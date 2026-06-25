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Gelatina de té verde y limón: el postre ligero que muchos llaman “quema grasa” por su efecto refrescante

Una alternativa sencilla para disfrutar después de las comidas, preparada con ingredientes fáciles de conseguir y un sabor cítrico ideal para los días calurosos

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Vaso de cristal con gelatina de dos capas, verde arriba y amarilla abajo. Ralladura de limón y hojas de menta en la superficie. Limones al fondo.
La gelatina “quema grasa” de té verde y limón se populariza en redes sociales como postre ligero para complementar una alimentación equilibrada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada gelatina “quema grasa” de té verde y limón se ha popularizado en redes sociales y entre quienes buscan opciones de postres ligeros para complementar una alimentación equilibrada. Aunque no existen alimentos capaces de eliminar grasa corporal por sí solos, esta preparación suele ganar adeptos por contener ingredientes asociados con bebidas refrescantes y bajas en calorías.

Su principal atractivo radica en la combinación del té verde con el limón, dos ingredientes ampliamente utilizados en infusiones y bebidas caseras. Además de ser sencilla de elaborar, esta gelatina puede convertirse en una alternativa para quienes desean disfrutar un postre fresco sin recurrir a preparaciones demasiado elaboradas.

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Otro de sus puntos a favor es su versatilidad. Puede servirse en moldes individuales, decorarse con rodajas de limón o incluso acompañarse con hojas de menta para darle una presentación más llamativa en reuniones familiares o durante la temporada de calor.

Ingredientes y preparación de la gelatina de té verde y limón

Seis vasos con postre de gelatina verde y amarilla, decorados con rodajas de limón y menta. Una cuchara metálica en primer plano.
Especialistas en nutrición señalan que ningún alimento o postre reduce la grasa corporal por sí solo, pese a la promoción en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse con anticipación para conservarse en refrigeración durante varios días. El resultado es una gelatina con un sabor ligeramente cítrico y un aroma herbal agradable.

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Ingredientes

  • 4 tazas de agua
  • 3 bolsitas de té verde
  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 gramos)
  • 1/2 taza de jugo de limón recién exprimido
  • 2 cucharadas de miel de abeja o endulzante al gusto
  • Ralladura de un limón (opcional)
  • Rodajas de limón y hojas de menta para decorar (opcional)

Preparación

  • Calentar tres tazas de agua hasta que comiencen a aparecer pequeñas burbujas, sin dejar que hiervan completamente.
  • Agregar las bolsitas de té verde y dejar reposar durante cinco minutos.
  • Retirar las bolsitas y añadir la miel o el endulzante elegido, mezclando hasta disolver por completo.
  • En una taza aparte, hidratar la gelatina sin sabor con la taza restante de agua fría y dejar reposar durante cinco minutos.
  • Incorporar la gelatina hidratada a la infusión caliente de té verde y revolver hasta que quede completamente integrada.
  • Añadir el jugo de limón y la ralladura, mezclando suavemente.
  • Verter la preparación en un molde grande o en recipientes individuales.
  • Refrigerar durante al menos cuatro horas o hasta que la gelatina adquiera consistencia firme.
  • Decorar con rodajas de limón o hojas de menta antes de servir.

La preparación puede adaptarse al gusto personal, aumentando o disminuyendo la cantidad de endulzante según se prefiera un sabor más intenso o más suave.

¿Por qué esta gelatina se hizo tan popular?

Un vaso transparente contiene gelatina de dos capas, verde arriba y amarilla abajo, con burbujas. Dos rodajas de limón adornan el borde del vaso.
La combinación de té verde y limón destaca en esta receta por su uso común en infusiones y bebidas caseras bajas en calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran parte de la fama de esta receta se debe a que en internet suele promocionarse como una alternativa “quema grasa”. Sin embargo, especialistas en nutrición coinciden en que ningún alimento o postre tiene la capacidad de reducir grasa corporal por sí mismo, ya que este proceso depende de múltiples factores relacionados con la alimentación, el descanso y la actividad física.

Aun así, el té verde es apreciado por muchas personas debido a que contiene compuestos antioxidantes, mientras que el limón aporta un sabor fresco que ayuda a disminuir la sensación de pesadez después de algunas comidas. Estas características han contribuido a que la gelatina gane popularidad entre quienes buscan opciones menos calóricas para el postre.

Consumida dentro de un estilo de vida equilibrado, esta preparación puede convertirse en una alternativa agradable para variar el menú semanal, especialmente durante épocas de altas temperaturas.

Consejos para disfrutarla y darle un toque especial

Vaso transparente con gelatina de dos capas, una verde en la parte superior y otra beige en la inferior, decorado con hojas de menta y ralladura de limón.
La receta se adapta al gusto al ajustar el endulzante y al añadir más limón, hierbabuena picada o trozos de fruta fresca al momento de servir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma de hacer más atractiva esta gelatina es utilizar moldes con figuras o recipientes transparentes que permitan apreciar su color ligeramente dorado. También puede prepararse en porciones individuales para facilitar su conservación y servirla en reuniones.

Quienes prefieren sabores más intensos pueden incorporar unas gotas adicionales de limón al momento de servir o añadir unas hojas de hierbabuena finamente picadas para potenciar la sensación refrescante. Incluso es posible combinarla con pequeños trozos de fruta fresca para obtener una presentación más vistosa.

Más allá del nombre con el que suele promocionarse, esta gelatina destaca por ser fácil de preparar, económica y perfecta para quienes desean un postre ligero, aromático y con un agradable toque cítrico que se disfruta a cualquier hora del día.

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