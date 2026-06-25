Regañan a Leonardo Aguilar por tocar balón Trionda en el estadio durante el México vs. Chequia: así fue el momento

(Instagram)

La visita de la familia Aguilar al partido México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México el pasado 24 de junio dejó momentos curiosos en redes sociales.

Entre las publicaciones que compartieron, destacó una anécdota de Leonardo Aguilar, quien reveló que fue regañado por tocar un Trionda, uno de los balones oficiales del torneo, durante su recorrido previo al encuentro.

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El episodio generó comentarios entre los seguidores del cantante y de su padre, Pepe Aguilar.

Regañan a Leonardo Aguilar en el Estadio

A través de sus historias en Instagram, Leonardo Aguilar compartió dos imágenes donde aparece sonriente con el Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial 2026.

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En la primera foto, escribió: “Antes de regañarme porque no podía tocar el balón…”, haciendo alusión a que recibió una llamada de atención por manipular el objeto.

En una segunda imagen, Leonardo aclaró que después pudo posar nuevamente con el Trionda, pero ya sin tocarlo:

“Ahora sí todo legal!”.

(Instagram)

El hijo de Pepe Aguilar aprovechó el momento para bromear con sus seguidores y mostrar su entusiasmo por estar en el evento. Las publicaciones rápidamente se difundieron entre los fans de la dinastía Aguilar.

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Así vivieron los Aguilar el partido México vs Chequia

Pepe Aguilar y Leonardo llegaron juntos al estadio Ciudad de México para presenciar el partido del Tri. A través de sus cuentas oficiales, ambos compartieron diversos momentos del encuentro, desde su llegada al recinto hasta las reacciones durante los goles.

El video muestra a Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar en el Estadio Ciudad de México. Se les observa caminando por un pasillo y luego sentados en una mesa. Ambos firman documentos. Un balón de fútbol y un arreglo floral están sobre la mesa. El contenido es una cobertura de evento.

En los videos y fotos, se observa a la familia portando la playera de la Selección Mexicana y animando desde las gradas.

El ambiente festivo y familiar predominó en sus publicaciones. Pepe Aguilar mostró su apoyo al equipo nacional y Leonardo celebró junto a su padre, documentando la experiencia para sus seguidores.

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¿Cómo fue el juego de México vs Chequia?

La Selección Mexicana cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una actuación contundente frente a Chequia. Más de 70 mil aficionados se congregaron en el Estadio Azteca para presenciar un duelo que, aunque comenzó con ritmo pausado y algunas llegadas del rival europeo, terminó con una victoria clara para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Guillermo Ochoa es lanzado por los aires al final del partido en su sexto Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Durante el primer tiempo, Chequia intentó hacerse del control del balón y generó peligro en los primeros minutos, especialmente a través de Denis Visinsky. Sin embargo, la defensa mexicana resistió y el marcador se mantuvo cerrado hasta el inicio de la segunda mitad.

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ue entonces cuando Luis Romo asistió a Mateo Chávez, quien abrió el marcador al minuto 55, desencadenando la fiesta en las tribunas.

México amplió la ventaja con un gol de Julián Quiñones al minuto 60, y en tiempo de compensación, Álvaro Fidalgo selló el 3-0 definitivo tras una jugada iniciada por Guillermo Ochoa. El equipo nacional logró así el paso perfecto, obteniendo nueve puntos de nueve posibles y avanzando como líder del Grupo A, mientras Chequia quedó sin opciones de clasificación tras el resultado.

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Tras el partidos, miles de mexicanos acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de la Selección Nacional. Entre porras, gritos, cornetas y espuma, los aficionados hicieron una vez más un festejo que rebasó las expectativas.