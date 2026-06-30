Danna Paola reacciona a los rumores de boda con Alex Hoyer, su novio

La cantante y actriz Danna Paola enfrenta rumores de boda. / Captura de pantalla

Danna habló por primera vez sobre los rumores de boda con Alex Hoyer, en medio de versiones que crecieron por una publicación en Italia y por comentarios de sus suegros sobre una posible llegada al altar.

La relación entre ambos suma 6 años y se volvió tema de conversación en semanas recientes por una fotografía que la cantante compartió en sus historias de Instagram desde el Lago di Como, en Italia, acompañada por el mensaje: “Sí…”.

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Esa imagen detonó interpretaciones entre los seguidores de Danna Paola, que leyeron el texto como una presunta respuesta a una propuesta de matrimonio. La especulación aumentó después de que los padres de Hoyer hablaron del supuesto compromiso en el programa Ventaneando.

Danna responde a los rumores

(Ig alexhoyer/Archivo)

La cantante aclaró la situación en una entrevista con la prensa en el aeropuerto, retomada también en Venga la alegría. Ahí fijó postura sobre la posibilidad de casarse con su pareja y sobre los comentarios que circularon después de las declaraciones de sus suegros.

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La respuesta central de Danna es que no confirmó una boda ni un compromiso, pero sí habló del momento personal que vive con Hoyer. Según la publicación, sus palabras apuntan a una etapa estable de la relación, sin validar las versiones que se desataron por la fotografía en Italia:

“Puede ser que sí, no lo sabemos. Estamos viviendo un momento hermoso. Creando muchas cosas”.

La intérprete de “Mala fama” también fue consultada sobre la entrevista que dieron Néstor Daniel y Loly Hurtado en Ventaneando.

“Los amo, somos una familia hermosa, y estoy muy agradecida de tener una familia tan bella”.

Más tarde, la prensa le preguntó por sus planes de ser mamá, dentro de la misma conversación sobre su vida personal y su futuro con el cantante.

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“No lo sé, creo que hay que ser conscientes. Las mujeres tampoco estamos destinadas solamente a ser mamás (...) no lo descarto, la verdad ahora estoy muy enfocada en mi trabajo”.

El romance se hizo público en abril de 2022

La pareja compartió una publicación donde se mostraron su amor en pleno 14 de febrero Crédito: IG/@alexhoyer

La historia entre Danna y Alex Hoyer comenzó a llamar la atención a finales de 2020. En diciembre de ese año se dio a conocer que la cantante iniciaría una relación con Hoyer, aunque en ese momento ambos optaron por mantener discreción.

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Los primeros rumores crecieron por coincidencias en publicaciones de redes sociales, fotografías y viajes. Esos elementos llevaron a sus seguidores a pensar que entre ellos había algo más que amistad.

Durante varios meses, la pareja mantuvo su relación en privado. Aun así, se les vio juntos en distintas ocasiones, y Alex acompañó a Danna en momentos difíciles, entre ellos el fallecimiento de su abuela.

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Fue hasta el 4 de abril de 2022 cuando Alex Hoyer confirmó públicamente el noviazgo ante medios de comunicación. En esa ocasión explicó que no buscaban esconder la relación, sino cuidar algo que surgió de manera natural y que ambos consideraban muy personal.

Desde esa confirmación pública, la pareja no solo ha compartido aspectos de su vida sentimental, también han fortalecido su vínculo mediante colaboraciones en proyectos musicales y en producciones relacionadas con la carrera de la cantante.

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