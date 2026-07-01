La fiscalía de Michoacán exonera a “El Bótox” del asesinato de Hipólito Mora y apunta a Los Viagra

El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán descartó este martes que César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, haya tenido participación en el asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensas en el estado. Las investigaciones apuntan a otro grupo criminal, del que ya hay más de dos personas detenidas por el caso.

“Hasta donde tenemos la parte de las líneas de investigación del homicidio de Hipólito Mora, no se tiene alguna línea de investigación que nos señale la participación directa de Bótox en lo que es la privación de la vida de este personaje”, declaró Vega Rodríguez en conferencia de prensa.

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Las investigaciones apuntan a Los Viagra

La Fiscalía de Michoacán señaló que las pesquisas se dirigen hacia una organización distinta. Aunque Vega Rodríguez no mencionó su nombre en la conferencia, en su momento las autoridades y el propio hermano de Mora apuntaron al grupo "Los Viagra“, liderado por Nicolás Sierra Santana, conocido como “El Gordo”.

"Se cumplimentaron órdenes de aprehensión precisamente por el homicidio de Hipólito Mora como autores materiales", precisó el funcionario. Créditos: Captura de pantalla de redes sociales

Sicarios de esa organización perpetraron la emboscada con fusiles de asalto y un arma calibre .50, que perforó la camioneta blindada en la que viajaba Mora Chávez; además, el vehículo fue incendiado tras el ataque.

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Por el homicidio, la FGE tiene identificados al menos a cuatro detenidos: Brayan Quintero Equihua, alias “El Brayan”, capturado en diciembre de 2023; Rogelio Del Ángel Martínez, “El Rojo”, detenido en mayo de 2024; y Roberto Cabrera, “El Taquero”, arrestado en enero de 2026.

“Se cumplimentaron órdenes de aprehensión precisamente por el homicidio de Hipólito Mora como autores materiales”, precisó el funcionario.

“El Bótox” tampoco es catalogado como autor intelectual

Durante la conferencia, Vega fue cuestionado sobre si Sepúlveda Arellano podría figurar como autor intelectual del crimen, a lo que el funcionario respondió que “Hasta el momento no hay una línea de investigación sólida que nos indique dicha situación”.

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Quién es “El Bótox” y por qué se le investigó

César Alejandro Sepúlveda Arellano es el líder identificado del grupo criminal "Los Blancos de Troya“, con presencia en Michoacán y fue detenido el 22 de enero de 2026 en Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, en un operativo federal coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán. Crédito: FGE Michoacán

Su captura no estuvo vinculada al caso Mora Chávez. Las autoridades lo señalaron como presunto autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025. Además, fue procesado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones por información que conduzca a su enjuiciamiento.

El vínculo entre “Los Blancos de Troya” y “Los Viagra”

Aunque la FGE los trata como grupos distintos en la investigación del homicidio de Mora Chávez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en agosto de 2025 a César Alejandro Sepúlveda Arellano junto a líderes de "Los Viagra“, al identificarlo como miembro de alto rango de esa organización.

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Los “Los Blancos de Troya” operan como estructura aliada de “Los Viagra” y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta conexión explica por qué la detención de “El Bótox” generó expectativas sobre un posible avance en el caso Mora Chávez, expectativas que la FGE ya descartó.

El crimen que marcó a Michoacán

El atentado ocurrió el 29 de junio de 2023 en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista. Mora Chávez regresaba de su huerta de limón cuando un comando de dos camionetas le cerró el paso y abrió fuego.

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Junto al fundador de las autodefensas murieron cuatro escoltas: Saulo Gamaliel A., Roberto N., Manuel G. y Calixto A., todos policías estatales. El cuerpo de Mora Chávez quedó semi calcinado sobre un camino de terracería tras el incendio de su vehículo blindado.

Mora Chávez había sobrevivido a dos atentados previos: el 26 de noviembre de 2022 y el 4 de marzo de 2023, ambos en La Ruana. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, había pedido al exlíder que permaneciera en Morelia por las amenazas que recibía, pero Mora Chávez se negó a abandonar su comunidad.

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Un caso abierto a tres años del crimen

A tres años del atentado, dos presuntos responsables permanecen prófugos: Heladio Cisneros Reyes, alias “La Sirena”, jefe de plaza de "Los Viagra" en La Ruana, y Rogelio Moreno Reyes, “El Conejo”, ambos identificados como operadores de Nicolás Sierra Santana.

Vega Rodríguez indicó que la FGE dará a conocer por sus canales oficiales el número preciso de detenidos vinculados al caso.

“Lo que sí es que son más de dos los que ya han sido detenidos por este homicidio. Pero Bótox no está... no hay una línea de investigación clara y directa que nos haga presumir la participación en este delito”, concluyó el funcionario.

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