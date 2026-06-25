México

Niños y adolescentes padecen la violencia en Sinaloa: reportan cuatro agresiones en menos de una semana

Los ataques ocurrieron en espacios públicos y durante traslados familiares, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de los responsables

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Primer plano de una cinta amarilla que dice "PELIGRO: NO PASAR" y "CINTA DE PRECAUCIÓN", con policías mexicanos desenfocados detrás.
Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En solo tres días, Culiacán sumó cuatro menores de edad víctimas de ataques armados: dos fallecieron y dos más sufrieron heridas de bala o esquirlas. La violencia impactó a niños y adolescentes de 3, 8, 14 y 16 años en escenarios distintos de la ciudad.

Las agresiones ocurrieron entre el 22 y el 24 de junio de 2026, afectando tanto a quienes transitaban en familia como a quienes se encontraban en espacios públicos. Ningún responsable fue detenido en los hechos reportados durante ese periodo.

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Bajo este contexto, la capital sinaloense se posiciona en una ola de violencia que no reconoce edades ni zonas, por lo que las investigaciones continúan abiertas mientras persiste la preocupación social.

El caso más reciente: Fermín, 16 años, en las canchas de La Loma

La noche del martes 24 de junio, a las 22:00 horas, Fermín, un adolescente de 16 años vecino de la colonia Rotarismo, fue ejecutado a balazos en las inmediaciones de las canchas deportivas de La Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán. Los hechos ocurrieron sobre la calle Primera Norte y Vicario, en esa misma colonia.

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Cinta policial amarilla acordonando una escena de crimen nocturna con un cuerpo cubierto, una pistola en el suelo mojado y luces de emergencia.
Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros reportes alertaban sobre dos personas agredidas en el sector. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que solo había una víctima, con múltiples impactos de arma de fuego.

Los socorristas revisaron al adolescente y no encontraron signos vitales. El fallecimiento fue confirmado en el sitio.

Testigos del ataque alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911. La llamada movilizó a elementos de seguridad y personal de auxilio de forma inmediata.

Las corporaciones policiacas acordonaron el área para preservar posibles pruebas. Después, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias de campo, el levantamiento de indicios y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antecedente inmediato: Cristian Yael, 14 años, en Los Girasoles

Dos días antes, la noche del lunes 23 de junio, Cristian Yael, de 14 años, murió en un ataque armado registrado en la colonia Los Girasoles, también al norte de Culiacán. El adolescente llegaba a su domicilio en motocicleta cuando lo interceptaron.

Los responsables se desplazaban en un vehículo y realizaron múltiples disparos al pasar frente al domicilio. Tras el ataque, huyeron sin que se reportaran detenciones.

Elementos del Ejército Mexicano llegaron al lugar como primeros respondientes y confirmaron la muerte del menor. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las investigaciones, aunque hasta el momento no ha informado sobre personas detenidas ni líneas de investigación concretas.

Dos niños más heridos en ataques contra familias

El mismo martes 24 de junio, pero horas antes del asesinato de Fermín, una familia fue atacada a balazos en la colonia Siete Gotas, al oriente de Culiacán. Las víctimas viajaban en un Honda Civic gris por la calle Amador Zazueta cuando sujetos armados los persiguieron y dispararon contra el vehículo.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los heridos estaba Aarón Francisco, de tres años, hijo de la pareja que también resultó lesionada. Los tres fueron trasladados a un hospital de la ciudad; su estado de salud no fue precisado en los reportes iniciales.

El automóvil quedó abandonado frente a un domicilio con perforaciones visibles en cristales y carrocería. Peritos de la Fiscalía llegaron al lugar poco más de 40 minutos después del aviso al 911.

Ese ataque ocurrió tres días después de otro caso similar. El lunes 22 de junio, Abelardo, de 8 años, resultó herido por una esquirla de proyectil durante un intento de robo de vehículo sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Guadalupe.

El menor viajaba con su familia en un Honda blanco cuando hombres armados les cerraron el paso. La madre aceleró para escapar; el agresor disparó y la esquirla atravesó el parabrisas e hirió al niño. La familia lo trasladó por sus propios medios a la Cruz Roja, donde recibió primeras atenciones antes de ser derivado a un hospital.

Cinta amarilla de 'Policía — No Pasar' en primer plano frente a un portón blanco de motel dañado bajo la lluvia nocturna. Una patrulla ilumina el fondo con luces.
Una cinta amarilla de 'Policía — No Pasar' restringe el acceso a un portón dañado de un motel, mientras una patrulla con luces encendidas ilumina la escena nocturna y lluviosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto: Culiacán bajo disputa desde septiembre de 2024

Los cuatro casos se inscriben en una crisis de seguridad que afecta a Culiacán desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la confrontación entre grupos vinculados a Los Chapitos y Los Mayos, dos facciones del Cártel de Sinaloa. Desde entonces, la capital sinaloense ha registrado asesinatos, ataques armados, bloqueos carreteros y enfrentamientos en distintos sectores.

Las autoridades federales han reforzado en varias ocasiones la presencia del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales en la entidad. A pesar de los operativos, los homicidios y las agresiones contra civiles continúan en zonas habitacionales, vías públicas y espacios de uso común.

Las colonias del norte, sur y oriente de Culiacán han concentrado la mayor parte de los incidentes. Los cuatro casos de menores de edad en 72 horas son la expresión más reciente de una violencia que no cede.

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