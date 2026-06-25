Localizaron a un hombre en un drenaje de Nuevo León: pasó ocho horas bajo tierra y se arrastró 85 metros l Video

Tras ocho horas de arrastrarse para encontrar una salida, los gritos de un hombre de 54 años fueron escuchados y fue salvado y sacado del drenaje en Apodaca Nuevo León Foto: Captura de pantalla

Un hombre de 54 años sobrevivió tras pasar cerca de ocho horas atrapado en un drenaje subterráneo en Apodaca, Nuevo León, donde quedó inmovilizado después de recorrer unos 85 metros dentro del sistema de desagüe. El rescate ocurrió en la colonia Francisco Elizondo, luego de que peatones escucharon sus gritos de auxilio desde una alcantarilla y pidieron apoyo.

El afectado fue localizado en el cruce de las calles Lima y Palma, frente a la Capilla de Velación El Mezquital. Cuando llegaron los elementos de seguridad municipal, encontraron al hombre debajo del registro, consciente pero desorientado.

PUBLICIDAD

La víctima fue identificada como Juan Fernando. De acuerdo con la información disponible, habría caído de manera accidental alrededor de las 13:00 horas del domingo y, durante su intento por salir, avanzó por el conducto hasta quedar atrapado bajo la tapa metálica.

El rescate comenzó cuando peatones escucharon gritos desde el subsuelo

Este video documenta el rescate nocturno de un hombre. Equipos de emergencia extraen a una persona de una abertura en el suelo, junto a una rejilla metálica. El individuo, con camiseta de color rojo y pantalones claros, es ayudado a salir de la estructura subterránea por varios rescatistas. La operación se desarrolla con el uso de luces artificiales. El hombre es puesto a salvo. Este evento corresponde a la liberación de un ciudadano que estuvo atrapado ocho horas en un drenaje en Nuevo León.

Las personas que caminaban por la zona escucharon los llamados de auxilio que provenían del interior del drenaje. Ese reporte permitió que policías municipales acudieran al sitio y confirmaran que había una persona atrapada en el subsuelo.

PUBLICIDAD

Para abrir el acceso, los oficiales utilizaron una cadena y herramientas especiales con las que retiraron la pesada tapa del registro. Después de varios minutos de maniobras, lograron sacar al hombre y ponerlo a salvo ante vecinos y curiosos que seguían de cerca el operativo.

El caso ocurrió en el municipio de Apodaca, en una zona habitacional de la colonia Francisco Elizondo. La emergencia movilizó tanto a personal de seguridad como a cuerpos de auxilio, debido a la dificultad para acceder al punto donde se encontraba la víctima.

PUBLICIDAD

Juan Fernando explicó que no recordaba el punto exacto en el que cayó al drenaje. Esa falta de referencia complicó la reconstrucción de su recorrido bajo tierra, aunque se estableció que logró desplazarse decenas de metros antes de detenerse bajo la alcantarilla desde donde pidió ayuda.

Protección Civil reportó rasguños, agotamiento y desorientación

Tras el rescate, paramédicos de Protección Civil de Apodaca le brindaron atención médica inmediata. La revisión inicial indicó que presentaba rasguños, lesiones menores, signos de agotamiento y desorientación, pese al tiempo que permaneció atrapado.

PUBLICIDAD

Después de la valoración en el lugar, el hombre fue canalizado para recibir atención médica y psicológica con apoyo del DIF municipal. La asistencia especializada se decidió por las horas que pasó bajo tierra y por la carga emocional derivada del encierro.

La respuesta directa a lo ocurrido fue esta: un hombre cayó a un drenaje subterráneo, permaneció atrapado durante casi ocho horas y fue encontrado porque personas que pasaban por la zona escucharon sus gritos. Policías municipales abrieron una alcantarilla, lo rescataron con vida y después recibió atención médica.

PUBLICIDAD

El episodio generó sorpresa entre habitantes de la zona y en redes sociales, donde usuarios destacaron que el hombre hubiera sido escuchado a tiempo. También señalaron la rapidez con la que intervinieron las corporaciones que participaron en el operativo.

Un hombre de 54 años permaneció cerca de ocho horas atrapado en un drenaje subterráneo en la colonia Francisco Elizondo, en Apodaca.

La víctima habría caído alrededor de las 13:00 horas del domingo y avanzó unos 85 metros por el conducto antes de quedar bajo una alcantarilla.

Policías municipales lo rescataron al retirar la tapa del registro, y después recibió atención de Protección Civil de Apodaca y apoyo del DIF municipal.