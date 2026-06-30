FOTO DE ARCHIVO. El director mexicano Guillermo del Toro posa en el 78º Festival de Cine de Cannes, Francia. 18 de mayo de 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Guillermo del Toro, John Gore y Gale Anne Hurd se suman a la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood a partir del 1 de julio, según confirmó la institución este martes en un comunicado.

La elección de los tres incorpora al organismo perfiles que abarcan el cine de autor, el teatro y el cine de género, con trayectorias que suman decenas de premios de la industria.

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La incorporación de los tres se produce en un momento de expansión para del Toro dentro de la Academia. A mediados de junio, la institución ya lo había elegido miembro de la Junta de Gobernadores en la rama de directores, su primer cargo en ese órgano. En cuestión de semanas, el cineasta tapatío acumula dos nuevos puestos en la estructura de la Academia.

Qué hace la Junta Directiva del museo

Guillermo del Toro se convierte en parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood (Foto: RS)

El organismo garantiza la estabilidad financiera y organizativa del museo a largo plazo, además de asegurar su transparencia ante el público.

“Sus diversas perspectivas ayudarán a seguir expandiendo el impacto del museo en todo el mundo”, afirmó Amy Homma, directora y presidenta de la institución.

La junta ampliada incluye ahora, entre otros, al presidente Olivier de Givenchy, al vicepresidente Eric Esrailian, a Tom Hanks, Ted Sarandos, Eva Longoria y Jason Reitman.

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La institución mantiene activas varias exposiciones, entre ellas Marilyn Monroe: Hollywood Icon, Jaws: The Exhibition y Studio Ghibli’s PONYO, que reflejan su apuesta por combinar el patrimonio clásico de Hollywood con el cine internacional y de animación.

Los perfiles de los nuevos integrantes

Gore llega con un récord difícil de igualar en el teatro estadounidense: 27 premios Tony, la mayor cantidad obtenida por una sola persona en la historia de los galardones, más dos premios Olivier y dos Emmy.

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Es fundador y presidente ejecutivo de John Gore Studios, con sede en Londres, que opera a partir de la John Gore Organization, la empresa que controla Broadway Across America y Broadway.com. Su productora tiene en su haber espectáculos como Wicked, Hamilton y El rey león de Disney en giras por toda Norteamérica. Variety lo ha incluido entre sus 500 líderes empresariales más influyentes de los medios de comunicación durante cinco años consecutivos.

Hurd, por su parte, construyó su trayectoria en el cine de acción y ciencia ficción. Entre sus producciones figuran títulos nominados o ganadores del Óscar como Aliens (1986), The Abyss (1989), Terminator 2: Judgment Day (1991) y Armageddon (1998). Las dos cintas de Terminator forman parte del Registro Nacional de Películas de Estados Unidos.

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En televisión, es productora ejecutiva de la franquicia de zombis de AMC The Walking Dead y su universo expandido. Hurd fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia y recibió recientemente el premio WomanInFan a la Trayectoria en el Festival de Cine de Sitges.

La carrera de Guillermo Del Toro

El director Guillermo del Toro posa para un retrato con motivo del 20 aniversario de la película 'El laberinto del fauno' en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

Del Toro nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1964, y comenzó su carrera en el diseño de maquillaje antes de debutar como director con Cronos (1993), cinta que arrasó en los premios Ariel.

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Su salto a Hollywood llegó con Mimic (1997), pero fue El laberinto del fauno (2006) la que lo consolidó como autor de referencia mundial: la película recibió seis nominaciones al Óscar y ganó el León de Oro en Venecia. Sus filmes han acumulado un total de 11 premios Óscar.

Los tres que lleva como ganador directo corresponden a Mejor Película y Mejor Director por La forma del agua (2018), y a Mejor Película Animada por Pinocho (2022). Su más reciente largometraje, Frankenstein —con Oscar Isaac y Jacob Elordi—, recibió nueve nominaciones al Óscar 2026 y se alzó con tres estatuillas en diseño de vestuario, diseño de producción y maquillaje y peluquería.

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