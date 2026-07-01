México

¿Se olvidan del Estadio Azteca? Cruz Azul anuncia cambio de sede antes de empezar el torneo

La Máquina jugará su próximo partido amistoso en el estadio 10 de diciembre, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul

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Rodo Rotondi anotó el gol que le dio la décima a la Máquina en CU. REUTERS/Henry Romero
Rodo Rotondi anotó el gol que le dio la décima a la Máquina en CU. REUTERS/Henry Romero

El Club de Futbol Cruz Azul comunicó en sus redes sociales que su siguiente partido de preparación se llevará a cabo en el estadio 10 de diciembre, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul en Hidalgo, Pachuca para recordar los orígenes del vigente campeón del futbol mexicano.

A través del informe de prensa, emitido por el presidente, Víctor Velázquez, explica que la Máquina sostendrá su compromiso ante Comunicaciones, —equipo de futbol guatemalteco—, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul y no en el Monumental estadio Azteca, la cual será su sede cuando termine el Mundial 2026.

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“Querida familia Cruz Azul, tengo el gran gusto de comunicarles que el próximo sábado 11 de julio, a las 15:30 horas, se celebrará en Ciudad Cooperativa Cruz Azul un partido amistoso entre el Club de Futbol Cruz Azul y el Club Comunicaciones de Guatemala, equipo con el que tenemos un antecedente histórico; con ellos disputamos nuestro primer partido internacional en septiembre de 1969″, dice el mensaje.

“Este juego será muy especial porque también representa la oportunidad de celebrar nuestro 10º título de la Liga MX con la afición hidalguense, precisamente en la comunidad que nos vio nacer", complementa el reporte enviado por el presidente Víctor Velázquez.

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Jugadores de Cruz Azul celebran una anotación en el Estadio 10 de diciembre. EFE/ José Méndez/Archivo
Jugadores de Cruz Azul celebran una anotación en el Estadio 10 de diciembre. EFE/ José Méndez/Archivo

Además del partido amistoso en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, también se llevará a cabo la presentación oficial del plantel y cuerpo técnico que representará al cuadro cementero tanto en el torneo Apertura 2026 de la Liga Mx como en la Leagues Cup.

Tras el anuncio del ingeniero Velázquez, la cuenta oficial de Cruz Azul dio a conocer que los mecanismos correspondientes para la adquisición de los boletos se anunciarán en fechas posteriores. El juego frente a Comunicaciones está pactado para el 11 de julio a las 15:30 p.m.

En busca de su primer bicampeonato en torneos cortos

La Máquina suma 10 títulos en la Primera División Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez
La Máquina suma 10 títulos en la Primera División Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul fungirá como campeón defensor en el futbol mexicano luego de conseguir su décimo título de la Primera División, tras derrotar a los Pumas de la UNAM en la final del torneo Clausura 2025, con un autogol y una media vuelta del argentino Carlos Rotondi.

En el certamen Apertura 2026, los dirigidos por el mexicano, Joel Huiqui, irán en busca del bicampeonato, algo que nunca ha logrado el cuadro cementero en torneos cortos, pero hará un esfuerzo para lograr la hazaña y así unirse al Toluca FC, Club América, Atlas FC, Club León y Pumas UNAM como los únicos que han ganados el campeonato en campañas consecutivas.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Apertura 2026?

Jugadores de la Máquina antes de alzar el campeonato. REUTERS/Eloisa Sanchez
Jugadores de la Máquina antes de alzar el campeonato. REUTERS/Eloisa Sanchez

El inicio del Apertura 2026 está programado para el jueves 16 de julio, con la Jornada 1 desarrollándose entre el 16 y el 18 de julio, según confirmó la Liga MX. El calendario oficial indica que el primer partido del Club de Futbol Cruz Azul será en condición de visitante ante Atlético San Luis.

El cotejo se desarrollará el viernes 17 de julio a las 21:00 horas en el Estadio Libertad Financiera, otrora Alfonso Lastras. Para la segunda fecha, el campeón defensor recibirá al Club Puebla en el estadio Azteca, donde se reunirá con su afición tras ganar el título liguero.

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