danna habló por primera vez sobre los rumores de boda con Alex Hoyer, en medio de versiones que crecieron por una publicación en Italia y por comentarios de sus suegros sobre una posible llegada al altar.

La relación entre ambos suma 6 años y se volvió tema de conversación en semanas recientes por una fotografía que la cantante compartió en sus historias de Instagram desde el Lago di Como, en Italia, acompañada por el mensaje: “Sí…”.

PUBLICIDAD

Esa imagen detonó interpretaciones entre los seguidores de Danna Paola, que leyeron el texto como una presunta respuesta a una propuesta de matrimonio. La especulación aumentó después de que los padres de Hoyer hablaron del supuesto compromiso en el programa Ventaneando.

Danna responde a los rumores

Alex Hoyer y Danna -México- 27 julio
(Ig alexhoyer/Archivo)

La cantante aclaró la situación en una entrevista con la prensa en el aeropuerto, retomada también en Venga la alegría. Ahí fijó postura sobre la posibilidad de casarse con su pareja y sobre los comentarios que circularon después de las declaraciones de sus suegros.

PUBLICIDAD

La respuesta central de Danna es que no confirmó una boda ni un compromiso, pero sí habló del momento personal que vive con Hoyer. Según la publicación, sus palabras apuntan a una etapa estable de la relación, sin validar las versiones que se desataron por la fotografía en Italia:

“Puede ser que sí, no lo sabemos. Estamos viviendo un momento hermoso. Creando muchas cosas”.

La intérprete de “Mala fama” también fue consultada sobre la entrevista que dieron Néstor Daniel y Loly Hurtado en Ventaneando.

“Los amo, somos una familia hermosa, y estoy muy agradecida de tener una familia tan bella”.

Más tarde, la prensa le preguntó por sus planes de ser mamá, dentro de la misma conversación sobre su vida personal y su futuro con el cantante.

“No lo sé, creo que hay que ser conscientes. Las mujeres tampoco estamos destinadas solamente a ser mamás (...) no lo descarto, la verdad ahora estoy muy enfocada en mi trabajo”.

El romance se hizo público en abril de 2022

Día de San Valentín; Danna Paola; Alex Hoyer; 14 de febrero
La pareja compartió una publicación donde se mostraron su amor en pleno 14 de febrero Crédito: IG/@alexhoyer

La historia entre Danna y Alex Hoyer comenzó a llamar la atención a finales de 2020. En diciembre de ese año se dio a conocer que la cantante iniciaría una relación con Hoyer, aunque en ese momento ambos optaron por mantener discreción.

Los primeros rumores crecieron por coincidencias en publicaciones de redes sociales, fotografías y viajes. Esos elementos llevaron a sus seguidores a pensar que entre ellos había algo más que amistad.

Durante varios meses, la pareja mantuvo su relación en privado. Aun así, se les vio juntos en distintas ocasiones, y Alex acompañó a Danna en momentos difíciles, entre ellos el fallecimiento de su abuela.

Fue hasta el 4 de abril de 2022 cuando Alex Hoyer confirmó públicamente el noviazgo ante medios de comunicación. En esa ocasión explicó que no buscaban esconder la relación, sino cuidar algo que surgió de manera natural y que ambos consideraban muy personal.

Desde esa confirmación pública, la pareja no solo ha compartido aspectos de su vida sentimental, también han fortalecido su vínculo mediante colaboraciones en proyectos musicales y en producciones relacionadas con la carrera de la cantante.

Temas Relacionados

Danna Paolamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

El principal error que cometes al cuidar tus suculentas y que puede secarlas por completo

Pequeños descuidos pueden afectar su desarrollo o incluso matarlas

El principal error que cometes al cuidar tus suculentas y que puede secarlas por completo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este domingo con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? jugadores nacionales llegan al Estadio CDMX

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? jugadores nacionales llegan al Estadio CDMX

EN VIVO | Clima hoy 30 de junio para el México vs Ecuador en CDMX: activan Alerta naranja por lluvias fuertes, previo al partido

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes durante el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026

EN VIVO | Clima hoy 30 de junio para el México vs Ecuador en CDMX: activan Alerta naranja por lluvias fuertes, previo al partido
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

“El Jardinero” del CJNG logra que un tribunal admita su recurso contra extradición a EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch lista para el partido México vs Ecuador: “¿Y si sí?”

Fátima Bosch lista para el partido México vs Ecuador: “¿Y si sí?”

Guillermo del Toro se convierte en parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?

¿Lo volvió a hacer? Gabriel Soto presume a su nueva novia Colibrí Jiménez, mientras su ex sospecha infidelidad con ella

Peso Pluma tiene encontronazo con influencer ecuatoriana que asegura perderá la Selección Mexicana

DEPORTES

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? jugadores nacionales llegan al Estadio CDMX

José Ramón Fernández nombra a Mbappé como el nuevo rey tras empatar a Messi como goleador histórico de los Mundiales

¿De dónde nació el “Y si sí”? La frase que se convirtió en el grito de esperanza de la afición mexicana durante el Mundial 2026

¿Llegarán a penales? Qué pasó la última vez que México enfrentó a Ecuador en nuestro país