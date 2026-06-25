México

Regañan a Leonardo Aguilar por tocar balón Trionda en el estadio durante el México vs. Chequia: así fue el momento

El hermano de Ángela acudió al partido junto a Pepe Aguilar

Guardar
Google icon
Leonardo Aguilar México vs Chequia -México- 25 junio
(Instagram)

La visita de la familia Aguilar al partido México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México el pasado 24 de junio dejó momentos curiosos en redes sociales.

Entre las publicaciones que compartieron, destacó una anécdota de Leonardo Aguilar, quien reveló que fue regañado por tocar un Trionda, uno de los balones oficiales del torneo, durante su recorrido previo al encuentro.

PUBLICIDAD

El episodio generó comentarios entre los seguidores del cantante y de su padre, Pepe Aguilar.

Regañan a Leonardo Aguilar en el Estadio

A través de sus historias en Instagram, Leonardo Aguilar compartió dos imágenes donde aparece sonriente con el Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial 2026.

PUBLICIDAD

En la primera foto, escribió: “Antes de regañarme porque no podía tocar el balón…”, haciendo alusión a que recibió una llamada de atención por manipular el objeto.

En una segunda imagen, Leonardo aclaró que después pudo posar nuevamente con el Trionda, pero ya sin tocarlo:

“Ahora sí todo legal!”.

Leonardo Aguilar México vs Chequia -México- 25 junio
(Instagram)

El hijo de Pepe Aguilar aprovechó el momento para bromear con sus seguidores y mostrar su entusiasmo por estar en el evento. Las publicaciones rápidamente se difundieron entre los fans de la dinastía Aguilar.

Así vivieron los Aguilar el partido México vs Chequia

Pepe Aguilar y Leonardo llegaron juntos al estadio Ciudad de México para presenciar el partido del Tri. A través de sus cuentas oficiales, ambos compartieron diversos momentos del encuentro, desde su llegada al recinto hasta las reacciones durante los goles.

El video muestra a Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar en el Estadio Ciudad de México. Se les observa caminando por un pasillo y luego sentados en una mesa. Ambos firman documentos. Un balón de fútbol y un arreglo floral están sobre la mesa. El contenido es una cobertura de evento.

En los videos y fotos, se observa a la familia portando la playera de la Selección Mexicana y animando desde las gradas.

El ambiente festivo y familiar predominó en sus publicaciones. Pepe Aguilar mostró su apoyo al equipo nacional y Leonardo celebró junto a su padre, documentando la experiencia para sus seguidores.

¿Cómo fue el juego de México vs Chequia?

La Selección Mexicana cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una actuación contundente frente a Chequia. Más de 70 mil aficionados se congregaron en el Estadio Azteca para presenciar un duelo que, aunque comenzó con ritmo pausado y algunas llegadas del rival europeo, terminó con una victoria clara para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Guillermo Ochoa es lanzado por los aires al final del partido en su sexto Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse
Guillermo Ochoa es lanzado por los aires al final del partido en su sexto Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Durante el primer tiempo, Chequia intentó hacerse del control del balón y generó peligro en los primeros minutos, especialmente a través de Denis Visinsky. Sin embargo, la defensa mexicana resistió y el marcador se mantuvo cerrado hasta el inicio de la segunda mitad.

ue entonces cuando Luis Romo asistió a Mateo Chávez, quien abrió el marcador al minuto 55, desencadenando la fiesta en las tribunas.

México amplió la ventaja con un gol de Julián Quiñones al minuto 60, y en tiempo de compensación, Álvaro Fidalgo selló el 3-0 definitivo tras una jugada iniciada por Guillermo Ochoa. El equipo nacional logró así el paso perfecto, obteniendo nueve puntos de nueve posibles y avanzando como líder del Grupo A, mientras Chequia quedó sin opciones de clasificación tras el resultado.

Tras el partidos, miles de mexicanos acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de la Selección Nacional. Entre porras, gritos, cornetas y espuma, los aficionados hicieron una vez más un festejo que rebasó las expectativas.

Temas Relacionados

Leonardo AguilarMéxico vs ChequiaTriondaEstadio Ciudad de MéxicoEstadio AztecaEstadio BanorteMundial 2026mexico-entretenimientomexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luciérnagas en CDMX 2026: dónde ver el espectáculo natural con camping, teatro y recorridos nocturnos

La experiencia “El Susurro de las Luciérnagas” ofrecerá recorridos nocturnos, actividades culturales, educación ambiental y la posibilidad de acampar en plena naturaleza

Luciérnagas en CDMX 2026: dónde ver el espectáculo natural con camping, teatro y recorridos nocturnos

Julio César Chávez reaparece y revela cómo se encuentra su hijo tras la detención

El exboxeador se refirió a su familia y defendió a sus hijos tras las recientes controversias

Julio César Chávez reaparece y revela cómo se encuentra su hijo tras la detención

Dueña del pato Merlín se niega a venderlo pese a cuantiosa oferta de Poncho de Nigris: “Es mi bebé”

Karla Gómez también aclaró la razón por la que asistió recientemente a La Mañanera de Claudia Sheinbaum

Dueña del pato Merlín se niega a venderlo pese a cuantiosa oferta de Poncho de Nigris: “Es mi bebé”

Violencia en el Mundial 2026: la advertencia de la UNAM sobre las masas

La psicología de masas, la identidad grupal y la adrenalina del Mundial crean el caldo de cultivo perfecto para la violencia colectiva

Violencia en el Mundial 2026: la advertencia de la UNAM sobre las masas

Cómo evitar ser víctima del delito contra la intimidad que penaliza la Ley Olimpia

El crecimiento de los delitos contra la intimidad digital ha impulsado a la Policía de Investigación (PDI) a difundir recomendaciones clave para proteger la privacidad en Internet

Cómo evitar ser víctima del delito contra la intimidad que penaliza la Ley Olimpia
MÁS NOTICIAS

NARCO

La otra crisis del fentanilo: cómo México pasó de ser corredor de tráfico a tener un mercado de consumo propio

La otra crisis del fentanilo: cómo México pasó de ser corredor de tráfico a tener un mercado de consumo propio

Noche sangrienta en Ciudad Juárez: sicarios dejan tres muertos y dos heridos en ataques simultáneos

Autoridades abaten a delincuente en operativo en el que elementos del Ejército dispararon por error contra director de la FESC

Detienen al “Sierra 1″, líder del Cártel de Altozano vinculado con extorsión a madereros y comerciantes en Michoacán

Asesinan a Patricia Negrete, madre buscadora de Guanajuato que llevaba cinco años tras la pista de su hermana desaparecida

ENTRETENIMIENTO

Dueña del pato Merlín se niega a venderlo pese a cuantiosa oferta de Poncho de Nigris: “Es mi bebé”

Dueña del pato Merlín se niega a venderlo pese a cuantiosa oferta de Poncho de Nigris: “Es mi bebé”

Marjorie de Sousa pide ayuda urgente a Topos de México para rescatar a venezolanos tras doble terremoto: “Auxilio a mi país”

Marvel y ‘Los Vengadores’ lanzan emblemático mensaje tras victoria de México contra Chequia

¿Adiós a Televisa? Galilea Montijo rompe el silencio: “Mi contrato se vencería en diciembre”

Gaby Spanic rompe en llanto tras doble terremoto en Venezuela: “Importa más el futbol”

DEPORTES

Violencia en el Mundial 2026: la advertencia de la UNAM sobre las masas

Violencia en el Mundial 2026: la advertencia de la UNAM sobre las masas

Mundial 2026: estas son las selecciones que encabezan la tabla de terceros lugares para avanzar

Aficionados imitan el festejo vikingo de la Selección de Noruega tras el triunfo de México en el Mundial

Mundial 2026: estos son los clasificados y eliminados al momento

La confesión del técnico de Chequia tras caer ante México: “Nos costó trabajo jugar en la Ciudad de México”