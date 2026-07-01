México

Hermano de Julio César Chávez Jr. se burla de Aldo de Nigris tras visitar el restaurante de Salt Bae en CDMX

El mensaje compartido por Polo Chávez dividió opiniones entre quienes lo consideran una broma y quienes ven una clara indirecta.

Guardar
Google icon

El mensaje compartido por Polo Chávez dividió opiniones entre quienes lo consideran una broma y quienes ven una clara indirecta.

La polémica alrededor del restaurante Nusr-Et, del famoso chef Salt Bae, continúa dando de qué hablar en redes sociales. Ahora, quien acaparó la atención fue Polo Chávez, familiar del boxeador Julio César Chávez Jr., luego de compartir un video desde el exclusivo establecimiento acompañado de un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida al influencer Aldo de Nigris.

La grabación muestra a Polo Chávez disfrutando de su visita al restaurante, pero fueron las palabras que escribió para acompañar la publicación las que rápidamente se volvieron tendencia y provocaron un intenso debate entre los internautas.

PUBLICIDAD

“No pregunten cuánto fue que aquí sí hay con queso no como el otro vato jajaja. #chef #nusr #chavezjr”.

Además, el integrante de la familia Chávez reforzó el mensaje al compartir el mismo video en sus historias de Instagram, donde volvió a hacer referencia al creador de contenido.

PUBLICIDAD

Internautas aseguran que el mensaje fue una respuesta a la controversia que el influencer protagonizó días atrás.
Internautas aseguran que el mensaje fue una respuesta a la controversia que el influencer protagonizó días atrás.

“Aquí si ahí (sic) @aldotdenigris jaja jcchavezjr”.

Las publicaciones no pasaron desapercibidas y, en cuestión de minutos, comenzaron a multiplicarse los comentarios de usuarios que relacionaron el contenido con la reciente controversia protagonizada por Aldo de Nigris en ese mismo restaurante.

Hace apenas unos días, el sobrino de Poncho de Nigris compartió un video en el que relató la experiencia que vivió durante su visita a Nusr-Et. En ese material aseguró sentirse inconforme con el servicio recibido y calificó lo ocurrido como una presunta estafa.

Este video presenta a un influencer compartiendo su experiencia. Inicialmente, se le ve posando con el chef Salt Bae en un interior moderno. Posteriormente, el influencer se dirige a la cámara para discutir su visita al nuevo restaurante del chef.

Además de cuestionar los elevados precios del menú, el influencer señaló que, desde su perspectiva, el costo de los alimentos no correspondía con la experiencia ofrecida por el establecimiento, declaraciones que generaron una amplia conversación entre sus seguidores y dividieron opiniones en redes sociales.

Tras la publicación realizada por Polo Chávez, muchos usuarios interpretaron el mensaje como una burla directa hacia el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, debido a la referencia al restaurante y a la mención explícita de su cuenta de Instagram.

La llegada de Nusr-Et coincide con el arranque de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano.
La llegada de Nusr-Et coincide con el arranque de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano.

Otros internautas, en cambio, consideraron que el contenido únicamente buscaba sumarse al momento viral que atraviesa la polémica alrededor de Nusr-Et y no necesariamente representaba un ataque personal.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios celebraron el tono humorístico del video, otros cuestionaron que se utilizara la controversia para generar interacción en redes sociales.

Tres personas sonrientes posan en grupo, un hombre con sudadera blanca a la izquierda, otro con gafas de sol en el centro y una mujer con top negro a la derecha. Detrás, un cuadro con texto
Jesús Ernesto López Muller asiste a la inauguración exclusiva del restaurante de Nusr-Et en la Ciudad de México, acompañado de dos personas sonrientes frente a una obra de arte. (X: Jorge García orozco)

Hasta el momento, Julio César Chávez Jr. no ha emitido ninguna declaración respecto a la publicación realizada por su familiar ni sobre las interpretaciones que surgieron a partir del contenido compartido en Instagram.

Por su parte, Aldo de Nigris tampoco ha respondido públicamente al video ni a los mensajes que lo mencionan de manera directa.

Mientras tanto, la grabación continúa acumulando miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas. La conversación permanece dividida entre quienes consideran que se trató de una simple broma entre figuras públicas y quienes creen que la publicación fue una clara indirecta hacia el creador de contenido, alimentando una controversia que sigue creciendo en el mundo digital.

Temas Relacionados

Salt BaeviralCDMXJulio César Chávez Jr.Aldo de Nigrismexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, cierres y manifestaciones hoy 30 de junio: cierres viales alrededor del Estadio Ciudad de México durante el partido México vs Ecuador

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, cierres y manifestaciones hoy 30 de junio: cierres viales alrededor del Estadio Ciudad de México durante el partido México vs Ecuador

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? cae la noche para los aficionados que esperarán una hora

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? cae la noche para los aficionados que esperarán una hora

El duelo entre México y Ecuador no solo se juega en la cancha: aficiones de toda Latinoamérica desatan guerra en redes sociales

En esa cancha virtual ya se libra una batalla campal que no ha quedado entre estos dos países sino que se ha extendido a otras naciones de Latinoamérica

El duelo entre México y Ecuador no solo se juega en la cancha: aficiones de toda Latinoamérica desatan guerra en redes sociales

Madres buscadoras exigen destitución de funcionarios de la CDMX tras enfrentamiento con la policía

Familiares de personas desaparecidas denunciaron represión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Madres buscadoras exigen destitución de funcionarios de la CDMX tras enfrentamiento con la policía

El lago mexicano que científicos de la NASA estudian por su color y que recibe menos visitantes que cualquier playa de Cancún

En un cráter volcánico, este cuerpo de agua cambia de tono hasta cuatro veces al año por floraciones algales y una mezcla natural que científicos observan con satélites desde 2003

El lago mexicano que científicos de la NASA estudian por su color y que recibe menos visitantes que cualquier playa de Cancún
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

“El Jardinero” del CJNG logra que un tribunal admita su recurso contra extradición a EEUU

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

Este sábado llega RÜFÜS DU SOL a la CDMX con una única fecha: lugar, hora y posible setlist

Fátima Bosch lista para el partido México vs Ecuador: “¿Y si sí?”

Danna Paola reacciona a los rumores de boda con Alex Hoyer, su novio

Guillermo del Toro se convierte en parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

DEPORTES

México vs Ecuador EN VIVO: FIFA hace oficial el inicio del juego a las 20 horas

México vs Ecuador EN VIVO: FIFA hace oficial el inicio del juego a las 20 horas

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? cae la noche para los aficionados que esperarán una hora

¿Se olvidan del Estadio Azteca? Cruz Azul anuncia cambio de sede antes de empezar el torneo

El Pato Merlín conquista el Mundial 2026: ya venden peluches y llaveros afuera del Estadio Ciudad de México

Niño ecuatoriano se vuelve viral por condenar los festejos de México a las afueras del hotel donde dormía Ecuador