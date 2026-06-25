¿Hasta qué edad te presta Infonavit? El límite real para tramitar tu crédito según seas hombre o mujer

El Infonavit ofrece crédito hipotecario a trabajadores mayores de 60 años con financiamiento de más de 2 millones de pesos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Infonavit no cancela el acceso al crédito hipotecario por edad, pero tampoco lo garantiza indefinidamente.

La diferencia entre poder tramitarlo o no depende de una sola regla de cálculo.

El Instituto opera un tope indirecto: la suma entre la edad del solicitante y el plazo del crédito no puede rebasar cierto límite, y ese límite no es igual para todos.

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El monto del crédito no es automático: depende del salario, la edad y el plazo disponible para cada derechohabiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varía según el sexo del derechohabiente, y esa diferencia se traduce en años de margen adicional para tramitar el financiamiento, según información de la Subgerencia de Difusión, Impulso al Crédito y Captura Remota de la página oficial de la institución.

Edades límite para solicitar un crédito Infonavit

La regla es concreta: edad más plazo no puede superar 70 años en hombres ni 75 en mujeres.

Lo que eso significa en la práctica es, por ejemplo, que un hombre de 62 años puede tener un plazo máximo de 8 años, mientras que una mujer de la misma edad dispone de hasta 13.

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Para acceder al crédito en 2026, el derechohabiente necesita al menos 100 puntos y seis meses consecutivos de empleo formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los 65, él accede a un plazo de apenas 5 años; ella, a uno de 10. A los 70, el hombre ya no puede tramitar el crédito tradicional bajo este esquema.

La mujer conserva ese margen hasta los 75, según las Reglas de Operación 2026 de la institución.

Además de la regla de edad, el solicitante debe tener relación laboral vigente, al menos 100 puntos acumulados y seis meses consecutivos de empleo formal.

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El Infonavit verifica el historial laboral de forma automática a través de los registros del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) verifica ese historial de forma automática; el trabajador no necesita presentar documentación adicional para ese paso.

Lo que nadie te dice: el plazo corto encarece la mensualidad

Quien llega a la solicitud con pocos años de margen enfrenta un problema encadenado: el plazo más corto obliga a distribuir el mismo monto entre menos tiempo, lo que eleva la mensualidad.

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Si el salario no alcanza para cubrir ese pago, el Infonavit puede reducir el crédito o negarlo.

La edad condiciona el plazo, el plazo condiciona el monto y el monto determina la mensualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad condiciona el plazo, el plazo condiciona el monto y el monto determina la mensualidad.

El tabulador oficial del Infonavit puede ilustrar esa cadena con ejemplos concretos.

Un trabajador de 50 años con salario de 8 mil pesos puede acceder a un crédito de 267 mil 466 pesos mexicanos con mensualidad de 1,551 pesos mexicanos en 20 años.

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Los créditos obtenidos después del 1 de mayo de 2024 no generan cuota de administración ni gastos financieros y de operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los 55 años y con 15 mil pesos de salario, el monto sube a más de 500 mil pesos, pero la mensualidad sube a 4 mil 473 pesos mexicanos en 15 años.

Mi Cuenta Infonavit: la consulta que evita el trámite fallido

Uno de los errores más frecuentes entre los mayores de 60 es reunir documentación sin antes consultar la precalificación en Mi Cuenta Infonavit.

Esa plataforma oficial muestra el monto disponible, los requisitos específicos del caso y las condiciones exactas según edad y salario.

Una infografía detalla la importancia de consultar Mi Cuenta Infonavit antes de iniciar trámites para mayores de 60, con el fin de verificar requisitos y evitar rechazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saltarse ese paso lleva a preparar un trámite que el sistema puede ya haber descartado.

Unamos Créditos y Equipa tu Casa: opciones que pocos exploran

Cuando el plazo reducido limita el monto individual, el programa Unamos Créditos permite integrar el financiamiento con el de un cónyuge, hijo, hermano o amigo, sin necesidad de vínculo matrimonial.

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Ambos participantes deben tener relación laboral vigente y los 100 puntos mínimos.

En Unamos Créditos, cada parte adquiere derechos sobre la vivienda en proporción al monto aportado y asume obligaciones compartidas sobre predial, conservación y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una copropiedad: cada parte adquiere derechos sobre la vivienda en proporción al monto aportado y asume obligaciones compartidas sobre predial, conservación y servicios, de acuerdo con la información del instituto.

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El crédito tradicional también es compatible con el complemento Equipa tu Casa, que agrega un monto adicional para mejorar la vivienda.