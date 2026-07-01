Hermano de Julio César Chávez Jr. se burla de Aldo de Nigris tras visitar el restaurante de Salt Bae en CDMX

El mensaje compartido por Polo Chávez dividió opiniones entre quienes lo consideran una broma y quienes ven una clara indirecta.

La polémica alrededor del restaurante Nusr-Et, del famoso chef Salt Bae, continúa dando de qué hablar en redes sociales. Ahora, quien acaparó la atención fue Polo Chávez, familiar del boxeador Julio César Chávez Jr., luego de compartir un video desde el exclusivo establecimiento acompañado de un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida al influencer Aldo de Nigris.

La grabación muestra a Polo Chávez disfrutando de su visita al restaurante, pero fueron las palabras que escribió para acompañar la publicación las que rápidamente se volvieron tendencia y provocaron un intenso debate entre los internautas.

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“No pregunten cuánto fue que aquí sí hay con queso no como el otro vato jajaja. #chef #nusr #chavezjr”.

Además, el integrante de la familia Chávez reforzó el mensaje al compartir el mismo video en sus historias de Instagram, donde volvió a hacer referencia al creador de contenido.

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Internautas aseguran que el mensaje fue una respuesta a la controversia que el influencer protagonizó días atrás.

“Aquí si ahí (sic) @aldotdenigris jaja jcchavezjr”.

Las publicaciones no pasaron desapercibidas y, en cuestión de minutos, comenzaron a multiplicarse los comentarios de usuarios que relacionaron el contenido con la reciente controversia protagonizada por Aldo de Nigris en ese mismo restaurante.

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Hace apenas unos días, el sobrino de Poncho de Nigris compartió un video en el que relató la experiencia que vivió durante su visita a Nusr-Et. En ese material aseguró sentirse inconforme con el servicio recibido y calificó lo ocurrido como una presunta estafa.

Este video presenta a un influencer compartiendo su experiencia. Inicialmente, se le ve posando con el chef Salt Bae en un interior moderno. Posteriormente, el influencer se dirige a la cámara para discutir su visita al nuevo restaurante del chef.

Además de cuestionar los elevados precios del menú, el influencer señaló que, desde su perspectiva, el costo de los alimentos no correspondía con la experiencia ofrecida por el establecimiento, declaraciones que generaron una amplia conversación entre sus seguidores y dividieron opiniones en redes sociales.

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Tras la publicación realizada por Polo Chávez, muchos usuarios interpretaron el mensaje como una burla directa hacia el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, debido a la referencia al restaurante y a la mención explícita de su cuenta de Instagram.

La llegada de Nusr-Et coincide con el arranque de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano.

Otros internautas, en cambio, consideraron que el contenido únicamente buscaba sumarse al momento viral que atraviesa la polémica alrededor de Nusr-Et y no necesariamente representaba un ataque personal.

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Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios celebraron el tono humorístico del video, otros cuestionaron que se utilizara la controversia para generar interacción en redes sociales.

Jesús Ernesto López Muller asiste a la inauguración exclusiva del restaurante de Nusr-Et en la Ciudad de México, acompañado de dos personas sonrientes frente a una obra de arte. (X: Jorge García orozco)

Hasta el momento, Julio César Chávez Jr. no ha emitido ninguna declaración respecto a la publicación realizada por su familiar ni sobre las interpretaciones que surgieron a partir del contenido compartido en Instagram.

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Por su parte, Aldo de Nigris tampoco ha respondido públicamente al video ni a los mensajes que lo mencionan de manera directa.

Mientras tanto, la grabación continúa acumulando miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas. La conversación permanece dividida entre quienes consideran que se trató de una simple broma entre figuras públicas y quienes creen que la publicación fue una clara indirecta hacia el creador de contenido, alimentando una controversia que sigue creciendo en el mundo digital.

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