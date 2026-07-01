México

La fiscalía de Michoacán exonera a “El Bótox” del asesinato de Hipólito Mora y apunta a Los Viagra

Aunque fue arrestado en enero con siete órdenes de captura, el líder de Los Blancos de Troya quedó fuera de las líneas de investigación del crimen ocurrido en La Ruana, Buenavista

Guardar
Google icon
El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)
El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán descartó este martes que César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, haya tenido participación en el asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensas en el estado. Las investigaciones apuntan a otro grupo criminal, del que ya hay más de dos personas detenidas por el caso.

“Hasta donde tenemos la parte de las líneas de investigación del homicidio de Hipólito Mora, no se tiene alguna línea de investigación que nos señale la participación directa de Bótox en lo que es la privación de la vida de este personaje”, declaró Vega Rodríguez en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Las investigaciones apuntan a Los Viagra

La Fiscalía de Michoacán señaló que las pesquisas se dirigen hacia una organización distinta. Aunque Vega Rodríguez no mencionó su nombre en la conferencia, en su momento las autoridades y el propio hermano de Mora apuntaron al grupo "Los Viagra, liderado por Nicolás Sierra Santana, conocido como “El Gordo”.

"Se cumplimentaron órdenes de aprehensión precisamente por el homicidio de Hipólito Mora como autores materiales", precisó el funcionario. Créditos: Captura de pantalla de redes sociales
"Se cumplimentaron órdenes de aprehensión precisamente por el homicidio de Hipólito Mora como autores materiales", precisó el funcionario. Créditos: Captura de pantalla de redes sociales

Sicarios de esa organización perpetraron la emboscada con fusiles de asalto y un arma calibre .50, que perforó la camioneta blindada en la que viajaba Mora Chávez; además, el vehículo fue incendiado tras el ataque.

PUBLICIDAD

Por el homicidio, la FGE tiene identificados al menos a cuatro detenidos: Brayan Quintero Equihua, alias “El Brayan”, capturado en diciembre de 2023; Rogelio Del Ángel Martínez, “El Rojo”, detenido en mayo de 2024; y Roberto Cabrera, “El Taquero”, arrestado en enero de 2026.

“Se cumplimentaron órdenes de aprehensión precisamente por el homicidio de Hipólito Mora como autores materiales”, precisó el funcionario.

“El Bótox” tampoco es catalogado como autor intelectual

Durante la conferencia, Vega fue cuestionado sobre si Sepúlveda Arellano podría figurar como autor intelectual del crimen, a lo que el funcionario respondió que “Hasta el momento no hay una línea de investigación sólida que nos indique dicha situación”.

Quién es “El Bótox” y por qué se le investigó

César Alejandro Sepúlveda Arellano es el líder identificado del grupo criminal "Los Blancos de Troya“, con presencia en Michoacán y fue detenido el 22 de enero de 2026 en Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, en un operativo federal coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán. Crédito: FGE Michoacán
Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán. Crédito: FGE Michoacán

Su captura no estuvo vinculada al caso Mora Chávez. Las autoridades lo señalaron como presunto autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025. Además, fue procesado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones por información que conduzca a su enjuiciamiento.

El vínculo entre “Los Blancos de Troya” y “Los Viagra”

Aunque la FGE los trata como grupos distintos en la investigación del homicidio de Mora Chávez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en agosto de 2025 a César Alejandro Sepúlveda Arellano junto a líderes de "Los Viagra“, al identificarlo como miembro de alto rango de esa organización.

Los “Los Blancos de Troya” operan como estructura aliada de “Los Viagra” y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta conexión explica por qué la detención de “El Bótox” generó expectativas sobre un posible avance en el caso Mora Chávez, expectativas que la FGE ya descartó.

El crimen que marcó a Michoacán

El atentado ocurrió el 29 de junio de 2023 en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista. Mora Chávez regresaba de su huerta de limón cuando un comando de dos camionetas le cerró el paso y abrió fuego.

Junto al fundador de las autodefensas murieron cuatro escoltas: Saulo Gamaliel A., Roberto N., Manuel G. y Calixto A., todos policías estatales. El cuerpo de Mora Chávez quedó semi calcinado sobre un camino de terracería tras el incendio de su vehículo blindado.

Mora Chávez había sobrevivido a dos atentados previos: el 26 de noviembre de 2022 y el 4 de marzo de 2023, ambos en La Ruana. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, había pedido al exlíder que permaneciera en Morelia por las amenazas que recibía, pero Mora Chávez se negó a abandonar su comunidad.

Un caso abierto a tres años del crimen

A tres años del atentado, dos presuntos responsables permanecen prófugos: Heladio Cisneros Reyes, alias “La Sirena”, jefe de plaza de "Los Viagra" en La Ruana, y Rogelio Moreno Reyes, “El Conejo”, ambos identificados como operadores de Nicolás Sierra Santana.

Vega Rodríguez indicó que la FGE dará a conocer por sus canales oficiales el número preciso de detenidos vinculados al caso.

“Lo que sí es que son más de dos los que ya han sido detenidos por este homicidio. Pero Bótox no está... no hay una línea de investigación clara y directa que nos haga presumir la participación en este delito”, concluyó el funcionario.

Temas Relacionados

Hipolito MoraEl botoxLos ViagraMichoacánFGELos Blancos de Troyaseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, cierres y manifestaciones hoy 30 de junio: cierres viales alrededor del Estadio Ciudad de México durante el partido México vs Ecuador

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, cierres y manifestaciones hoy 30 de junio: cierres viales alrededor del Estadio Ciudad de México durante el partido México vs Ecuador

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? cae la noche para los aficionados que esperarán una hora

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? cae la noche para los aficionados que esperarán una hora

El duelo entre México y Ecuador no solo se juega en la cancha: aficiones de toda Latinoamérica desatan guerra en redes sociales

En esa cancha virtual ya se libra una batalla campal que no ha quedado entre estos dos países sino que se ha extendido a otras naciones de Latinoamérica

El duelo entre México y Ecuador no solo se juega en la cancha: aficiones de toda Latinoamérica desatan guerra en redes sociales

Madres buscadoras exigen destitución de funcionarios de la CDMX tras enfrentamiento con la policía

Familiares de personas desaparecidas denunciaron represión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Madres buscadoras exigen destitución de funcionarios de la CDMX tras enfrentamiento con la policía

El lago mexicano que científicos de la NASA estudian por su color y que recibe menos visitantes que cualquier playa de Cancún

En un cráter volcánico, este cuerpo de agua cambia de tono hasta cuatro veces al año por floraciones algales y una mezcla natural que científicos observan con satélites desde 2003

El lago mexicano que científicos de la NASA estudian por su color y que recibe menos visitantes que cualquier playa de Cancún
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

“El Jardinero” del CJNG logra que un tribunal admita su recurso contra extradición a EEUU

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

Este sábado llega RÜFÜS DU SOL a la CDMX con una única fecha: lugar, hora y posible setlist

Fátima Bosch lista para el partido México vs Ecuador: “¿Y si sí?”

Danna Paola reacciona a los rumores de boda con Alex Hoyer, su novio

Guillermo del Toro se convierte en parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

DEPORTES

México vs Ecuador EN VIVO: FIFA hace oficial el inicio del juego a las 20 horas

México vs Ecuador EN VIVO: FIFA hace oficial el inicio del juego a las 20 horas

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? cae la noche para los aficionados que esperarán una hora

Hermano de Julio César Chávez Jr. se burla de Aldo de Nigris tras visitar el restaurante de Salt Bae en CDMX

¿Se olvidan del Estadio Azteca? Cruz Azul anuncia cambio de sede antes de empezar el torneo

El Pato Merlín conquista el Mundial 2026: ya venden peluches y llaveros afuera del Estadio Ciudad de México