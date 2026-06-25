Ejército detiene a presunto líder criminal que operaba en Escuinapa, es considerado objetivo prioritario

Las autoridades describieron al detenido como un líder relevante de la delincuencia organizada con presencia en la zona sur de Sinaloa. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Un presunto líder criminal que operaba en el sur de Sinaloa fue detenido este jueves durante un operativo desplegado en el municipio de Escuinapa por fuerzas federales y estatales, según informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La dependencia señaló que la captura fue resultado de una acción coordinada en la que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como agentes de la Policía Estatal Preventiva.

PUBLICIDAD

Aunque las autoridades describieron al detenido como un líder relevante de la delincuencia organizada con presencia en la zona sur de la entidad, hasta el momento no han revelado su identidad ni la organización criminal a la que presuntamente estaría vinculado.

La operación se desarrolló este jueves en Escuinapa, municipio ubicado en el extremo sur de Sinaloa y considerado un punto estratégico por su cercanía con el estado de Nayarit. Tras el despliegue de las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública informó que la situación quedó bajo control.

PUBLICIDAD

Las autoridades tampoco han detallado si durante la captura fueron aseguradas armas, vehículos, drogas u otros indicios relacionados con actividades delictivas. Tampoco se ha informado si hubo personas adicionales detenidas durante el operativo.

Luego de la captura, elementos federales y estatales mantuvieron presencia en distintos puntos del municipio como parte de las acciones de vigilancia implementadas tras la intervención.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que continuará proporcionando información conforme avancen las investigaciones y se definan los procedimientos legales correspondientes. Se espera que en las próximas horas las autoridades federales den a conocer más detalles sobre la identidad del detenido, los delitos que se le atribuyen y el alcance de sus operaciones en la región sur del estado.

La detención ocurre en medio de los operativos permanentes que mantienen las fuerzas de seguridad en distintos municipios de Sinaloa, entidad que ha concentrado diversas acciones contra grupos de la delincuencia organizada durante los últimos meses.

PUBLICIDAD