¿Hasta qué edad te presta Infonavit? El límite real para tramitar tu crédito según seas hombre o mujer

El Infonavit no cancela el acceso al crédito hipotecario por edad, pero tampoco lo garantiza indefinidamente.
La diferencia entre poder tramitarlo o no depende de una sola regla de cálculo.
El Instituto opera un tope indirecto: la suma entre la edad del solicitante y el plazo del crédito no puede rebasar cierto límite, y ese límite no es igual para todos.
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Varía según el sexo del derechohabiente, y esa diferencia se traduce en años de margen adicional para tramitar el financiamiento, según información de la Subgerencia de Difusión, Impulso al Crédito y Captura Remota de la página oficial de la institución.
Edades límite para solicitar un crédito Infonavit
La regla es concreta: edad más plazo no puede superar 70 años en hombres ni 75 en mujeres.
Lo que eso significa en la práctica es, por ejemplo, que un hombre de 62 años puede tener un plazo máximo de 8 años, mientras que una mujer de la misma edad dispone de hasta 13.
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A los 65, él accede a un plazo de apenas 5 años; ella, a uno de 10. A los 70, el hombre ya no puede tramitar el crédito tradicional bajo este esquema.
La mujer conserva ese margen hasta los 75, según las Reglas de Operación 2026 de la institución.
Además de la regla de edad, el solicitante debe tener relación laboral vigente, al menos 100 puntos acumulados y seis meses consecutivos de empleo formal.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) verifica ese historial de forma automática; el trabajador no necesita presentar documentación adicional para ese paso.
Lo que nadie te dice: el plazo corto encarece la mensualidad
Quien llega a la solicitud con pocos años de margen enfrenta un problema encadenado: el plazo más corto obliga a distribuir el mismo monto entre menos tiempo, lo que eleva la mensualidad.
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Si el salario no alcanza para cubrir ese pago, el Infonavit puede reducir el crédito o negarlo.
La edad condiciona el plazo, el plazo condiciona el monto y el monto determina la mensualidad.
El tabulador oficial del Infonavit puede ilustrar esa cadena con ejemplos concretos.
Un trabajador de 50 años con salario de 8 mil pesos puede acceder a un crédito de 267 mil 466 pesos mexicanos con mensualidad de 1,551 pesos mexicanos en 20 años.
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A los 55 años y con 15 mil pesos de salario, el monto sube a más de 500 mil pesos, pero la mensualidad sube a 4 mil 473 pesos mexicanos en 15 años.
Mi Cuenta Infonavit: la consulta que evita el trámite fallido
Uno de los errores más frecuentes entre los mayores de 60 es reunir documentación sin antes consultar la precalificación en Mi Cuenta Infonavit.
Esa plataforma oficial muestra el monto disponible, los requisitos específicos del caso y las condiciones exactas según edad y salario.
Saltarse ese paso lleva a preparar un trámite que el sistema puede ya haber descartado.
Unamos Créditos y Equipa tu Casa: opciones que pocos exploran
Cuando el plazo reducido limita el monto individual, el programa Unamos Créditos permite integrar el financiamiento con el de un cónyuge, hijo, hermano o amigo, sin necesidad de vínculo matrimonial.
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Ambos participantes deben tener relación laboral vigente y los 100 puntos mínimos.
El resultado es una copropiedad: cada parte adquiere derechos sobre la vivienda en proporción al monto aportado y asume obligaciones compartidas sobre predial, conservación y servicios, de acuerdo con la información del instituto.
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El crédito tradicional también es compatible con el complemento Equipa tu Casa, que agrega un monto adicional para mejorar la vivienda.
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