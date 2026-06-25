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¿Ya lo convenció? David Faitelson se rinde ante Javier Aguirre tras clasificar como líder de grupo a México en el Mundial 2026: “En su barco”

La Selección Mexicana clasificó como líder del grupo sumando 9 puntos

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El comentarista recordó que en un Mundial ningún partido puede darse por ganado antes de jugarse.
El comentarista recordó que en un Mundial ningún partido puede darse por ganado antes de jugarse.

La postura de David Faitelson sobre el trabajo de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana durante ese Mundial cambió de forma en cuestión de días.

Tras el debut de México ante Sudáfrica, el periodista fue crítico con el funcionamiento del equipo, pero más tarde reconoció al entrenador como el personaje más importante a nivel cancha en la historia del futbol mexicano. La declaración apareció publicada en su cuenta de X, antes Twitter, y generó debate entre los seguidores del futbol nacional.

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En el mensaje, Faitelson sostuvo: “Javier Aguirre debe ser el personaje más trascendente a nivel cancha en la historia del futbol mexicano. Ha convertido un escenario de pesadumbre y sombría en uno lleno de luz y esperanza, donde todo sale a pedir de boca. Con ‘El Vasco’ puedes estar de acuerdo o no, pero en ‘su barco’, siempre”. El periodista reconoció el cambio de ambiente y la transformación que, a su juicio, Aguirre logró al frente del Tricolor.

La postura de David Faitelson sobre el trabajo de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana durante ese Mundial cambió de forma en cuestión de días (captura de pantalla)
La postura de David Faitelson sobre el trabajo de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana durante ese Mundial cambió de forma en cuestión de días (captura de pantalla)

Faitelson cuestionó y después respaldó el proceso

Pocos días antes, el propio Faitelson había emitido una opinión opuesta sobre el equipo dirigido por Aguirre. Tras el empate del debut ante Sudáfrica, el periodista afirmó en un video: “No me gustó México, no me gustó y punto, es decir, no podemos caer en excesos, en triunfalismos, en pensar que el resultado es lo único que debe importar”. El cambio de tono resultó evidente para la afición, que reaccionó en redes sociales ante la nueva postura del comentarista.

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David Faitelson aseguró que ha sido un buen inicio del Mundial 2026 (X@DavidFaitelson_)
David Faitelson aseguró que ha sido un buen inicio del Mundial 2026 (X@DavidFaitelson_)

La Selección Mexicana enfrentó presión luego de su primer partido, donde logró superar a Sudáfrica. A pesar de la victoria, algunos especialistas como Failtelson consideraron que el equipo mostró carencias en su funcionamiento colectivo. En ese contexto, la voz de David cobró relevancia como una de las más escuchadas en el análisis del futbol mexicano, sobre todo por su historial de críticas directas a procesos anteriores.

La transformación del discurso de Faitelson coincidió con el avance perfecto del Tricolor en el torneo. El periodista resaltó el ambiente renovado y la esperanza generada en torno al equipo nacional bajo la dirección técnica de Aguirre. El uso de términos como “luz y esperanza” y la referencia a un grupo “donde todo sale a pedir de boca” marcó una diferencia clara respecto a su percepción inicial.

Aguirre, figura central en la narrativa mediática

El respaldo de Faitelson a Aguirre reavivó el debate sobre el peso de los entrenadores en el futbol mexicano. El Vasco Aguirre dirige en su tercer Mundial al Tricolor y su gestión fue objeto de análisis tanto por sus decisiones tácticas como por su manejo de grupo. El periodista subrayó que, con Aguirre, se podía estar de acuerdo o no, pero siempre se terminaba en su “barco”.

No fue la primera vez que Faitelson cambió de postura respecto a un proceso de la Selección. La dinámica de la opinión pública y la evolución de los resultados solían modificar percepciones entre analistas y aficionados. En esa ocasión, su reconocimiento público al trabajo de Aguirre se convirtió en uno de los temas más comentados durante la fase de grupos.

Jugadores de México celebran este miércoles, al finalizar un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
Jugadores de México celebran este miércoles, al finalizar un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Posible rival de México y cuándo juega

Aunque la FIFA emplea una matriz de combinaciones para definir los emparejamientos según los terceros lugares que avanzan, el rival de México todavía no ha sido confirmado. El encuentro de dieciseisavos está previsto para el martes 30 de junio, y el Tri actuará como local en el Estadio Azteca. A pesar de haber garantizado la primera posición de su grupo, la selección nacional debe esperar la resolución del resto de la fase de grupos para conocer a su próximo oponente.

Día y horario para el juego de 16vos de México:

  • Fecha: martes 30 de junio
  • Lugar: Estadio Ciudad de México
  • Horario: 19:00 horas (centro de México)

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