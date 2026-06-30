Este sábado llega RÜFÜS DU SOL a la CDMX con una única fecha: lugar, hora y posible setlist

La banda RÜFÜS DU SOL se presenta ante una multitud que alza los brazos en un concierto. (Instagram @rufusdusol/Imagen Ilustrativa Infobae)

RÜFÜS DU SOL lleva su gira Inhale/Exhale al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo 4 de julio, en la única parada del trío australiano en territorio mexicano dentro de una travesía de 24 fechas por Norteamérica. El show arranca a las 21:00 horas y cuenta con la organización de OCESA.

Maribou State y la banda argentina Peces Raros abrirán la noche. Los boletos están disponibles en Ticketmaster México y en plataformas de reventa como Viagogo.

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La gira más grande de su historia

Una gráfica presenta la lista de conciertos de Rüfüs Du Sol por Norteamérica en 2026, incluyendo las ciudades, fechas y artistas de apoyo. (Rufus Du Sol/Instagram)

La Inhale/Exhale Tour es la producción más ambiciosa que el grupo ha montado hasta la fecha. El recorrido norteamericano, que arrancó el 5 de junio en George, Washington, y cierra el 5 de septiembre en Toronto, lleva al trío por recintos que rara vez reciben actos de música electrónica: el Wrigley Field de Chicago, el Fenway Park de Boston y el Madison Square Garden de Nueva York.

Ciudad de México es, junto a São Paulo —donde RÜFÜS DU SOL se presentó en febrero—, la única parada latinoamericana de toda la gira. Solo siete ciudades del mundo recibieron al grupo en esta etapa.

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La escala del tour refleja el momento de la banda. En 2025 vendieron más de 750,000 boletos en 50 shows en todo el mundo, una cifra que Live Nation cita para señalarlos como el acto de electrónica en vivo con más entradas despachadas en la historia del género.

Rufus Du Sol/Instagram

Quiénes son RÜFÜS DU SOL

Tres integrantes de Rüfüs Du Sol posan en blanco y negro en un área de backstage, usando vestuario oscuro y gafas de sol. (@rufusdusolInstagram)

El trío lo forman Tyrone Lindqvist en voz y guitarra, Jon George en teclados y James Hunt en batería. Se conocieron en Sídney en 2010 y construyeron su sonido sobre una base de electrónica de baile con texturas orgánicas y capas vocales.

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Su álbum más reciente, Inhale/Exhale (2024), recibió una nominación al Grammy como Mejor Álbum Dance/Electrónico. El disco es la columna vertebral del setlist actual, que en São Paulo incluyó 25 canciones y abarcó material de todos sus trabajos desde Atlas (2014) hasta la fecha.

Peces Raros, el acto argentino que abre la noche

Cientos de asistentes elevan sus brazos frente a un escenario iluminado durante un festival de música nocturno al aire libre. (@rufusdusolInstagram)

El dúo porteño integrado por Lucio Consolo y Marco Viera llega al GNP Seguros con una trayectoria que los ha llevado desde los clubes underground de La Plata hasta los estadios.

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En 2024 abrieron para Chemical Brothers en el autódromo de Buenos Aires y cerraron el año con un show en el Estadio Obras ante miles de personas. Su propuesta cruza la electrónica con el rock y el post-punk, y su álbum Artificial (2024) los tiene actualmente en gira mundial.

La fecha en Ciudad de México forma parte de su primera incursión en Estados Unidos y México como soporte de una gira de esta envergadura.

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De Sídney a los estadios del mundo

Un músico en silueta manipula una consola frente a una gran pantalla con múltiples estructuras de iluminación durante una presentación en vivo. (@rufusdusolInstagram)

RÜFÜS DU SOL nació en 2010 cuando Lindqvist, George y Hunt se encontraron en la escena indie de Sídney y decidieron fusionar la energía del rock en vivo con la arquitectura sonora de la música electrónica. Su primer álbum, Atlas (2014), los posicionó en Australia; el segundo, Bloom (2016), los llevó a Europa y Norteamérica.

Con SOLACE (2018) cruzaron definitivamente hacia los recintos de mayor capacidad. El disco contenía “Underwater” e “Eyes”, dos de sus piezas más reconocidas, y consolidó al trío como referencia de la electrónica de autor a nivel global.

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Surrender (2021) llegó durante la pandemia y se convirtió en uno de los álbumes electrónicos más escuchados de ese año. La banda lo presentó en una gira que agotó fechas en todo el mundo e incluyó su primera residencia en el Red Rocks Amphitheatre de Colorado, uno de los recintos al aire libre más emblemáticos de Estados Unidos.

Inhale/Exhale (2024) marcó su nominación al Grammy como Mejor Álbum Dance/Electrónico y abrió la etapa más ambiciosa de su carrera en términos de producción en vivo.

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El setlist que podrías escuchar el 4 de julio

Los integrantes de Rüfüs Du Sol aparecen en una calle urbana con fuertes contrastes de luz y sombra sobre el asfalto, junto a una senda peatonal. (@rufusdusolInstagram)

Con base en las presentaciones de la Inhale/Exhale Tour documentadas en São Paulo en febrero de 2026, el trío construye un show de 25 canciones que recorre toda su discografía.

El set abre con temas del nuevo álbum — “Inhale”, “Lately” y “Breathe” encabezan la lista — y avanza hacia los cortes más conocidos de Surrender y SOLACE. “Next To Me”, “Surrender”, “Underwater” y “Eyes” forman el núcleo central del espectáculo.

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El cierre reserva sus piezas de mayor peso emocional: “Innerbloom”, de casi nueve minutos, antecede al remate final con “Break My Love”, “No Place” y “Music Is Better”.

El setlist completo registrado en São Paulo fue:

Inhale / Lately / Breathe / You Were Right / Sundream / On My Knees / In The Moment / Pressure / Desert Night / Edge Of The Earth / Levitating / Next To Me / Surrender / Exhale / Fire-Desire / Underwater / Eyes / Alive / Always / New York / Treat You Better / Innerbloom / Break My Love / No Place / Music Is Better

La banda suele incorporar variaciones menores entre fechas, por lo que el orden o algún título puede cambiar respecto a lo documentado en Brasil.

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros

El recinto se ubica en Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La ruta más directa en transporte público es la Línea 9 del Metro, con bajada en la estación Ciudad Deportiva, a pocos minutos a pie del acceso principal.

Las puertas abren a las 19:00 horas. El show de RÜFÜS DU SOL comienza a las 21:00 horas.