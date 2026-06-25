¡Noche histórica para México! Mateo Chávez entre los anotadores más jóvenes del Tricolor en un Mundial

El canterano de Chivas dejó en claro por qué es uno de los mejores laterales que hay en nuestro país. (REUTERS/Pedro Nunes)

La Copa del Mundo 2026 sigue escribiendo páginas doradas para el fútbol mexicano, y la noche del miércoles 24 de junio quedará grabada de forma imborrable en la memoria colectiva. La Selección Mexicana selló una fase de grupos perfecta al golear 3-0 a su similar de Chequia ante un estadio abarrotado por más de 80,000 almas.

El gran protagonista de la velada no fue otro que el joven defensor Mateo Chávez, quien en su debut mundialista absoluto no solo guio el triunfo nacional, sino que inscribió su nombre con letras de oro en los libros de historia del balompié azteca.

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Con apenas 22 años y 43 días, el apodado “Tiloncito” rompió el cerrojo del partido y se convirtió oficialmente en el octavo futbolista mexicano más joven en anotar un gol en la historia de las Copas del Mundo.

Una hazaña que cobra aún más mística familiar, pues su padre, el histórico Paulo César “Tilón” Chávez, se quedó a las puertas de jugar el Mundial de Francia 98 debido al último recorte de Manuel Lapuente. Veintiocho años después, el destino cobró revancha a través de los botines de su hijo.

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Mateo Chávez, de México, anota ante el arquero checo Matej Kovar en el encuentro mundialista realizado el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El contragolpe de la ilusión: así cayó Chequia en el Coloso de Santa Úrsula

El director técnico Javier Aguirre sorprendió a todos al incluir a Mateo Chávez en el once titular para el tercer compromiso del Grupo A. El defensor, que milita en el balompié europeo y que apenas en febrero sufrió una grave luxación de hombro que amenazó con dejarlo fuera de la justa, había permanecido en la banca en las victorias previas ante Sudáfrica y Corea del Sur.

El partido ante los europeos no fue sencillo. Chequia saltó a la cancha con un bloque defensivo sumamente ordenado que maniató los circuitos del Tricolor durante la primera mitad. El nerviosismo comenzaba a apoderarse de las tribunas, pero la paciencia y el orden táctico del conjunto azteca rindieron frutos en el complemento.

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Al minuto 54, tras una recuperación en territorio nacional, México desplegó un contragolpe letal por la banda derecha. Con una determinación feroz, Mateo Chávez devoró metros, superó la marca del zaguero checo con potencia y quedó mano a mano frente al guardameta Matej Kovář.

Lejos de achicarse ante la magnitud del escenario, el joven definió con una sutileza de crack, cruzando levemente el balón con la pierna izquierda para mandarlo al fondo de las redes. El grito de gol de casi un millón de personas en la capital mexicana desató la locura.

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El lateral demostró por qué fue elegido para salir de la Liga MX a los Países Bajos. (REUTERS/Pedro Nunes)

“Esto me lo voy a llevar hasta la tumba. Me lo imaginé muchas veces; soñaba con una oportunidad de jugar, soñaba con una asistencia, soñaba con un grito de gol. Gracias a Dios se dio”, declaró un conmovido Mateo Chávez al finalizar el encuentro, donde además fue galardonado con el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

La anotación del juvenil abrió el camino para el vendaval verde. Minutos más tarde, Julián Quiñones aprovechó una serie de rebotes en el área para clavar un potente derechazo que significó el 2-0. México cerraría la cuenta por 3-0 para concretar los 9 puntos de 9 posibles, manteniendo además su arco invicto de la mano del histórico guardameta Guillermo Ochoa.

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La joven promesa del futbol azteca representa el ansiado cambio generacional que pide la afición. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

El selecto grupo: los anotadores más jóvenes de México en Mundiales

Con su anotación frente a Chequia, Mateo Chávez desbancó a figuras de la época dorada y se coló en un listado histórico comandado por leyendas de los años 30 y 60.

A continuación, te presentamos el selecto listado oficial de los 10 anotadores más jóvenes de la Selección Mexicana en Copas del Mundo:

Roberto Gayón vs Argentina en 1930 (20 años, 130 días) Enrique Borja vs Francia en 1966 (20 años, 195 días) Juan Carreño vs Francia en 1930 (20 años, 333 días) Víctor Rangel vs Polonia en 1978 (21 años, 91 días) Héctor Ortiz vs Yugoslavia en 1950 (21 años, 190 días) Javier Hernández vs Francia en 2010 (22 años, 16 días) Javier Hernández vs Argentina en 2010 (22 años, 26 días) Mateo Chávez vs Chequia en 2026 (22 años, 43 días) Isidoro Díaz vs Checoslovaquia en 1962 (22 años, 85 días) Manuel Rosas (x2) vs Argentina en 1930 (22 años, 141 días)